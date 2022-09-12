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14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали

14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали

Автор:
12 сентября 2022 14:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   подарки   про подарки   ужасный подарок   фото   
4707
15

Говорят, что дареному коню в зубы смотрят. Смысл в том, что нужно быть благодарным за те подарки, которые делают люди. Но порой они реально не очень, что лучше бы их вообще не делали.

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А какой лучший и универсальный подарок на ваш взгляд? Что самое классное вам когда-либо дарили?

Источник:

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Метки: истории   истории из жизни   подарки   про подарки   ужасный подарок   фото   
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12  комментариев
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8k
Джонатан Свифт Час назад
Зато если угадал с подарком - это на всю жизнь память. Дарить подарки это ведь тоже искусство, на от*бись правильный подарок не подаришь. Нужно неплохо знать того, кому даришь, приложить немало усилий чтобы понять что человеку надо и найти это.
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133
Takerey 24 минуты назад
Этой восхитительной истории уже лет 16, но она не перестает меня радовать. На заре юности был у меня парень. И неплохой он был человек, но уж больно тесна связь его с маман была. Но я по малолетству это не сильно просекала еще. Короч, близится мой др. И сообщает мне мой мушчина, что они с мамой(!) купили мне в подарок французские духи. Я вся в ожидании и предвкушении. И вот стоим мы в моей комнате, мой юнош вручает мне презент, я открываю и вижу духи из ив роше. Не, не то чтобы я была против этой марки, но под французскими духами подразумевала явно что-то другое, тем более. Ну, я виду не подаю, радостно восхищаюсь и нюхаю духи. А там запаааах. Явно маман выбирала. Тяжелый, сладкий до приторности запах тёти с рынка. Жуть. Совсем не для юной девушки. Но я все еще вежливая. И, скрепя сердце, пшикаю на руку. И тут, пока я мужественно восхищаюсь, мой благоверный ведет носом и выдает: "слушай, у тебя нигде проводка нет горит?". Так они и остались в памяти поколений как духи с запахом горящей проводки)
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259
Sumrak58100 Полчаса назад
Подарили мне как-то давно - лет 15 назад на работе дорогой набор кастрюль. Был недоволен. А сейчас не знаю, как бы и обходился без него - только им и пользуюсь. Тогда же получилось так, что остался один в женском коллективе. На 8-е марта было не густо с деньгами. Купил пять кусков хозяйственного мыла, тщательно и очень сильно завернул в красивую обёртку и подарил "своим дамам" вместе с чайными ложками - вечно они терялись. Ничего, посмеялись, никаких обид не было.
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415
Геннадий Хамидулин Полчаса назад
Постоянно дарят крокодилов. пластмассовых , меховых, шерстяных......Думают что с подарком угадали....А зовут меня Геннадий, в смысле Гена.......
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5k
Subic 54 минуты назад
Я понимаю, что большинство этих текстов придуманные, а не из жизни. Но ЧТО мешает авторам придумывать в тех сферах жизни в которых они разбираются? Я про родителей, которые обошли "все заведения" на отдыхе, на Мальдивах в поисках пельменей и нашли "не вкусные" только. Почти все ОТЕЛИ га Мальдивах (исключения можно пересчитать на пальцах двух рук) расположены на отдельных островах (один остров один отель). И "обойти" там можно только внутри-отельные рестораны. Если в отеле их несколько, конечно. Весь остальной "обход" это сначала надо плыть на лодке в Мале (столицу) и потом обратно (не быстро и не дешево). Все отели в самом Мале НЕ курортные, а при аэропорте, транзитные. Наконец, уж что бы нельзя было придраться к моему комменту, действительно на "жилых" островах (где живут местные), они того же размера (маленькие совсем) один остров - одна деревня, действительно иногда, не на всех, есть гест-хаусы, которые можно арендовать, это конечно не отель, но тоже бывает не плохо (бюджетный вариант). И тогда, действительно, можно обойти "все" заведения в этой деревне. Но они, обычно, вообще мало ориентированы под туристов. И там, вообще, заказать, что то привычное для НЕ мальдивца невозможно, не то, что уж пельмени.
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5k
livaneth Час назад
Подарили мужику на день рождения прыжок с парашютом. Именинник прыгнул, парашют не раскрылся
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48k
dima423 2 часа назад
Уже очень давно дарю всем и получаю подарки деньгами... и никаких проблем)
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Понимаю подарки детям, вроде как праздник для них. Но смысл взрослым обмениваться подарками? Круговорот ненужного барахла в природе? Или ещё хуже, ты стараешься и даришь кому-то что-то достойное, а в ответ приходит подарок, который можно разве что выкинуть.
Может просто не умею дарить. Все подарки, что я действительно хотел сделать, были на уровне: пошли выберешь или скажи, что тебе точно нужно и где купить.
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4k
Copycat 2 часа назад
людям без лишнего веса такого не дарят я так думаю
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