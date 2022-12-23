Почему в столице Мексики нельзя пить воду?

Все туристы, посещающие Мехико, обращают внимание на две странные особенности города.
Во-первых, это обилие причудливо искривлённых или заваливающихся на бок домов и даже целых улиц. А во-вторых, собравшись вымыть руки перед обедом в местном ресторанчике, вы вряд ли сможете привычно сделать это под краном. В лучшем случае вы обнаружите деревенский рукомойник, а то и просто тазик с мутной водой! Да, именно мутной.
В Мехико есть целые районы, в которых вода подаётся только один день в неделю, причём вода эта – безобразного качества, грязная, жёлтая и с запахом. Такой водой даже мыться не очень приятно, а уж пить её попросту опасно для здоровья.
Практически все памятки для туристов, отправляющихся в Мехико, пишут о том, что пить водопроводную воду в этом городе категорически запрещено. В противном случае вас ожидает понос, который местные жители в шутку называют «проклятие Монтесумы».
И что удивительно – город Мехико буквально построен на воде!
Когда-то давно, когда этот город назывался Теночтитлан, первые европейцы, увидевшие этот город, были поражены его размерами, красотой его каналов, искусственных островов и многочисленных мостов. Его сравнивали с Венецией, причём далеко не всегда в пользу последней... Что же произошло?
Начнём с географии. Долина Мехико представляет собой высокогорное плато, как бы огромную «чашу», окружённую со всех сторон горами и вулканами. Скальный грунт не давал дождевой воде уходить, поэтому на дне этой чаши сформировалось пять больших озёр: Тескоко, Зумпанго, Шочимилько, Чалько и Шалтокан. Климат в долине тропический, жаркий, поэтому пресной вода была только в озере Шочимилько; в остальных озёрах вода была солоноватая.
Долину населяли самые разные индейские племена. Болотистые берега озёр были непригодны для земледелия, однако индейцы изобрели так называемые «чинампы» – плавучие рукотворные острова. В дно озера забивались сваи, которые соединялись между собой прутьями и лианами; затем внутрь полученных «корзин» засыпалась земля, мусор, камни, разбитая глиняная посуда... Так постепенно создавался остров, на котором выращивали кукурузу, овощи и другие растения. Ил и озёрные водоросли служили прекрасным удобрением – чинампы позволяли получать по три урожая в год!
В 1325 году в долину Мехико пришло индейское племя ацтеков. Берега озера были уже заселены, поэтому для жилья ацтеки выбрали остров посреди озера Тескоко. Так возник город Теночтитлан, «озёрная столица» с бесчисленными каналами, мостами и насыпными дамбами. Через город протекали многочисленные реки – это было самое настоящее царство воды! Бернал Диас дель Кастильо, спутник знаменитого конкистадора Фернандо Кортеса, писал в своих дневниках о том, что городской рынок Теночтитлана был больше, лучше и чище, чем рынки Рима и Константинополя. Сложнейшая инженерная система дамб, каналов и шлюзов позволяла регулировать сток воды и защищала город от наводнений.
В 1521 году испанские конкистадоры захватили Теночтитлан; во время штурма города дамбы, виадуки, шлюзы и другие инженерные сооружения ацтеков были разрушены до основания. Монтесума, последний император ацтеков, был убит. Слово «Теночтитлан» для испанцев было непроизносимым – поэтому они назвали город «Мехико». Завоевателям многочисленные искусственные острова были ни к чему, им была нужна земля для новых построек – и они не стали ничего восстанавливать, а просто осушили озеро и начали строить свою столицу. Дескать, «напридумали тут дикие индейцы, а нам, европейцам, это всё ни к чему!».
Природа не замедлила отомстить испанцам: во время сезона дождей новый город начали терзать постоянные наводнения. Самое страшное случилось в 1629 году – даже церковные службы приходилось проводить на крышах зданий, а общее количество утонувших составило 300 тысяч человек! Испанцы решили построить 60-километровый Большой Канал для того, чтобы сбрасывать излишки воды и городские нечистоты за пределы долины. Постройка эта была невероятно сложной и дорогостоящей: строить канал начали ещё в 1607 году, а сумели завершить строительство только через 200 лет, в начале XIX века!
Тут природа преподнесла людям, не желавшим считаться с экологией, второй «сюрприз» – дно озера, из которого спустили воду, начало «шевелиться», двигаться, проседать под постройками! Например, за 200 лет центральная площадь города «провалилась» ни много ни мало на 10 метров!
Канал строили таким образом, чтобы обеспечить наклон в сторону окружающих гор, чтобы вода сама по себе текла из центра города – а в итоге получилось так, что вода по каналу, наоборот, потекла в город – вместе со всеми нечистотами. Пришлось срочно перекрывать канал и строить многочисленные насосные станции. Население столицы росло – а проблемы с водой только множились, несмотря на все ухищрения людей. Многочисленные реки, текущие через город, стали рассадником холеры и насекомых-кровососов.
В середине XX века было принято решение перекрыть все протекающие через город реки, убрать их в канализационные коллекторы. От рек остались только названия улиц: улица Рио-Мишкоак, улица Рио-Чурубуско и так далее. Проблема с холерой была решена – но зато началась проблема с пылью и грязью в воздухе! Мехико, как мы уже говорили, расположен в природной «чаше», окружённой горами – поэтому смогу и пыли попросту «некуда деваться» из долины. В 1992 Мехико был признан ООН «самым загрязнённым городом на планете», а в 1998 году – «самым опасным в мире городом для детей».
Закрытие многих заводов и переход на новые стандарты автомобильного топлива позволил немного улучшить ситуацию – сейчас Мехико загрязнён «всего лишь» на уровне Лос-Анджелеса. Однако проблемы с водой и проседающим грунтом при этом никуда не исчезли...
Ещё древние римляне говорили: «Naturam expellas furca, tamen usque recurret» – то есть «прогони природу вилами, она всё равно вернётся обратно». Современные мексиканцы, к сожалению, продолжают расплачиваться за совершенно безумное решение осушить озёра долины, принятое испанскими конкистадорами почти 500 лет назад... Или всё-таки виновато легендарное «проклятие Монтесумы»?
Источник:
- Кровавая "Ночь печали", или Как конкистадоры умерли богатыми
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