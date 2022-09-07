Что такое гештальт и как его закрыть: мнение эксперта

Разбираемся, что такое незавершенный или незакрытый гештальт и как от него избавиться.
Что кроется за модным выражением «незавершенный гештальт» в психологии? Говоря научным языком, это сорванный цикл контакта. Говоря по-простому, незакрытый гештальт — это ситуация, не доведенная до логического окончания, неудовлетворенная потребность. Облом, если уж говорить совсем просто. Человеческий мозг всегда стремится закончить начатое, и, если ему это не удается, возникает тот самый незавершенный гештальт. Для кого-то это внезапно разорванные отношения. Для кого-то — детская обида, возникшая из-за отказа в покупке собаки, куклы, машинки.
Человеческий мозг всегда стремится закончить начатое, и, если ему это не удается, возникает тот самый незавершенный гештальт.
Не имеет значения, из-за какой потребности, материальной или эмоциональной, возникла эта ситуация. Гораздо важнее, как она отражается на качестве нашей жизни. Неудовлетворенная потребность — это билет на экспресс в сторону невроза. Хорошо, если это просто бытовая история, которую возможно подкорректировать. Купили, починили, нашли — проехали и живем дальше в стабильности и покое. Куда сложнее, если речь идет о гештальтах в отношениях. Обида, гнев, печаль, горе — вот слагаемые незавершенного гештальта, обязательно приправленные невысказанностью, непрожитостью.
В лучшем случае это приводит к хроническому дискомфорту, который отравляет нам существование. Иногда нам, иногда и всему ближайшему окружению. Представьте любителя приключений, которому не удалось отыскать клад в свою поездку на чудесный остров. Он настолько одержим кладом, что теперь денно и нощно о нем грезит. Если семье «повезет», каждый свой отпуск он будет уезжать на этот остров до конца дней или до нахождения клада (читай, закрытия гештальта). Если семья не столь удачлива, все ее члены будут ездить на злополучный остров. И хорошо, если у них будет возможность лежать на пляже, пока этот любитель приключений ищет заветный сундук.
Примеры незакрытых гештальтов в отношениях
Нереализованная в детстве мечта приведет к тому, что взрослый может пытаться реализовать ее с помощью своего ребенка, даже не спросив его мнения. Будет ли счастлив ребенок, который проживает жизнь за своего родителя?
Взрослый, которому было мало внимания и любви в детстве, будет усиленно добирать это от семьи, созданной уже им самим. Например, искать в партнере того самого родителя, которого так не хватило в детстве. Насколько счастливым будет такой брак?
Взрослый, которому было мало внимания и любви в детстве, будет усиленно добирать это от семьи, созданной уже им самим.
Партнер, которого внезапно оставили, будет постоянно проживать разрыв, пытаясь найти его причины. Так, мужчина может приняться менять партнерш одну за другой, доказывая бывшей, что он еще ого-го, чтобы она пожалела, что ушла от него. Женщина начнет окружать себя внешними атрибутами успешной жизни, показывая бывшему или разлучнице, что она устроилась еще лучше, счастлива еще больше. Все это говорит о том, что ситуация не прожита, не отпущена, а гештальт в отношениях не завершен до конца. Можно ли построить новые, эмоционально оставаясь в старых?
Как закрыть гештальт
Незакрытый гештальт — это не та ситуация, в которой время лечит. Скорее, время тут только усугубляет, укрепляет эту самую рану, а иногда так засыпает песком, что докопаться до нее можно только посредством длительной терапии.
Незакрытый гештальт — это не та ситуация, в которой время лечит.
Как здесь можно помочь? Закрыть тот самый пресловутый гештальт. В абсолютном большинстве случаев будет эффективна работа с психологом. Кому-то удастся справиться со своей ситуацией и за один сеанс, а кому-то потребуется гораздо больше времени, ведь далеко не сразу удается выявить, что на самом деле стало причиной дискомфортного состояния.
Чем поможет психолог в этой ситуации?
- Во-первых, под его руководством станет намного легче понять, что именно тревожит человека.
- Во-вторых, он точно поможет правильно идентифицировать чувства, связанные с этой ситуацией.
- В-третьих, использование специалистом различных методик позволит максимально экологично завершить этот гештальт и научиться распознавать похожие ситуации в будущем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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как всегда психология во многом врёт.
Кому было мало внимания и любви в детстве - они не будут её искать, потому что не знают что это такое.
Они будут относится к людям как и к ним - без любви, внимания, уважения.