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Фото из прошлого. "На съемках фильма Крестный отец"

Фото из прошлого. "На съемках фильма Крестный отец"

Автор:
16 сентября 2022 21:51
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1972   история   кино   крестный отец   фильм   фото   фотографии   
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Фотографии со съемок фильма Крестный отец 1972 г.

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Метки: 1972   история   кино   крестный отец   фильм   фото   фотографии   
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2  комментария
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2k
ДК 9 часов назад
Насколько великолепно сделан этот фильм, какая игра у Марлона Брандо! Я прочитал книгу - да нет в ней совершенно ничего особенного, но фильм получился просто эпохальный. Я бы поставил на самую вершину вместе с парой фильмов Сержио Леоне. Есть фильмы где режиссер был не хуже, есть фильмы где актеры были не хуже, есть фильмы где сценарий были великолепен, есть с шикарной музыкой, есть - где эффекты были потрясающие но чтобы все вместе - это редкость (может, сверх-спецэффектов и не было, они тут не понадобились).
Второй фильм (который в основном приквел) подобного впечатления уже не произвел, хотя добротное кино (при том что я очень и очень уважаю Де Ниро). А третий был гораздо слабее второго.
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18k
Corvus Corax 13 часов назад
Комментарий к фото
Пьюзо маловато... у меня и то больше.. наверн пиво не любит..
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