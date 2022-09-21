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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
21 сентября 2022 12:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1354
26
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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20  комментариев
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873
Александр Потёмкин Час назад
Комментарий к фото
А, вот, действительно, супруга гладит мои трусы, носки... Нафига?
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119
topersk 22 минуты назад
Комментарий к фото
как?
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119
topersk 23 минуты назад
Комментарий к фото
натянут и изогнут не одно и тоже только с разных ракурсов?
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2k
fraxinus 24 минуты назад
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Перегрупировка.
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119
topersk Полчаса назад
Комментарий к фото
жиза! )
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119
topersk Полчаса назад
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вонючий? ну так предложи ей помыться ))
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25k
SerGProS 53 минуты назад
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Но ведь среди нариков нет же фунфырье?
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2k
Antarno 53 минуты назад
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Пишет в декабре
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25k
SerGProS 55 минут назад
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Это real life со всеми ее "радостями"
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25k
SerGProS 56 минут назад
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Пздц..Какой-то кретин записал 25-летних в старики и понеслись тупые мемы.
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873
Александр Потёмкин 59 минут назад
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Все сразу! Вот такой Я!
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10k
zlopisec 59 минут назад
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И видимо не только есть....
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119
topersk zlopisec 23 минуты назад
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гусары, молчать!! ))
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873
Александр Потёмкин Час назад
Было дело... Хорошего вина бутылка, запечатана по всем правилам... А штопора небыло... Попытался пальцем проткнуть - умудрился фалангу поломать

В результате, более опытный дружбан просто аккуратно сколол горлышко
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7k
Shtoppi Час назад
А если при этом еще улыбаться или хмуриться, то это уже будет не кислый такой воркаут)))))))
<<Когда человек улыбается, у него работает 18 мышц лица, а когда хмурится – на 25 мышц больше.>>
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24k
Сибиряк Час назад
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразмПосмотреть
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
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