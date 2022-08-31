Профессиональный троллинг от мастеров жёстких подколов и издёвок

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Если не прикалываться, то жизнь будет слишком пресной и неинтересной. Всегда подшучивайте над людьми, с которыми больше не хотите общаться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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