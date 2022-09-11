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Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте

Тайной меньше: все мужские секреты, раскрытые в одном посте

Автор:
11 сентября 2022 18:45
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   мальчики   мнения   мужчины   подборка   подслушано   
3671
18
Многие женщины не могут понять мужскую натуру, а всё, на самом деле, очень просто. Все (ну или почти все тайны) были раскрыты в одном посте. Здесь.
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Источник:

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Метки: интересное   мальчики   мнения   мужчины   подборка   подслушано   
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5  комментариев
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53k
zloykoyot Час назад
Это тех мужиков, которые поехали с жёнами, они-то и фотографируют. Если так стоит посторонний мужик, то он просто думает - засадить ещё 150 или покурить сначала.
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3k
glazz_19 14 секунд назад
Комментарий к фото
Мужчина, особенно женатый, спросит "сколько капель"
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Уйня какая то....
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11k
a_komolow 40 минут назад
Комментарий к фото
У мужиков все болезни делятся на 2 типа!
3,14здец не лечится, а х.у. й.н.я сама проходит!
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24k
Сергей Алексеевич 59 минут назад
Кому ещё не понятно что просто у мужиков бухло закончилось, ну или в купе сидят жёны, которые не дают пить?
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