Пост юмора о людях в белых халатах

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Сочные мемы о врачах и медицине. В последнее время принято принижать труд врачей, но без них обойтись никак нельзя. Хотя есть проблемы и посерьёзнее, например, это врачебный почерк. На каком языке они оставляют послания провизорам и другим врачам?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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