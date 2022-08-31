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Профессиональный троллинг от мастеров жёстких подколов и издёвок

Профессиональный троллинг от мастеров жёстких подколов и издёвок

Автор:
31 августа 2022 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Подколы   Юмор   подборка   подслушано   прикол   троллинг   
4231
15
Если не прикалываться, то жизнь будет слишком пресной и неинтересной. Всегда подшучивайте над людьми, с которыми больше не хотите общаться.
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Источник:

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Метки: Подколы   Юмор   подборка   подслушано   прикол   троллинг   
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4  комментария
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Лесли 🥰 59 минут назад
Я представляю как полгорело у тёток в комментариях))))
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97
Robot Terminatorovich 12 минут назад
КЛАССС!
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Бернгард Кёне

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