Угадайте достопримечательность с высоты птичьего полёта

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10 достопримечательностей, которые можно узнать, если знать их очертания. Данный тест подготовлен при помощи картографического сервиса Яндекс.Карты. Прохождение теста не займёт у вас более двух минут. Погнали?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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