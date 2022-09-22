7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой

Мы живем в непростое время. Сегодня может накатить паника, а дальше апатия и депрессия. Для того, что справиться с приступом тревоги в краткосрочной перспективе, мы подготовили несколько советов. Да, они не решат проблему, но помогу расслабиться и унять накатившую панику, а затем со светлым умом искать решение.
Паническая атака - это внезапный приступ тревоги, обычно беспричинный. Нет, на него есть причина, конечно, но скрывается она в мозгу, внутри человека. Для нее характеры следующие признаки: учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, потеря сознания, тошнота.
Для того, чтобы быстро среагировать и справиться с накатившим состоянием, мы собрали несколько рабочих советов, один из них точно подойдет.
Дыхание
Самый действенный способ прекратить панику - это дыхание. Можно использовать разные техники. Например, глубоко вдохнуть 5 раз и медленно выдохнуть. Другой вариант с задержкой дыхания: на одинаковый счет вдыхать, затем задерживать дыхание на столько же секунд, а потом выдыхать.
Техника 5-4-3-2-1
Используйте технику 5-4-3-2-1 для успокоения, чтобы сместить фокус внимания. Назовите 5 вещей, желательно вслух, которые видите, 4 — которые слышите, дотроньтесь до 3-х вещей, почувствуйте 2 запаха и что-то одно попробуйте.
Займитесь повседневными делами
Такие простые и обыденные вещи, которыми мы привыкли заниматься мирное время, тоже могут помочь снять тревогу. Помойте посуду, пол, приберитесь, расставьте книги по алфавиту. Используйте любую возможность отвлечься, чтобы не концентрироваться на тревожных мыслях.
Сделайте упражнения
Звучит на первый взгляд бредово, но это правда работает. Пока мозг думает, что его охватила тревога и он "умирает", выйти из этого состояния поможет тело. Несколько приседаний, отжимай покажут, что организм функционирует - и тревожность снизится.
Напрягите мышцы
Если нет желания вставать, то более ленивый, но не менее действенный способ - это по очереди напрягать мышцы, а потом их расслаблять. Начните с пальцев ног, бедер, затем пройдитесь по всему телу.
Посмотрите что-нибудь
Ролики могут быть про обучение, медитации, где еще можно повторять и слышать чужой голос, который будет создавать ощущение, что вы не одиноки.
Запишите все в блокнот
Все тревожные и беспокойные мысли можно и нужно выразить. Для этого возьмите ручку и запишите все, что вы думаете, даже если это кажется неважным. Зафиксируйте каждое ощущение и выплесните его на бумагу.
А как вы успокаиваетесь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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