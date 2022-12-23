Почему в столице Мексики нельзя пить воду?

В Мехико есть целые районы, в которых вода подаётся только один день в неделю, причём вода эта – безобразного качества, грязная, жёлтая и с запахом. Такой водой даже мыться не очень приятно, а уж пить её попросту опасно для здоровья.

Практически все памятки для туристов, отправляющихся в Мехико, пишут о том, что пить водопроводную воду в этом городе категорически запрещено. В противном случае вас ожидает понос, который местные жители в шутку называют «проклятие Монтесумы».