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Что произошло с фишками?

Что произошло с фишками?

Автор:
06 января 2023 18:05
Метки: злость   ненависть   тревога   фишки умирают   
6192
1
Фишки умирают, что происходит?
Два года назад заходя на фишки, я видел что тут жизнь бурлит. Сотни комментариев под постами, тысячи лайков, тысячи дизлайков . А сейчас, что? Сейчас ничего! Посты собирают пару десятков лайков и такое же количество комментариев.

Такое чувство, что все слились на другие площадки, оставив хрюню загибаться в одиночестве.
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Метки: злость   ненависть   тревога   фишки умирают   
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154  комментария
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1k
Gogg 13 часов назад
Это потому, что красивые титьки запретили лайкать в солянке
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2k
Выхухоль (Нагайна) 40 минут назад
Основной костяк как был, так и есть. Кому надоело - чешите на дзынь, там идиотский алгоритм, в конце концов, подстроится под предпочтения и будет выдавать хоть про бабушек с одной картофелиной, хоть про свекровь-ведьму или мужа-мудака, хоть как кабачки выращивать в условиях Заполярья или вязать рыбацкие сети. Как на трамвае - встал на одни рельсы и поехал. Здесь разнообразие.
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22k
Mike Miller Час назад
Слишком много политики.
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15k
куджо 2 часа назад
Я такие сопли и панихиды читаю каждый год раз через раз.. Все, фишки умирают, одно одно.. Хоспадя тут всегда так было, пойдите помирать в другое место. Все го хоро ше го
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212
Иван Днепров 3 часа назад
Так модераторов разогнать надо! Мой старый аккаунт забанили только потому что, я считал несколько по другому чем один персонаж "гуляющий" тут. Он пожаловался модеру ... прямо в чате и мне прилетел бан, пожизненный цик. Хотя ... ни матов ни тем более бандеровскую идеологию я не продвигал. Просто так решил модер! Я ему даже в личку написал, спросил человеческим языком почему такое происходит. Оно что-то мне ответило в духе корпоративной этики и т.д.. В общем, в некоторых моментах оттока клиентов Фишки и сами виноваты, "жирком" заплыли.
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70
Je Bonch 3 часа назад
Довольно много антироссийских постов. Много антироссийских ботов, постящих быдляцкие комменты. Странно спрашивать, почему происходит отток, когда портал превратился в помойку.
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72k
Viktor 4 часа назад
Где АД'ОК, бля!?

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9k
12345678910 4 часа назад
Ежели было бы так то наша ный банки на пол экрана не высвечивал бы!!!
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16k
Михаил Гривин 4 часа назад
Юмора стало меньше, говнопостов и баянов - больше.
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−9
nemoi 4 часа назад
Проблема еще и в том, что здесь банят инакамыслящих. Если ты не за путина или за навального или против войны, например, тебя минусят и ты не можешь высказать свое мнение. Посмотрите коменты, только против чего то или за. Ни одного противоположного мнения. Поэтому их стало не интересно читать.Какая разница какой у тебя рейтинг, пусть человек пишет, его мнение, тоже имеет место быть.
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5
Мирлан Дононбаев nemoi Полчаса назад
Всё правильно. Интернет не место для дискуссий...
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32k
russger 5 часов назад
КВН уже не тот (с)
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8k
Потапыч 5 часов назад
Не знаю, только у меня так, или у всех. После неких обновлений на сайте, на мобильной версии перестала открываться форма авторизации со включенным блокировщиком рекламы (в моем случае AdGuard). Чтобы авторизоваться, надо отключить блокировщик, обновить страницу, словить кучу рекламных баннеров, при клике на форму логин/пароль автоматически срабатывает редирект на вконтакт, но авторизация в итоге проходит. Далее надо снова включить блокировщик, иначе от тонны рекламы браузер начинает тупить, а спустя время авторизация слетает. Иногда заходишь на фишки, хочешь написать коммент, но открывая форму авторизации и видя пустую страницу, вспоминаешь про финт с отключением блокировщика и как то лень становится, в итоге ничего не пишешь. Может и не я один такой.
P.S. С компа таких косяков нет, сижу на старом интерфейсе old.fishki.net, но у него так я понял нет мобильной версии и поэтому со смартфона всегда грузится новый интерфейс, с рекламой и прочей нечистью.
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14k
Vital Idol 5 часов назад
1. На телеге появилось масса информ каналов разной направленности на любые фишкины разделы(втч удалённые) , гораздо оперативней, объёмнее и в том же формате... Вижу массу перепостов оттуда
2. Ботня оккупировала сайт. Могу за один камент получить больше дизов, чем весь пост, двухзначные цифры. Гриша Лаптев уже две недели разбирается...
3.Ковидные годы подкосили население + отбывшие на/от/с сво...

Ну, и конечно ориентация фишек с 2016г на рекламодателя, в ущерб интересам пользователей, как заявлял Гуревич!
https://www.sostav.ru/publication/fishki-20936.htmlhttps://www.sostav.ru/publication/fishki-20936.html
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12k
Sergey_Z 5 часов назад
Не согласен. Жизнь и сейчас бурлит. Просто время идет вперед, мир меняется и фишки под стать.
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6k
Умница-красавица 7 часов назад
Как говорится, если твои посты не набирают тысячи лайков и комментариев - не значит, что у всех так. Просто надо лучше стараться.
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2k
Pill 8 часов назад
Повзрослели.
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63k
doker 8 часов назад
А мне "Фишки" нравятся. За 7 лет не увидел такого, что изменилось.

Зайти подвыпивши - побеседовать с кем-то по душам, новости узнать или погавкаться с кем-то, особенно в "политике" ( ну слишком её, политики, много стало. Мимо не пройти!)
Ну, и вообще: "Фишки" представляют срез общества, который интересно изучать не выходя из дома.
Нормальный сайт!


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2k
Бомбардир 8 часов назад
А есть кто с умершего ifun.ru?
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12k
Кыся 8 часов назад
Так здесь идет битва кремлеботов с хохлоботами. Кремлеботы надрачивают лайки, и налетают толпой на любое им не понравившееся мнение или материал. У них даже расписание есть, давно уже заметил.

Хохлоботы вообще не парятся даже с маскировкой и не трудятся даже над смыслом написанного, тупо срут в комментах, их банят, а они клепают новые акки сотнями и снова срут.

А обычному пользователю тут просто не осталось с кем поговорить.
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10k
Sasa 8 часов назад
Проблемы с интернетом у хохлов, вот и нет бурлежа... )))
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66k
Варакин Алексей 9 часов назад
Реклама,АДок-все херня. Главное -поменялся контингент.Фишки заняли тыпорылы,отсюда неинтересные посты,дебильные обсуждения,гнусные каменты. Убежал на Пикабу....там такая же херня,иронию и сарказм не понимаем совсем,юмор как у петросяна.
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