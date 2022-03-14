Нет маразму: как великие этого мира справлялись с возрастными проблемами?

Джордж Буш-старший свой 85-ый юбилей отметил прыжком с парашютом. И прокомментировал решение следующим образом: «Только потому, что вы стали уже стариком, не следует сидеть где-нибудь в углу дома и пускать слюни. Выбирайтесь из дома и что-нибудь делайте, наслаждайтесь жизнью».

Как вы считаете, стоит ли пробовать для себя новые хобби и увлечения в пожилом возрасте, и действительно ли они способны повысить качество жизни?