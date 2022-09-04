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Пост юмора о людях в белых халатах

Пост юмора о людях в белых халатах

Автор:
04 сентября 2022 19:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   врач   врачи   здравоохранение   лечение   медицина   подборка   прикол   
4117
16
Сочные мемы о врачах и медицине. В последнее время принято принижать труд врачей, но без них обойтись никак нельзя. Хотя есть проблемы и посерьёзнее, например, это врачебный почерк. На каком языке они оставляют послания провизорам и другим врачам?
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Источник:

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Метки: Юмор   врач   врачи   здравоохранение   лечение   медицина   подборка   прикол   
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3  комментария
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7k
hairov 16 минут назад
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70
виталий александрович 18 минут назад
Про горький шоколад в точку
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160
Бухаю по пятницам 23 минуты назад
Уважаемые студенты. Сегодня будем ампутировать больному левую ногу... Вжик!!! -Идиоты. Я сказал ногу... Вжик!!! Уроды,идиоты, неучи. Я сказал левую.
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