Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища

Изобретатели прошлого, вне всяких сомнений, были довольно рискованными людьми, ведь чаще всего им приходилось испытывать свои творения на себе. Разумеется, не всегда удачно. В истории хватало случаев, когда гениальные (как им казалось) изобретения прерывали их земной путь.
Причём в некоторых случаях происходило всё это довольно нелепо.
Китайский чиновник Ван Ху жаждал покорить космос. Причём планировал это сделать на средневековом варианте ракеты. Для этого он сконструировал кресло, которое должно было взлететь благодаря нескольким воздушным змеям и 47 пороховым бочкам.
Разумеется, вместо запуска произошёл просто взрыв. На «пусковой площадки» обнаружили только клочья халата чиновника и пепел. Так что вместо космоса он увидел в этом кресле только свой несчастливый конец.
Большевик Александр Богданов, считавшийся соратником Ленина, решил отойти от партийных дел ещё до революции и серьёзно заняться медициной. По крайней мере, он считал, что серьёзно. На деле же он создавал некое подобие «эликсира бессмертия», суть которого заключалась в переливании крови молодых пожилым людям.
Ради этого был создан Институт крови, в стенах которого Богданов проводил многочисленные опыты. Он настолько воодушевился, что стал воображать, будто перестал лысеть и улучшил зрение. Вот только в 1928 году он умел, поскольку перелитая кровь студента вызывала отторжение и сепсис.
Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари, живший в эпоху Средневековья на Ближнем Востоке, был знаменитым филологом и автором арабского толкового словаря. Какого же было удивление многих, когда он вдруг надумал переквалифицироваться в авиаконструктора (пусть и довольно примитивного).
Он смастерил деревянные крылья, взобрался на крышу мечети, откуда планировал воспарить, но ожидаемо просто рухнул на землю.
А вот французский портной Франц Райхельт всю жизнь жаждал смастерить первый парашют. На протяжении двух лет он его мастерил, тестируя на манекенах, которых сбрасывал из окна собственной квартиры. Стоит ли говорить, что результативность была далека от безупречной.
Тем не менее, Райхельт видел проблему этого в маленькой высоте. Именно поэтому он добился разрешения самолично прыгнуть с Эйфелевой башни в 1912 году. В итоге он погиб на глазах собравшейся толпы. А ведь смерти можно было избежать, если бы портной был в курсе, что в США и России на тот момент уже испытали парашют-ранец.
В эпоху Античности чего только не изобретали. Особенно касаемо приспособлений для казней. Например, древнегреческий медник Перилл решил сделать огромного быка из меди. По задумке, в него помещали человека, а по ним разводили огонь, дабы жертва внутри медленно поджаривалась.
Воодушевлённый Перилл пришёл к правителю Акрагасу Фалариду, дабы похвастаться изобретением. Конечно, он угадал, что последнему оно понравится, вот только не учёл, что испытывать эту камеру для казни будут на нём.
Казалось бы, что может произойти не так с изобретателем усовершенствованного печатного станка, когда уже всё придумано до него? Уильям Буллок в 1860-м году добился автоматизации подачи бумаги, что позволило издательства увеличить тиражи печати.
И всё бы ничего, если бы не его желание самостоятельно починить механизм станка. Во время ремонта Буллок неосмотрительно пнул один из механизмов конструкции, в результате чего его конечность зажало и раздробило кость. Но убило его не это, а резвившаяся после этого гангрена.
Ну и закончим инженером Сильвером Ропером, отдавшему всю свою жизнь конструированию различных гаджетов. И всё бы ничего, если бы не присущее ему безрассудство. Уже в преклонном возрасте он решил смастерить собственный мопед, дабы показать, что скорость – не только удел молодых.
Он присоединил к своему велосипеду паровой двигатель, на котором он сумел развить скорость около 60 км/ч. Но роковым стал не мопед, а разрыв сердца или инфаркт, вызванный недопустимыми для его возраста перегрузками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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