Члены семьи попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

Выживальщиков нашли в туристической палатке, непригодной для низких температур. Рядом стояла недостроенная землянка-убежище, которую сестры, по всей видимости, не смогли закончить до наступления холодов.

Кристин Вэнс первоначально не хотела уходить в лес вместе с Ребеккой, но присоединилась к ней, считая, что вместе у них будет больше шансов выжить. У сестер не было никакой специальной подготовки, перед экспедицией они лишь просматривали видео с правилами жизни вдали от цивилизации, которые нашли в интернете.