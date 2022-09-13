По ту сторону решётки: за что голливудские звёзды побывали в тюрьме?

Актер и комик Тим Аллен, перед тем как прославился, имел в жизни массу проблем. Одна из них – наркотическая зависимость. Соответственно, он не только употреблял, но и распространял. И в 1978 году парня взяли за продажу наркотиков переодетому полицейскому. Приговор – 3 года, из которых звезда «Санта-Клауса» отсидел 2 года и 4 месяца.