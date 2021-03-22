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Прямо в цель: вратарь одним ударом забил гол

Прямо в цель: вратарь одним ударом забил гол (3 фото)

Автор:
22 марта 2021 15:01
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   гол   голкипер   игра   португалия   спорт   футбол   
2265
3
Матч второго дивизиона чемпионата Португалии приковал к себе взгляды футбольных болельщиков всего мира.
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Метки: Вратарь   гол   голкипер   игра   португалия   спорт   футбол   
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5  комментариев
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594
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
В Португалии кроме Мафры (почти Марфа) есть команда с чудесным названием Брага.
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2k
Слава Андреев 17 минут назад
В школьные годы. Такое часто было)))))
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7k
Alexandr Barhudarov 37 минут назад
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4k
ваня панкин 2 часа назад
таких примеров много...
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