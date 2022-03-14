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Нет маразму: как великие этого мира справлялись с возрастными проблемами?

Нет маразму: как великие этого мира справлялись с возрастными проблемами? (10 фото)

Автор:
14 марта 2022 13:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: возраст   объяснение   память   психика   ухудшение   физиология   хобби   
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Для большинства людей возраст сопряжен не только с внешними, но и интеллектуальными изменениями. С возрастом ухудшается концентрация внимания, слабеет память, появляются проблемы с когнитивными функциями.

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И хотя этот вопрос продолжает активно изучаться, утверждение «пожилой – значит, плохо соображающий» не является абсолютной истиной. И доказательством этого выступает пример великих – людей, известных всему миру. Которые смогли обуздать организм, обратившись к необычным хобби.


Мария Кюри – удивительная женщина. Она первая из представительниц прекрасной половины была удостоена Нобелевской премии и стала первым человеком, получившим ее дважды. А вот такому простому навыку как плавание она обучилась только на пороге 50-летия с помощью взрослых дочерей. В соревнованиях Кюри не участвовала, но регулярные тренировки помогали ей поддерживать отличную физическую форму.


Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) известна романами-бестселлерами «Источник» и «Атлант расправил плечи». Она также стала автором философской системы под названием объективизм. Коллекционировать марки Рэнд начала уже в солидном возрасте, за 60. И даже написала эссе, в котором подробно изложила истоки страсти к филателии и её пользу.


Великий Лев Толстой начал регулярно кататься на велосипеде после горя – потери маленького сына. Писатель был на тот момент уже в весьма солидном возрасте – 67 лет. Не каждый уже может просто регулярно подолгу ходить пешком, не говоря о катании. Так Лев Николаевич справился с горем и поддерживал хорошую физическую форму.


Майлз Дэвис – известный джазовый трубач и бэнд-лидер долгое время боролся с наркотической зависимостью. Переломным моментом в этом для него стало начало тренировок в боксёрском клубе. Впоследствии музыкант, оказавший существенное влияние на формирование музыки прошлого века, писал: «Во всём, что ты делаешь, должен чувствоваться стиль: будь то музыка, живопись, литература, мода, бокс или что-либо ещё».


Бернард Шоу, проживший долгую и плодотворную в творческом плане жизнь (94 года!) впервые протестировал доску для сёрфинга в возрасте 75 лет. И вполне успешно сделал то, с чем справится не каждый современный молодой человек.


Рисованием Дуайт Эйзенхауэр увлёкся после Второй Мировой. Вероятно, чтобы с помощью этого занятия, требующего собранности и сосредоточенности, справиться со стрессом. В переписке с Черчиллем, тоже увлекавшимся рисованием, будущий президент писал, что с тех пор как он принялся за это дело, ему не бывает скучно.  


Лошади привлекали Уильяма Фолкнера с юных лет. Но заняться конным спортом у писателя получилось только в 60 лет. Правда, наездником он был не особенно умелым, часто травмировался, а лошади его не слушались.


Джордж Буш-старший свой 85-ый юбилей отметил прыжком с парашютом. И прокомментировал решение следующим образом: «Только потому, что вы стали уже стариком, не следует сидеть где-нибудь в углу дома и пускать слюни. Выбирайтесь из дома и что-нибудь делайте, наслаждайтесь жизнью».

Как вы считаете, стоит ли пробовать для себя новые хобби и увлечения в пожилом возрасте, и действительно ли они способны повысить качество жизни?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: возраст   объяснение   память   психика   ухудшение   физиология   хобби   
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