7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой

Паническая атака - это внезапный приступ тревоги, обычно беспричинный. Нет, на него есть причина, конечно, но скрывается она в мозгу, внутри человека. Для нее характеры следующие признаки: учащенное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, потеря сознания, тошнота.

Для того, чтобы быстро среагировать и справиться с накатившим состоянием, мы собрали несколько рабочих советов, один из них точно подойдет.