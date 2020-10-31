Гештальт в психологии: что это простыми словами

Слово «гештальт» сегодня очень популярно. Выражение «гештальт не закрыт» знает каждый, многие слышали также о гештальт-терапии и видели многочисленные объявления гештальт-терапевтов. При этом далеко не все правильно понимают данных терминов, поэтому не всегда используют их по делу. Сегодня мы устраним данный пробел и разберемся, что такое гештальт, как он появляется, как его закрыть и можно ли его использовать во благо.
Что такое гештальт?
Гештальт (от нем. gestalt — «целостный образ») – это некая сущность, состоящая из нескольких частей, но воспринимаемая человеком как единая и неделимая. Для нашей психики роль гештальта чаще всего играет последовательность действий, начав которую, мы испытываем потребность завершить её.
Целостность образов нам необходима. Хоть в большинстве случаев эта потребность и выглядит нерациональной, но она сформировалась в ходе эволюции. Нашему мозгу комфортнее работать с целым образом, чем с множеством мелких деталей. Благодаря этой особенности мы сразу узнаём знакомые лица, не рассматривая нос и брови, и моментально распознаём любой бытовой предмет, не пытаясь анализировать его форму.
А ещё гештальт – это мощный механизм, позволяющий удерживать в памяти незавершенные дела (и мотивирующий завершать их). К примеру, вы в течение дня можете составлять список вещей, которые нужно купить. Кофе, сахар, салфетки… Даже не прибегая к мнемотехникам и не записывая список в блокнот, можно без проблем запомнить десяток пунктов и сохранить их в памяти даже на следующий день. Но попробуйте вспомнить этот список через час после похода в магазин, и обнаружите, что забыли половину пунктов.
Гештальт помогает нам помнить важные вещи и практически сразу же забывать их, когда дело сделано. И каждый из нас постоянно пользуется данной особенностью психики, совершенно не задумываясь. Но порой она даёт сбой, и некоторые неактуальные вещи превращаются в незакрытые гештальты. Иногда это действительно неприятные и болезненные ситуации, а иногда и вполне обыденные дела, возле которых мы просто забыли мысленно поставить галочку «Сделано!».
Целостность образов нам необходима. Хоть в большинстве случаев эта потребность и выглядит нерациональной, но она сформировалась в ходе эволюции. Нашему мозгу комфортнее работать с целым образом, чем с множеством мелких деталей. Благодаря этой особенности мы сразу узнаём знакомые лица, не рассматривая нос и брови, и моментально распознаём любой бытовой предмет, не пытаясь анализировать его форму.
А ещё гештальт – это мощный механизм, позволяющий удерживать в памяти незавершенные дела (и мотивирующий завершать их). К примеру, вы в течение дня можете составлять список вещей, которые нужно купить. Кофе, сахар, салфетки… Даже не прибегая к мнемотехникам и не записывая список в блокнот, можно без проблем запомнить десяток пунктов и сохранить их в памяти даже на следующий день. Но попробуйте вспомнить этот список через час после похода в магазин, и обнаружите, что забыли половину пунктов.
Гештальт помогает нам помнить важные вещи и практически сразу же забывать их, когда дело сделано. И каждый из нас постоянно пользуется данной особенностью психики, совершенно не задумываясь. Но порой она даёт сбой, и некоторые неактуальные вещи превращаются в незакрытые гештальты. Иногда это действительно неприятные и болезненные ситуации, а иногда и вполне обыденные дела, возле которых мы просто забыли мысленно поставить галочку «Сделано!».
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Как формируется гештальт?
Обычно гештальт образуется на основании тревожащего воспоминания. К примеру, во время ссоры вы можете нагрубить близкому человеку, а потом обдумывать эту ситуацию и сокрушаться. Бывает и наоборот. Например, поругавшись с малоприятным человеком, вы не нашли подходящих слов, чтобы осадить его. После этого вы можете многократно прокручивать эту ситуацию в голове, подбирая удачные слова. Даже понимая, что это бессмысленное занятие, вы всё равно продолжаете это обдумывать.
