Фото из прошлого. "На съемках фильма Крестный отец"

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Фотографии со съемок фильма Крестный отец 1972 г.
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Метки: 1972 история кино крестный отец фильм фото фотографии
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Второй фильм (который в основном приквел) подобного впечатления уже не произвел, хотя добротное кино (при том что я очень и очень уважаю Де Ниро). А третий был гораздо слабее второго.