Более сотни бородачей решили выяснить, кто из них больше похож на Эрнеста Хемингуэя

Около 140 бородатых мужчин собрались в доме писателя в Ки-Уэсте, штат Флорида для участия в конкурсе двойников.
Жители Ки-Уэста (Флорида, США) ежегодно могут полюбоваться на Эрнеста Хемингуэя. Вернее, на множество Эрнестов Хемингуэев.
В 1930-х годах знаменитый писатель жил и работал в Ки-Уэсте, а потому там регулярно устраивается фестиваль.
И изюминкой празднования является конкурс двойников Хемингуэя. В этом году почти 140 бородатых мужчин съехались вместе, чтобы встретиться и пообщаться в местном баре, а заодно явить миру своё сходство с писателем.
Некоторые конкурсанты уже не в первый раз принимают участие в состязании, другие мужчины впервые приехали попытать счастья. Зрители с симпатией относятся ко всем двойникам и желают им удачи.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором