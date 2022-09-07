Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища

Ради этого был создан Институт крови, в стенах которого Богданов проводил многочисленные опыты. Он настолько воодушевился, что стал воображать, будто перестал лысеть и улучшил зрение. Вот только в 1928 году он умел, поскольку перелитая кровь студента вызывала отторжение и сепсис.

Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари, живший в эпоху Средневековья на Ближнем Востоке, был знаменитым филологом и автором арабского толкового словаря. Какого же было удивление многих, когда он вдруг надумал переквалифицироваться в авиаконструктора (пусть и довольно примитивного).

Он смастерил деревянные крылья, взобрался на крышу мечети, откуда планировал воспарить, но ожидаемо просто рухнул на землю.

А вот французский портной Франц Райхельт всю жизнь жаждал смастерить первый парашют. На протяжении двух лет он его мастерил, тестируя на манекенах, которых сбрасывал из окна собственной квартиры. Стоит ли говорить, что результативность была далека от безупречной.