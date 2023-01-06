Что произошло с фишками?

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Фишки умирают, что происходит?
Два года назад заходя на фишки, я видел что тут жизнь бурлит. Сотни комментариев под постами, тысячи лайков, тысячи дизлайков . А сейчас, что? Сейчас ничего! Посты собирают пару десятков лайков и такое же количество комментариев.
Такое чувство, что все слились на другие площадки, оставив хрюню загибаться в одиночестве.
Такое чувство, что все слились на другие площадки, оставив хрюню загибаться в одиночестве.
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Метки: злость ненависть тревога фишки умирают
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P.S. С компа таких косяков нет, сижу на старом интерфейсе old.fishki.net, но у него так я понял нет мобильной версии и поэтому со смартфона всегда грузится новый интерфейс, с рекламой и прочей нечистью.
2. Ботня оккупировала сайт. Могу за один камент получить больше дизов, чем весь пост, двухзначные цифры. Гриша Лаптев уже две недели разбирается...
3.Ковидные годы подкосили население + отбывшие на/от/с сво...
Ну, и конечно ориентация фишек с 2016г на рекламодателя, в ущерб интересам пользователей, как заявлял Гуревич!
https://www.sostav.ru/publication/fishki-20936.htmlhttps://www.sostav.ru/publication/fishki-20936.html
Зайти подвыпивши - побеседовать с кем-то по душам, новости узнать или погавкаться с кем-то, особенно в "политике" ( ну слишком её, политики, много стало. Мимо не пройти!)
Ну, и вообще: "Фишки" представляют срез общества, который интересно изучать не выходя из дома.
Нормальный сайт!
Хохлоботы вообще не парятся даже с маскировкой и не трудятся даже над смыслом написанного, тупо срут в комментах, их банят, а они клепают новые акки сотнями и снова срут.
А обычному пользователю тут просто не осталось с кем поговорить.
наглядный пример:
https://old.fishki.net/4320112-politicheskaja-soljanka-chasty-307.htmlhttps://old.fishki.net/4320112-politicheskaja-soljanka-chasty-307.html
Как только Россия наносит удар по незалежной, так сразу число ботов на Фишках резко уменьшается, как только украм восстанавливают электричество, так количество комментов на Фишках возрастает в десятки раз.
Вот и делайте выводы...
Вон, двое прибежали сразу. Минусов наставили, и сами еще больше отхватили. Они ночью не работают, но к утру проснутся и все исправят.