Бычок-кругляк: Рыба со смешным названием грозится уничтожить аквафауну Великих озёр и потравить человеков. Что с ней не так?

Но проблемы на этом не кончаются. Все мы знаем, что моллюски активно фильтруют воду, аккумулируя в своих тканях всю гадость водоёмов. А вот бычки про это не в курсе, а потому, поедая дрейссены, они без толики подозрений переносят собранную ими скверну в себя. Учитывая огромное количество сожранных двухстворчатых, организм кругляков превращается в огромную свалку из токсических веществ. По пищевым цепочкам она передаётся хищникам побольше и в конечном итоге оказывается на столе у человека.