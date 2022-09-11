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Подборка фотографий советских актеров и актрис.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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3.
Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский в сцене из спектакля «Вдова Капет», 1976 год
Фото Бориса Кауфмана / РИА «Новости».
5.
Ольга Остроумова и Анатолий Кузнецов, 1973 год
Фото Дмитрия Козлова / РИА «Новости»
Фотография была сделана во время гастролей в Республике Уганда.
Фотография была сделана во время гастролей в Республике Уганда.
7.
Юрий Богатырев и режиссер Никита Михалков на съемках фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», 1979 год
11.
9 октября 1973 года. Алма-Ата, Институт ядерной физики АН Казахской ССР. Леонид Филатов, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Зинаида Славина, Николай Дупак, Борис Глаголин, Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий.
12.
Анастасия Вертинская в фильме «Человек на своём месте», 1972 год
Фото В. Кречета / РИА «Новости»
В фильме «Человек на своем месте», который вышел на экраны в 1972 году, актриса сыграла роль молодого архитектора Клары Вересовой.
В фильме «Человек на своем месте», который вышел на экраны в 1972 году, актриса сыграла роль молодого архитектора Клары Вересовой.
13.
Олег Анофриев вырезает различные фигурки из древесных корней, 1964 год
Фото Дмитрия Донского / РИА «Новости»
15.
6 августа 1972 года. Карел Готт и Владимир Высоцкий в городе Дубулты, Латвия, где Владимир Семенович в те дни был на съёмках фильма "Четвертый".
Источник:
АНТИФИШКИ
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