Бычок-кругляк: Рыба со смешным названием грозится уничтожить аквафауну Великих озёр и потравить человеков. Что с ней не так?

Его голод неутолим, он — угроза биоразнообразию. Бычок-кругляк — маленькая рыбка со смешным названием, в которой сочетается безудержное желание наполнять свой бездонный желудок любой, даже токсической, гадостью и со рвением камикадзе продолжать свой род. А потому их армия ровным маршем идёт к господству над европейскими морями и американскими озёрами.
Неприметное тело длиной до 30 см украшает чёрная метка на спинном плавнике, сулящая скорую напасть. В водоёмах, где появляться этот нежданный гость, начинаются смутные времена. Дело в том, что бычки крайне неприхотливы. Настолько, что способны обжиться и в солёной, и в пресной воде. Если раньше вид обитал только в водах Каспия и Чёрного моря, то сейчас рыб добрался аж до Америки! До Великих озёр!
Казалось бы, что может сделать небольшая рыбёшка, не имеющая даже плавательного пузыря? Однако в недрах ЖКТ этого карапуза кроется чёрная дыра: его дикая прожорливость сочетается с абсолютной неразборчивостью в еде — на переработку идёт всё, что лезет в рот. Агрессивна орда успешно завоёвывает новые территории, после которых остаётся сплошная «пустошь».
Под раздачу попадают соседи бычка — донные обитатели: моллюски — дрейссены и мидии — личинки, икринки и молодь других рыб. Особенно больно обжорливость бычков бьёт по последним. Вдвойне — в водах Великих озёр. Завезённый кругляк сжирает эндемичные виды рыб ещё на стадии молоди, сокращая и без того их небольшую популяцию.
Но проблемы на этом не кончаются. Все мы знаем, что моллюски активно фильтруют воду, аккумулируя в своих тканях всю гадость водоёмов. А вот бычки про это не в курсе, а потому, поедая дрейссены, они без толики подозрений переносят собранную ими скверну в себя. Учитывая огромное количество сожранных двухстворчатых, организм кругляков превращается в огромную свалку из токсических веществ. По пищевым цепочкам она передаётся хищникам побольше и в конечном итоге оказывается на столе у человека.
Главный секрет процветания кругляков заключается в их трудолюбии и самоотверженности, касающейся производства себе подобных. Штамповка новых бычков начинается в апреле и продолжается крупными сериями каждые три недели вплоть до сентября — это намного чаще соседей по водоёму.
Самец, выкопав гнездо в грунте, обклеивает стенки выделениями. Перед входом в такую пещерку выстраивается очередь из самок. Дамы, которых мужчина завлекает в гнездо по очереди, покрывают стенки икрой правильными рядами: они следят, чтобы их кладки не перемешались между собой.
Самец, получив гнездо полной икры, оплодотворяет её и остаётся охранять своих деток. Спустя две с половиной недели на свет выходит пять тысяч мальков, а их исхудавший отец с чувством выполненного долга погибает. Таким образом, за один сезон армия бычков пополняется десятками тысяч молодых и самостоятельных воинов, готовых жить ради своей популяции долгие четыре года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сколько я их переловил и употребил в жаренном и вареном виде, не счесть.
А я на Камчатке выбрасываю бычков по 1-2 кг. Эту тварь пока со дна поднимешь, покроешся 7-ю потами. Он пасть разивает, и парусность большая. Хотя, говорят мясо у него нежное, вкусное. Но это говорят.