Лошадь провалилась сквозь пол конюшни и застряла между этажами

Спасатели животных и пожарные из Массачусетса (США) приехали на ферму, чтобы помочь скакуну по кличке Валькур, который провалился сквозь пол своего стойла и оказался зажатым между этажами.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Команда по спасению крупных животных из MSPCA была направлена на помощь липиццарскому мерину. Спасатели отметили, что лошадь провалилась сквозь пол своего стойла и оказалась в ловушке между этажами.



