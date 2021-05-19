«Когда увидел — охренел!»: Дзюба о своем интимном видео в интернете

Скандал вокруг появления интимного видео с участием Артема Дзюбы в Сети в прошлом году стал горячей темой в России. 32-летний футболист откровенно рассказал о своих эмоциях после слива его откровенного ролика, сообщает Sport24.ru.





Скандальное видео с Дзюбой распространилось в интернете 7 ноября. Предположительно оно было снято в 2019 году. На заднем плане слышен из телевизора голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которой несколько лет назад приписывали роман с женатым спортсменом. Сама она заявила, что уже "миллион лет" с ним не общается. На Youtube-канале "Грустная передача о футболе" Артем Дзюба высказался о скандале вокруг появления интимного видео с его участием в Сети.



Когда это только появилось в интернете, мне сразу начали все писать: знакомые, близкие… Очень много людей отреагировали с вопросом, как помочь. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер. Пока я ехал до дома после матча на следующий день, у меня было пять минут, когда я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали, поплакали… А мы все в себе держим. Я в тот момент не мог сдержаться. Это были ужасные сутки. Уже говорили, что это чуть ли не я сам выложил. Надо ж было додуматься… Я прекрасно понимал, что это ужас.



