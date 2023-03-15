FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13655 постов • 1657 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Как змеи ухитряются продолжать жить после обезглавливания?

Как змеи ухитряются продолжать жить после обезглавливания?

Автор:
15 марта 2023 13:26
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   герпетолог   голова   длительность   змея   объяснение   организм   пресмыкающееся   способность   тело   
1827
5

Широко известны способности к регенерации некоторых существ, населяющих нашу планету. Те же дождевые черви могут отрастить хвост, лишившись части тела. А некоторые создания пошли ещё дальше.

Речь о змеях, которые остаются после отрубания головы несколько часов не просто живыми, но и способными атаковать противника или жертву.

Что примечательно, под удар может попасть даже ставшее обособленным своё же туловище.

×
×

Не все знают о такой способности пресмыкающихся. И нередко люди становятся жертвами этого незнания. Яркий пример – житель Теннесси. Мужчина хотел отбросить разрубленную змею, но голова цапнула его. Только по счастливой случайности он выжил: для спасения уже потерявшего сознание пострадавшего очевидцы вызвали вертолёт.

Но не все истории с укусами обезглавленных змей имеют счастливый конец. Повару-китайцу повезло меньше: он собрался готовить кобру, которая была обезглавлена уже полчаса назад, но голова всё ещё жила. И утащила кулинара за собой на тот свет. Повар умер до приезда скорой.

Несмотря на пугающий для большинства вид и коварную змеиную сущность, герпетологи уверены, что эти создания удивительны и скрывают ещё массу тайн. Они способны начать поедать даже собственный хвост, если сочтут его запах схожим с запахом жертвы. Так гибнет немало змей, попавших в плен собственного обоняния.

Почему же они остаются ещё довольно долгое время жизнеспособными? Специалисты объясняют эту способность тем фактом, что змеи – это хладнокровные или эктотермные существа. И энергии расходуют меньше по сравнению с теплокровными животными. Это позволяет им ещё некоторое время оставаться жизнеспособными и активными даже после смертельных ран.

Поэтому при виде даже мёртвой обезглавленной (а уже живой и подавно) змеи лучше всего обойти её стороной. Не бросаться убивать, как делают не слишком образованные граждане с беззащитными ужами, но и не пытаться рассматривать, трогать или реанимировать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Жизнь   герпетолог   голова   длительность   змея   объяснение   организм   пресмыкающееся   способность   тело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
веселый просто 14 минут назад
О том, что змея поедает свой хвост, мне больше 20 лет назад рассказала мудрая Nokia 3310
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 59 минут назад
А ещё змеи ходят на рёбрах. Тупо перебирают собственными рёбрами. Несмотря на то, что у них всё ещё сохранились невидимые под кожей 4 рудиментарных конечности. А некоторые способны расправлять свои ребра как крылья и планировать, подобно белке-летяге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Serg2001 Час назад
Видосы я конечно не видел, но попадалась информация про ужасную казнь в ранешние времена. Когда человеку отрубали голову и тут же срез прижигали раскаленным металлом. Якобы отрубленная голова начинала дико вращать глазами, открывать рот в беззвучных криках и гримасах боли. И даже знающие толк в извращенных пытках китайцы запретили такую казнь как чрезмерно жестокую. Так что кто там и сколько живет хрен знает... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Набирающие популярность в сообществах
Как Дубай переходит на чистую энергию
Как Дубай переходит на чистую энергию
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Прикол#люди#авто аварии#забавно#подборка#картинки#драка#кино
#фото#интересно#аварии#факты#в мире#Мемы#Жизнь#США#Еда#преступление
#интересное#машина#дтп#автомобили#позитив#Приколы#дети#шоу бизнес#знаменитости#улыбнуло
Причем тут они? Причем тут они? Проспавший революцию: удивительный случай летаргического сна Проспавший революцию: удивительный случай летаргического сна Не лечение, а мучение: нелепые лекарства, в действие которых все искренне верили Не лечение, а мучение: нелепые лекарства, в действие которых все искренне верили 20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия 20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия Почему птенцы, развиваясь в яйце, не только не гибнут от нехватки кислорода, но и превосходно себя чувствуют? Почему птенцы, развиваясь в яйце, не только не гибнут от нехватки кислорода, но и превосходно... Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове? Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове?

На что жалуетесь?

Вернуться