Как змеи ухитряются продолжать жить после обезглавливания?

Широко известны способности к регенерации некоторых существ, населяющих нашу планету. Те же дождевые черви могут отрастить хвост, лишившись части тела. А некоторые создания пошли ещё дальше.
Речь о змеях, которые остаются после отрубания головы несколько часов не просто живыми, но и способными атаковать противника или жертву.
Что примечательно, под удар может попасть даже ставшее обособленным своё же туловище.
Не все знают о такой способности пресмыкающихся. И нередко люди становятся жертвами этого незнания. Яркий пример – житель Теннесси. Мужчина хотел отбросить разрубленную змею, но голова цапнула его. Только по счастливой случайности он выжил: для спасения уже потерявшего сознание пострадавшего очевидцы вызвали вертолёт.
Но не все истории с укусами обезглавленных змей имеют счастливый конец. Повару-китайцу повезло меньше: он собрался готовить кобру, которая была обезглавлена уже полчаса назад, но голова всё ещё жила. И утащила кулинара за собой на тот свет. Повар умер до приезда скорой.
Несмотря на пугающий для большинства вид и коварную змеиную сущность, герпетологи уверены, что эти создания удивительны и скрывают ещё массу тайн. Они способны начать поедать даже собственный хвост, если сочтут его запах схожим с запахом жертвы. Так гибнет немало змей, попавших в плен собственного обоняния.
Почему же они остаются ещё довольно долгое время жизнеспособными? Специалисты объясняют эту способность тем фактом, что змеи – это хладнокровные или эктотермные существа. И энергии расходуют меньше по сравнению с теплокровными животными. Это позволяет им ещё некоторое время оставаться жизнеспособными и активными даже после смертельных ран.
Поэтому при виде даже мёртвой обезглавленной (а уже живой и подавно) змеи лучше всего обойти её стороной. Не бросаться убивать, как делают не слишком образованные граждане с беззащитными ужами, но и не пытаться рассматривать, трогать или реанимировать.
Источник:
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