Самое неприятное, что гештальт практически всегда формируется именно на почве негативных воспоминаний. Все приятные события наш мозг воспринимает как завершенные и отправляет в «архив». А вот неприятные он считает нужным обдумать. Поэтому, даже если мы стараемся забыть о неприятной ситуации, негативный образ навязчиво всплывает в памяти, поскольку наша психика нуждается в том, чтобы довести его до логического завершения. Но получается наоборот – чем дольше мы обдумываем событие, тем сильнее убеждаемся, что следовало поступить иначе. Поэтому гештальт не только не уходит, но и закрепляется.
Иногда подобный гештальт удаётся закрыть самостоятельно. Например, если произошёл повторный спор с обидчиком, и в этот раз вы «выступили» абсолютно удачно, поставив неприятеля на место. Возможно и совершенно противоположное решение: вы помирились, выяснили причины конфликта, обсудили всё и пришли к какому-то консенсусу. Но в большинстве случаев закрыть гештальт без помощи психотерапевта практически невозможно.
Самое неприятное, что гештальт практически всегда формируется именно на почве негативных воспоминаний. Все приятные события наш мозг воспринимает как завершенные и отправляет в «архив». А вот неприятные он считает нужным обдумать. Поэтому, даже если мы стараемся забыть о неприятной ситуации, негативный образ навязчиво всплывает в памяти, поскольку наша психика нуждается в том, чтобы довести его до логического завершения. Но получается наоборот – чем дольше мы обдумываем событие, тем сильнее убеждаемся, что следовало поступить иначе. Поэтому гештальт не только не уходит, но и закрепляется.
Иногда подобный гештальт удаётся закрыть самостоятельно. Например, если произошёл повторный спор с обидчиком, и в этот раз вы «выступили» абсолютно удачно, поставив неприятеля на место. Возможно и совершенно противоположное решение: вы помирились, выяснили причины конфликта, обсудили всё и пришли к какому-то консенсусу. Но в большинстве случаев закрыть гештальт без помощи психотерапевта практически невозможно.
Причины появления гештальтов
Чтобы лучше понять, что такое гештальт, ученые проводили исследования с представителями разных народностей. Они обнаружили интересную закономерность: люди, живущие в условиях первобытно-общинного строя, не подвержены формированию незакрытых гештальтов. Более того, даже в цивилизованном обществе вероятность формирования гештальта у конкретного человека тем выше, чем выше уровень его образования и социальный статус.
Почему так происходит? Причина проста: гештальт формируется, если для человека важны его жизненные достижения. Образованный человек часто обдумывает своё прошлое, оценивает нравственность собственных поступков, переосмысливает свой выбор и анализирует ошибки. Представитель какого-нибудь племени, в отличие от него, живёт сегодняшним днём. Он работает, развлекается, строит дом и создаёт семью, исходя из актуальных потребностей. И у него совершенно нет времени на обдумывание собственных оплошностей.
Почему так происходит? Причина проста: гештальт формируется, если для человека важны его жизненные достижения. Образованный человек часто обдумывает своё прошлое, оценивает нравственность собственных поступков, переосмысливает свой выбор и анализирует ошибки. Представитель какого-нибудь племени, в отличие от него, живёт сегодняшним днём. Он работает, развлекается, строит дом и создаёт семью, исходя из актуальных потребностей. И у него совершенно нет времени на обдумывание собственных оплошностей.
Что такое гештальт-терапия?
Если гештальт не закрыт, человек постоянно притягивает проблему, давно ставшую неактуальной, в свою жизнь. Он сам не осознаёт, что уже несколько месяцев или даже лет тащит этот бессмысленный эмоциональный груз на собственных плечах. Гештальт-терапия – это эффективный способ избавления от таких деструктивных воспоминаний из далёкого прошлого, мешающих человеку жить полноценной жизнью в настоящем.
Специалист по гештальт-терапии умеет находить психологические «зажимы», удерживающие человека в непрерывном напряжении. Это достаточно ответственная работа, поскольку незакрытый гештальт, в отличие от многих других психологических проблем, невозможно вылечить таблетками. Избавиться от него можно только одним способом: найти и обезвредить. Именно этим и занимается гештальт-терапевт.
Следует учитывать, что эта форма терапии не является такой уж приятной. Приходится вспоминать многие травмирующие события из прошлого, и обычно это весьма болезненно. Зато данный подход помогает избавиться от психологического блока, скинув со своих плеч бесполезный груз. Когда гештальт закрыт, воспоминания уже не мучают человека, даже если он случайно вспомнит о тех неприятных событиях.
