Что произошло с фишками?

Два года назад заходя на фишки, я видел что тут жизнь бурлит. Сотни комментариев под постами, тысячи лайков, тысячи дизлайков . А сейчас, что? Сейчас ничего! Посты собирают пару десятков лайков и такое же количество комментариев.



Такое чувство, что все слились на другие площадки, оставив хрюню загибаться в одиночестве.