Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте

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Многие женщины не могут понять мужскую натуру, а всё, на самом деле, очень просто. Все (ну или почти все тайны) были раскрыты в одном посте. Здесь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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