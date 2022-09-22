FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 421 пост • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Психология
7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой

7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой

Автор:
22 сентября 2022 23:02
Сообщество : Психология
Метки: депрессия   дыхание   как успокоиться   медитации   паническая атака   полезно   способы расслабления   тревога   
1308
4

Мы живем в непростое время. Сегодня может накатить паника, а дальше апатия и депрессия. Для того, что справиться с приступом тревоги в краткосрочной перспективе, мы подготовили несколько советов. Да, они не решат проблему, но помогу расслабиться и унять накатившую панику, а затем со светлым умом искать решение.

Паническая атака - это внезапный приступ тревоги, обычно беспричинный. Нет, на него есть причина, конечно, но скрывается она в мозгу, внутри человека. Для нее характеры следующие признаки: учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, потеря сознания, тошнота.


Для того, чтобы быстро среагировать и справиться с накатившим состоянием, мы собрали несколько рабочих советов, один из них точно подойдет.


×
×

Дыхание


Самый действенный способ прекратить панику - это дыхание. Можно использовать разные техники. Например, глубоко вдохнуть 5 раз и медленно выдохнуть. Другой вариант с задержкой дыхания: на одинаковый счет вдыхать, затем задерживать дыхание на столько же секунд, а потом выдыхать.


Техника 5-4-3-2-1


Используйте технику 5-4-3-2-1 для успокоения, чтобы сместить фокус внимания. Назовите 5 вещей, желательно вслух, которые видите, 4 — которые слышите, дотроньтесь до 3-х вещей, почувствуйте 2 запаха и что-то одно попробуйте.


Займитесь повседневными делами


Такие простые и обыденные вещи, которыми мы привыкли заниматься мирное время, тоже могут помочь снять тревогу. Помойте посуду, пол, приберитесь, расставьте книги по алфавиту. Используйте любую возможность отвлечься, чтобы не концентрироваться на тревожных мыслях.

Сделайте упражнения


Звучит на первый взгляд бредово, но это правда работает. Пока мозг думает, что его охватила тревога и он "умирает", выйти из этого состояния поможет тело. Несколько приседаний, отжимай покажут, что организм функционирует - и тревожность снизится.


Напрягите мышцы


Если нет желания вставать, то более ленивый, но не менее действенный способ - это по очереди напрягать мышцы, а потом их расслаблять. Начните с пальцев ног, бедер, затем пройдитесь по всему телу.

Посмотрите что-нибудь


Ролики могут быть про обучение, медитации, где еще можно повторять и слышать чужой голос, который будет создавать ощущение, что вы не одиноки.



Запишите все в блокнот


Все тревожные и беспокойные мысли можно и нужно выразить. Для этого возьмите ручку и запишите все, что вы думаете, даже если это кажется неважным. Зафиксируйте каждое ощущение и выплесните его на бумагу.


А как вы успокаиваетесь?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: депрессия   дыхание   как успокоиться   медитации   паническая атака   полезно   способы расслабления   тревога   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Serg2001 2 часа назад
«ррррюмка водки на столе! »... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Владимир Полчаса назад
Был период, когда возникали ПА, хотя я не понимал тогда что это. Как будто что то подкатывало снизу к голове, возникало ощущение, что сейчас потеряю сознание или вообще копытца отброшу, адреналин. Провоцировали громкие, неприятные звуки. Не понимал что происходил, пока один друг не сказал, что это, возможно, ПА. Почитал, понял что так и есть, и перестал волноваться и беспокоиться, когда начиналось. Так и прошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
JeanLuk Час назад
7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникойПосмотреть
7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Помойте посуду, пол, приберитесь, расставьте книги по алфавиту"
--------
Уборщицы о.х.у.е.ю.т, и вся промбаза сбежится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 2 часа назад
да божечки , чуток коньяка и все... а потом еще чуток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
doker 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33605



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем
Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем
"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат
"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат
Набирающие популярность в сообществах
Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда
Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда
15 интересных предметов и ситуаций, которые не встретишь каждый день
15 интересных предметов и ситуаций, которые не встретишь каждый день
Roidmi EVE Plus: самый самостоятельный пылесос в мире
Roidmi EVE Plus: самый самостоятельный пылесос в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В смысле не задалбывать кошку?

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#прикол#автомир#люди#аварии#Ynews#сатира#Жизнь#сарказм
#интересно#в мире#картинки#интересное#мобилизация#дтп#Разное#фотографии#Россия#СССР
#фото#животные#позитив#автомобили#история#факты#Приколы#улыбнуло#новости#авто аварии
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 7 хитрых способов, как можно сохранить свежесть продуктов 7 хитрых способов, как можно сохранить свежесть продуктов Из чего делают черный мед, и полезен ли он Из чего делают черный мед, и полезен ли он 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками Грустно и точка: в России разработают ИИ для выявления депрессии Грустно и точка: в России разработают ИИ для выявления депрессии

На что жалуетесь?

Вернуться