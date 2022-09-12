14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали

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Говорят, что дареному коню в зубы смотрят. Смысл в том, что нужно быть благодарным за те подарки, которые делают люди. Но порой они реально не очень, что лучше бы их вообще не делали.
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А какой лучший и универсальный подарок на ваш взгляд? Что самое классное вам когда-либо дарили?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может просто не умею дарить. Все подарки, что я действительно хотел сделать, были на уровне: пошли выберешь или скажи, что тебе точно нужно и где купить.