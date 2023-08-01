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Члены семьи попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

Члены семьи попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

Автор:
01 августа 2023 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: YouTube   Выживальщики   США   в мире   лес   люди   
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В США турист обнаружил в лесу мумии трёх человек. Они принадлежали членам семьи, которые попытались выжить в лесу, следуя инструкциям с Youtube.

Мумии обнаружил турист в национальном лесу Ганнисон недалеко от кемпинга Голд Крик в штате Колорадо. Их идентифицировали как 42-летнюю Ребекку Вэнс, ее 14-летнего сына и ее 41-летнюю сестру Кристин Вэнс. Сводная сестра Ребекки Тревала Хара рассказала журналистам, что они с мужем пытались отговорить ее от роковой экспедиции. По ее словам, причиной ухода в лес стал страх сестры перед ситуацией в мире: женщину напугала пандемия COVID-19 и связанные с ней политические процессы. Вэнс решила защитить семью, выбрав «жизнь на лоне природы».

Выживальщиков нашли в туристической палатке, непригодной для низких температур. Рядом стояла недостроенная землянка-убежище, которую сестры, по всей видимости, не смогли закончить до наступления холодов.

Кристин Вэнс первоначально не хотела уходить в лес вместе с Ребеккой, но присоединилась к ней, считая, что вместе у них будет больше шансов выжить. У сестер не было никакой специальной подготовки, перед экспедицией они лишь просматривали видео с правилами жизни вдали от цивилизации, которые нашли в интернете.

Известно, что Вэнсы закупали провизию не в специализированных туристических магазинах, а в обычном супермаркете. У семьи не было ни генераторов, ни батарей, ни прочих необходимых для зимнего кемпинга предметов. При этом зима 2023 года в Колорадо выдалась особенно холодной и снежной.

Коронер округа Ганнисон сообщил журналистом, что к фатальному исходу привело истощение и отсутствие полноценного укрытия от стихии.

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Метки: YouTube   Выживальщики   США   в мире   лес   люди   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Ковид в 2023, а они точно пендосы, а не эстонцы, чет тормознутые наглухо?!
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