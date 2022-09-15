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Угадайте достопримечательность с высоты птичьего полёта

Угадайте достопримечательность с высоты птичьего полёта

Автор:
15 сентября 2022 15:25
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   высота   достопримечательности   интересное   карты   тест   
641
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10 достопримечательностей, которые можно узнать, если знать их очертания. Данный тест подготовлен при помощи картографического сервиса Яндекс.Карты. Прохождение теста не займёт у вас более двух минут. Погнали?!

Источник:

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Метки: Тесты   высота   достопримечательности   интересное   карты   тест   
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5  комментариев
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28k
Владимир Полчаса назад

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5k
Hugo_RnD 11 минут назад
особенно повеселила "достопримечательность" под названием "Центральный парк"...
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26k
Ваня 15 минут назад
10... не сложный...
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39k
Мойша 24 минуты назад
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22k
Serg2001 Полчаса назад
Легкотня!... ))
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Никифоридис

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