Пост юмора о людях в белых халатах

Сочные мемы о врачах и медицине. В последнее время принято принижать труд врачей, но без них обойтись никак нельзя. Хотя есть проблемы и посерьёзнее, например, это врачебный почерк. На каком языке они оставляют послания провизорам и другим врачам?

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3. Видимо, это интернациональное 0

4. Всякое могло случиться 0

5. А помогли всё равно молитвы, а не врачи 0

6. Вот к чему нужно стремиться... Это же талант! 0

7. Ахаха 0

8. Не, ну ничего не скажешь — весьма чётко! 0

9. ^_^ 0

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13. Видимо, самый актуальный врачебный мем 0

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