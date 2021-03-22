Прямо в цель: вратарь одним ударом забил гол

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Матч второго дивизиона чемпионата Португалии приковал к себе взгляды футбольных болельщиков всего мира.
20 марта на поле сошлись клубы "Варзим" и "Мафра".
Футбольным фанатам матч запомнится надолго из-за убойного удара вратаря "Варзим". На 51-й минуте матча голкипер Рикарду Нунеш Жорже Нову отправил мяч через всё поле во вражеские ворота.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу футбольного клуба "Варзим".
Футбольным фанатам матч запомнится надолго из-за убойного удара вратаря "Варзим". На 51-й минуте матча голкипер Рикарду Нунеш Жорже Нову отправил мяч через всё поле во вражеские ворота.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу футбольного клуба "Варзим".
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Тот самый гол на видео:
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Aproveita porque não vês disto todos os dias! 🤯 Ricardo Nunes marcou de 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL— Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021
Пользователи соцсетей восхитились мастерством вратаря.
Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов
Наказывать их никто не будет. Хотя некоторым этого бы очень хотелось...
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