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По ту сторону решётки: за что голливудские звёзды побывали в тюрьме?

По ту сторону решётки: за что голливудские звёзды побывали в тюрьме?

Автор:
13 сентября 2022 13:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   голливуд   история   певец   преступление   проступок   режиссёр   
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Закон суров, но это закон. Это правило действует даже на знаменитостей, если те случайно или сознательно решают его переступить.

И получают за это заслуженное наказание.


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Именитый режиссер тесно пообщался с полицией, когда в 2000 году его задержали за использование водительского удостоверения, срок действия которого уже закончился.

Квентин Тарантино заплатил штраф в размере 870 долларов, и дело в его отношении было закрыто. Правда, не обошлось без вмешательства именитых друзей, ибо в обратном случае режиссеру светил вполне реальный срок заключения.


Звезда «Смертельного влечения» и «Интервью с вампиром» получил 10 дней ареста за попытку протащить в самолет свой пистолет. Дело было в 1994 году, но Кристиан Слэйтер фигурировал в полицейских сводках и до этого, в 1989, за вождение в пьяном виде.

А впоследствии актер получил три месяца за домашнее насилие: избил свою девушку Мишель. Дело осложнилось травмой одного из полицейских, полученной при попытке утихомирить дебошира. Суд также обязал актера пройти курс лечения, поскольку анализ показал наличие в организме ядреного коктейля из алкоголя и наркотиков.


Парочку друзей – Дэвида Боуи и Игги Попа арестовал в далеком 1976 года за хранение марихуаны.

Такой обаятельный на экране Микки Рурк в лучшие годы не отличался законопослушностью. В 1994 году в отношении актера было возбуждено дело о домашнем насилии: он напал на свою супругу Кэрри и избил ее.


Но дел в отношении Рурка довольно быстро было прекращено.


Своеобразно и творчески подошел к совершению преступления Принц. Во время очередного перелета он на пару с клавишником группы решил, что для следующего выступления не будет лишним мегафон. Который входил в состав набора аварийного оборудования. Помогал парочке певец Рик Джеймс.


Заговорщики умыкнули мегафон и спрятали в ручной клади Принца. Но всю малину обломала бдительная дама, которая и настучала экипажу о проделках сидящих впереди пассажиров. У трапа импровизированную банду встретила полиция, но все закончилось автограф-сессией в участке. Стороны расстались  довольные друг другом.

Эта малышка на фото – будущая звезда Шер, в миру Шерилин Саркисян. Поймали девчушку за то, что она несколько раз парковала машину приятеля. Чего делать не могла в виду нежного 13-летнего возраста и, соответственно, отсутствия прав.

Актер и комик Тим Аллен, перед тем как прославился, имел в жизни массу проблем. Одна из них – наркотическая зависимость. Соответственно, он не только употреблял, но и распространял. И в 1978 году парня взяли за продажу наркотиков переодетому полицейскому. Приговор – 3 года, из которых звезда «Санта-Клауса» отсидел 2 года и 4 месяца.


Певец, актер, режиссер, шоумен, даже политик и просто красавец Фрэнк Синатра тоже затесался в эту компанию. Как раз последнее и привело его за решетку на целых 16 часов. Виновен Синатра был в попытке соблазнения одинокой дамы, которой за благосклонность обещал гарантированную и практически незамедлительную женитьбу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёр   голливуд   история   певец   преступление   проступок   режиссёр   
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Shtoppi 16 минут назад
У нас тоже есть "герои".
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−1
torelsdj 4 минуты назад
пут .лерца не хватает ...
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−1
torelsdj 4 минуты назад
237-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ полностью уничтожен !
ПОТАСКУХИ 237 ЗАЛУПУТИНСКОГО ПОЛКА ЗДЕСЬ ЕСТЬ ? ЩА ВАШИХ Е-БАРЕЙ ДОБИВАЮТ ПО ЛЕСАМ ...
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