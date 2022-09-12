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Бычок-кругляк: Рыба со смешным названием грозится уничтожить аквафауну Великих озёр и потравить человеков. Что с ней не так?

Бычок-кругляк: Рыба со смешным названием грозится уничтожить аквафауну Великих озёр и потравить человеков. Что с ней не так?

Автор:
12 сентября 2022 22:37
Метки: интересно   рыбы   факты   
608
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Его голод неутолим, он — угроза биоразнообразию. Бычок-кругляк — маленькая рыбка со смешным названием, в которой сочетается безудержное желание наполнять свой бездонный желудок любой, даже токсической, гадостью и со рвением камикадзе продолжать свой род. А потому их армия ровным маршем идёт к господству над европейскими морями и американскими озёрами.

Неприметное тело длиной до 30 см украшает чёрная метка на спинном плавнике, сулящая скорую напасть. В водоёмах, где появляться этот нежданный гость, начинаются смутные времена. Дело в том, что бычки крайне неприхотливы. Настолько, что способны обжиться и в солёной, и в пресной воде. Если раньше вид обитал только в водах Каспия и Чёрного моря, то сейчас рыб добрался аж до Америки! До Великих озёр!

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Казалось бы, что может сделать небольшая рыбёшка, не имеющая даже плавательного пузыря? Однако в недрах ЖКТ этого карапуза кроется чёрная дыра: его дикая прожорливость сочетается с абсолютной неразборчивостью в еде — на переработку идёт всё, что лезет в рот. Агрессивна орда успешно завоёвывает новые территории, после которых остаётся сплошная «пустошь».

Под раздачу попадают соседи бычка — донные обитатели: моллюски — дрейссены и мидии — личинки, икринки и молодь других рыб. Особенно больно обжорливость бычков бьёт по последним. Вдвойне — в водах Великих озёр. Завезённый кругляк сжирает эндемичные виды рыб ещё на стадии молоди, сокращая и без того их небольшую популяцию.

Но проблемы на этом не кончаются. Все мы знаем, что моллюски активно фильтруют воду, аккумулируя в своих тканях всю гадость водоёмов. А вот бычки про это не в курсе, а потому, поедая дрейссены, они без толики подозрений переносят собранную ими скверну в себя. Учитывая огромное количество сожранных двухстворчатых, организм кругляков превращается в огромную свалку из токсических веществ. По пищевым цепочкам она передаётся хищникам побольше и в конечном итоге оказывается на столе у человека.

Главный секрет процветания кругляков заключается в их трудолюбии и самоотверженности, касающейся производства себе подобных. Штамповка новых бычков начинается в апреле и продолжается крупными сериями каждые три недели вплоть до сентября — это намного чаще соседей по водоёму.

Самец, выкопав гнездо в грунте, обклеивает стенки выделениями. Перед входом в такую пещерку выстраивается очередь из самок. Дамы, которых мужчина завлекает в гнездо по очереди, покрывают стенки икрой правильными рядами: они следят, чтобы их кладки не перемешались между собой.

Самец, получив гнездо полной икры, оплодотворяет её и остаётся охранять своих деток. Спустя две с половиной недели на свет выходит пять тысяч мальков, а их исхудавший отец с чувством выполненного долга погибает. Таким образом, за один сезон армия бычков пополняется десятками тысяч молодых и самостоятельных воинов, готовых жить ради своей популяции долгие четыре года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   рыбы   факты   
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26  комментариев
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10k
Владимир 11 часов назад
Напоминает ротанов.. те, как и ерши, если заглатывают крючок, то чуть ли не до задницы сразу.
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8k
Аргуша 13 минут назад
это вам за колорадского жука, цуки!!!
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2k
Женя Женя78 Час назад
заголовок пздц
. никого они не съедят и не потравят и бычок размером 30 см это уже морской, в реке максимум около20 ,и то это уже гигант. раньше мне кажется их было на много больше. очень вкусная рыбка, из костей только хребет.
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15k
Колька Валеркин сын 7 часов назад
из бычков уха не плохая получается)
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14k
Ser 10 часов назад
Хм...странно щуки это успешно употребляют!
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6k
newegg 10 часов назад
У нас в Одессе их называли бобырчик, х/з что это значит.
Сколько я их переловил и употребил в жаренном и вареном виде, не счесть.
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98
topersk newegg 13 минут назад
так они же токсичные??
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8k
JeanLuk 11 часов назад
Да сказочная дрянь, задалбывает иногда
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26k
Юрьевич 11 часов назад
У нас в пруду вначале завелись, а потом лет через 5 исчезли... Щука наверное выбила... щуки дофига...
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1k
Шурман 12 часов назад
Не люблю я эту рыбу , иногда если выхожу рядом с береговой линией и опа удары , думаешь ну пошло а тут на тебе сидят 3 штуки , нафиг с пляжа опять за борт , кент просит их не выбрасывать а ему отдавать , рыба может быть и вкусная но возни с ней много . У нас сейчас налимы пошли , загадка откуда они взялись в северном море примерно в 10 км от Атлантики . Чудеса происходят , сегодня пацаны в море выходили , говорят или сибасы или акулы , другой рыбы нет от слова вообще , в воскресение в 5 утра выйду посмотрю .
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91k
Броненосец Потелкам 12 часов назад
это им за колорадского жука
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