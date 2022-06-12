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«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова

«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова

Автор:
12 июня 2022 19:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кармадонское ущелье   Сергей Бодров   актер   брат   карьера   кино   мгу   режиссер   
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Он ушёл на пике карьеры и народной любви. Актёр, режиссёр, народный герой - перед ним были открыты все дороги, но случилась беда.

Его отец, Сергей Бодров-старший, категорически не хотел, чтобы сын становился актёром. Сергей прислушался и поступил на исторический факультет МГУ. Его он закончил с красным дипломом, написав работу по архитектуре в живописи венецианского Возрождения.

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Но он всё равно тянулся к кинематографу. Сначала снялся у отца в «кавказском пленнике». Затем Алексей Балабанов пригласил Сергея в фильм «Брат» и после оглушительного успеха картины, Сергей уже полностью переключился на кино. Снялся в продолжении - «Брат-2», «Войне» и еще нескольких фильмах.

В жизни это был скромный, интеллигентный парень. Никаких гулянок и пьянства. Кроме того, он был однолюбом и трогательно любил Светлану - жену и мать его двоих детей.

Позже стал пробовать силы в режиссуре, снял пробные «Сёстры» и взялся за фильм «Связной», его снимали в Северной Осетии. В сентябре 2002 года, в Кармадонском ущелье сошёл ледник и погрёб под собой всю съёмочную группу вместе с Сергеем. Шли спасательные работы, теплилась какая-то надежда, людей объявили пропавшими без вести… С тех пор прошло 20 лет и уже всем ясно, что не спасся никто. У 30-летнего Бодрова на тот момент была 4-летняя дочь Оля и сын Саша - ему только исполнился месяц.

После трагедии отец Сергея отказался от всех прав на наследство.

Единственное, о чём попросил - как можно чаще видеться с внуками, ведь это всё, что осталось у него от погибшего сына. Светлана так больше и не вышла замуж, Сергея она разлюбить не может и другие мужчины ей не нужны.

Дочь Ольга окончила школу с золотой медалью и поступила в ГИТИС. В 2021 году получила приз на фестивале «Кинотавр» за роль в фильме «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики.

Сын Саша после школы поступил на исторический факультет МГУ. Близкие говорят, что по характеру он - вылитый отец.

В память о Сергее его мама опубликовала дипломную работу сына «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». Он её очень гордился и говорил, что это его главное достижение.

На память от него остались замечательные фильмы и тот самый свитер из фильма «Брат». Когда-то жена режиссёра Алексея Балабанова присмотрела его в секонд-хенде и купила за 35 рублей. Так он и попал в фильм.

Когда Сергей погиб в Кармадонском ущелье, ему было всего 30 лет. И за этот срок он успел больше, чем многие за всю свою жизнь. Молодой, талантливый, активный - Сергей сделал бы шикарную карьеру. Не сложилось…

Покойся с миром, Брат.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кармадонское ущелье   Сергей Бодров   актер   брат   карьера   кино   мгу   режиссер   
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