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Более сотни бородачей решили выяснить, кто из них больше похож на Эрнеста Хемингуэя

Более сотни бородачей решили выяснить, кто из них больше похож на Эрнеста Хемингуэя

Автор:
25 июля 2023 07:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Эрнест Хемингуэй   в мире   двойник   конкурс   люди   
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Около 140 бородатых мужчин собрались в доме писателя в Ки-Уэсте, штат Флорида для участия в конкурсе двойников.

Жители Ки-Уэста (Флорида, США) ежегодно могут полюбоваться на Эрнеста Хемингуэя. Вернее, на множество Эрнестов Хемингуэев.

В 1930-х годах знаменитый писатель жил и работал в Ки-Уэсте, а потому там регулярно устраивается фестиваль.

И изюминкой празднования является конкурс двойников Хемингуэя. В этом году почти 140 бородатых мужчин съехались вместе, чтобы встретиться и пообщаться в местном баре, а заодно явить миру своё сходство с писателем.

Некоторые конкурсанты уже не в первый раз принимают участие в состязании, другие мужчины впервые приехали попытать счастья. Зрители с симпатией относятся ко всем двойникам и желают им удачи.

Источник:

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Метки: США   Эрнест Хемингуэй   в мире   двойник   конкурс   люди   
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3  комментария
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8k
Алексей 57 минут назад
Награда для победителя.
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vasilykopkov 5 минут назад
Из тех кто на фото - ни один не похож...
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2k
Fiverknot 48 минут назад
Этого мало. Надо быть ещё алкоголиком.
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