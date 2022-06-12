«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова

Но он всё равно тянулся к кинематографу. Сначала снялся у отца в «кавказском пленнике». Затем Алексей Балабанов пригласил Сергея в фильм «Брат» и после оглушительного успеха картины, Сергей уже полностью переключился на кино. Снялся в продолжении - «Брат-2», «Войне» и еще нескольких фильмах.

В жизни это был скромный, интеллигентный парень. Никаких гулянок и пьянства. Кроме того, он был однолюбом и трогательно любил Светлану - жену и мать его двоих детей.