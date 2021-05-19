«Когда увидел — охренел!»: Дзюба о своем интимном видео в интернете

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих переживаниях в тот момент, когда в ноябре прошлого года в интернете распространили компрометирующее видео с его участием.
Скандал вокруг появления интимного видео с участием Артема Дзюбы в Сети в прошлом году стал горячей темой в России. 32-летний футболист откровенно рассказал о своих эмоциях после слива его откровенного ролика, сообщает Sport24.ru.
Скандальное видео с Дзюбой распространилось в интернете 7 ноября. Предположительно оно было снято в 2019 году. На заднем плане слышен из телевизора голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которой несколько лет назад приписывали роман с женатым спортсменом. Сама она заявила, что уже "миллион лет" с ним не общается. На Youtube-канале "Грустная передача о футболе" Артем Дзюба высказался о скандале вокруг появления интимного видео с его участием в Сети.
Когда это только появилось в интернете, мне сразу начали все писать: знакомые, близкие… Очень много людей отреагировали с вопросом, как помочь. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер. Пока я ехал до дома после матча на следующий день, у меня было пять минут, когда я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали, поплакали… А мы все в себе держим. Я в тот момент не мог сдержаться. Это были ужасные сутки. Уже говорили, что это чуть ли не я сам выложил. Надо ж было додуматься… Я прекрасно понимал, что это ужас.
По словам Дзюбы, сейчас скандальный слив видео больше не является для него болезненной темой. Спортсмен даже может теперь посмеяться над этим.
Какие чувства были в самом начале, когда это только выложили? Я охренел! Не буду врать, дней 7–10 мне было тяжело. Было неприятно. Никаких паролей на телефоне у меня нет. А видео это было двухлетней давности. После этого случая я отдал телефон специальным людям, чтобы они все почистили и все убрали. Не надо хранить такие вещи.
В непростой ситуации звезду поддержали близкие люди. "Моя мама однажды пришла к врачу команды и спросила: "Ну что, берут нашего порноактера в сборную?" Врач смеялся до слез. Я, конечно, очень переживал за родителей в этой ситуации, но они меня поддержали. Жена тоже поддержала. Она сказала: "Теперь все знают, что я с тобой не из-за денег". Семья мне очень помогла", — цитирует футболиста "Стархит".
После появления в Сети скандального видео Дзюбы Мария Лиман поддержала футболиста, отметив его "волнительный размер" и "прекрасную эрекцию". Девушка поделилась своими первыми эмоциями от ролика.
Первые эмоции были: "Вау, ни фига себе, как оно вообще попало в интернет?" Еще подумала: "Хороший, в принципе, у него там размер!" <...> Вторая мысль: "У него там родимое пятно?" На самом деле, движение языком было не очень сексуальным. Я понимаю, на что он намекает, но можно было и постараться в этом плане.
Тем не менее звезда Playboy с удовольствием несколько раз пересмотрела видео Дзюбы.
"Заценила размер, пропорции тела — конечно, есть погрешности, но в принципе мне все очень понравилось. <...> Как показал Дзюба, у него прекрасный размер и он еще может сделать что-то приятное. Вообще прекрасный мужчина. Единственное — ему не фартануло в этой жизни, видео попало в интернет", — заявила девушка.
Источник:
- Во время празднования победы игроки "Зенита" разбили крышку трофейного кубка
- В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom
- Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника и отправил его в нокаут
- Самые громкие секс-скандалы футболистов
- Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
Понравилось12
И нахрена?
Нахрена мне знать о его "переживаниях", да ещё и спустя полгода?