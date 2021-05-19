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«Когда увидел — охренел!»: Дзюба о своем интимном видео в интернете

«Когда увидел — охренел!»: Дзюба о своем интимном видео в интернете (3 фото)

Автор:
19 мая 2021 08:41
Сообщество : Спорт
Метки: Дзюба   Реакция   интервью   спорт   фото   футбол   
512
3

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих переживаниях в тот момент, когда в ноябре прошлого года в интернете распространили компрометирующее видео с его участием.

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Метки: Дзюба   Реакция   интервью   спорт   фото   футбол   
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6  комментариев
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Опять этого онаниста на свет вытащили?
И нахрена?
Нахрена мне знать о его "переживаниях", да ещё и спустя полгода?
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3k
KL11 54 минуты назад
сознаюсь- не смотрел как он дрочит, но осуждаю. Зачем он отнимал деньги у порноактеров? Ему не хватает зарплаты в клубе?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
971
Алексей 2 часа назад
да молодец чувак - жмёт по всем вопросам!
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27k
winergy2012 2 часа назад
Горе то какое.
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10k
Голос Вселенной 2 часа назад
Представляю, сколько часов он провел у психолога, чтобы эта тема для него перестала быть болезненной...
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