Проспавший революцию: удивительный случай летаргического сна

Понятно, что если бы мужчине довелось уснуть в какой-нибудь глухой деревеньке, а не посчастливилось попасть к светилу медицины, то жизненный путь спящего значительно бы сократился. Ведь подобные состояния лечили заговорами или молитвами. А радикальной методикой сонящницы, как называли в народе летаргический сон, было сожжение на груди спящего мотка пеньки с последующим вливанием в горло растворенное в воде золы. Люди считали, что это поможет заблудившейся душе снова вернуться в бренное тело.

Многолетние наблюдения позволили Павлову доказать ряд гипотез, касающихся теории сна. Физиолог считал, что основа нервной деятельности – чередование процессов возбуждения и торможения, то есть бодрствовании и сна. И если мозгу необходимо защитить организм от стресса, он включает защиту и погружает тело в длительный сон.

Хотя наблюдения во многом помогли развитию науки, в случае с пациентом счастливого конца не случилось. Новая страна, новый мир, новая власть (а Качалкин был ярым монархистом). Иван Кузьмич не смог всего этого выдержать. И сердце человека, проспавшего 22 года таким долгим, но совсем не здоровым сном, остановилось.

Нужно сказать, что не только изменившиеся реалии повлияли на исход. За два десятилетия мышцы пациента атрофировались настолько, что он даже не был в состоянии подняться к кровати без посторонней помощи. Передвигался маленькими шажочками на костылях, а ел исключительно жидкую пищу. Впрочем, к тому моменту Качалкин уже отметил 60-летие, что по тем временам было возрастом более чем солидным. Правда, две трети жизни он провел во мраке небытия. А на фоне изменений еще раз защитный механизм уже не смог запуститься.