Специалист по гештальт-терапии умеет находить психологические «зажимы», удерживающие человека в непрерывном напряжении. Это достаточно ответственная работа, поскольку незакрытый гештальт, в отличие от многих других психологических проблем, невозможно вылечить таблетками. Избавиться от него можно только одним способом: найти и обезвредить. Именно этим и занимается гештальт-терапевт.
Следует учитывать, что эта форма терапии не является такой уж приятной. Приходится вспоминать многие травмирующие события из прошлого, и обычно это весьма болезненно. Зато данный подход помогает избавиться от психологического блока, скинув со своих плеч бесполезный груз. Когда гештальт закрыт, воспоминания уже не мучают человека, даже если он случайно вспомнит о тех неприятных событиях.
Как можно использовать гештальты?
В большинстве случаев мы стараемся избавиться от гештальтов, но они вполне могут приносить пользу. Рассмотрим несколько наиболее показательных примеров:
1. Списки задач. Многим людям они добавляют мотивации и энергии, помогая работать эффективнее. Если вы тоже ведёте списки задач и с удовлетворением отмечаете выполненные, значит, вы используете мощь гештальта себе во благо.
2. Память о незавершенных делах. Мы непроизвольно используем гештальт, удерживая в памяти нечто важное (например, обещание позвонить родителям в 19:00). И мы помним об этом весь день не благодаря тому, что у нас хорошая память, а благодаря тому, что сознательно оставили гештальт незакрытым.
3. Правило «15 минут». Вероятно, вы знаете это правило, помогающее выполнять сложную и нудную работу. К примеру, перед вами стоит рутинная задача, которую придется решать часа 2. Согласно правилу «15 минут», нужно начать прямо сейчас, но через 15 минут можно переключиться на другие дела. Довольно часто в дело вступает гештальт, помогающий выполнить скучную работу за 1 раз.
4. Талоны с наклейками. Речь идет о буклетах, в которых нужно вклеивать наклейки, чтобы в конце получить какой то бонус. Секрет в том, что несколько наклеек уже вклеены за Вас, и это формирует гештальт — желание доклеить все недостающие наклейки, даже если бонус копеечный. Вам наверняка вручали такие талоны промоутеры или кассиры гипермаркета.
Рассмотренный пример с наклейками выглядит скорее вредным, чем полезным, поскольку маркетологи используют особенность нашей психики в собственных интересах. Подсказка: чтобы закрыть такой гештальт, достаточно старательно скомкать талон и с чувством выполненного долга выбросить в урну.
И всё же из данного формата можно извлечь пользу. Например, вы можете распечатать подобный талон и наклейки к нему для себя. Далее, выполняя определенные (не очень приятные) задачи, можно будет вклеивать наклейки, а когда талон заполнится – купить себе награду.
А ещё этот подход отлично работает на детях. Ваш ребёнок хочет новый смартфон? Напечатайте ему небольшой плакат с изображением его цели и местом под наклейки. После этого выдавайте ему очередную наклейку за каждое достижение, которое считаете важным.
1. Списки задач. Многим людям они добавляют мотивации и энергии, помогая работать эффективнее. Если вы тоже ведёте списки задач и с удовлетворением отмечаете выполненные, значит, вы используете мощь гештальта себе во благо.
2. Память о незавершенных делах. Мы непроизвольно используем гештальт, удерживая в памяти нечто важное (например, обещание позвонить родителям в 19:00). И мы помним об этом весь день не благодаря тому, что у нас хорошая память, а благодаря тому, что сознательно оставили гештальт незакрытым.
3. Правило «15 минут». Вероятно, вы знаете это правило, помогающее выполнять сложную и нудную работу. К примеру, перед вами стоит рутинная задача, которую придется решать часа 2. Согласно правилу «15 минут», нужно начать прямо сейчас, но через 15 минут можно переключиться на другие дела. Довольно часто в дело вступает гештальт, помогающий выполнить скучную работу за 1 раз.
4. Талоны с наклейками. Речь идет о буклетах, в которых нужно вклеивать наклейки, чтобы в конце получить какой то бонус. Секрет в том, что несколько наклеек уже вклеены за Вас, и это формирует гештальт — желание доклеить все недостающие наклейки, даже если бонус копеечный. Вам наверняка вручали такие талоны промоутеры или кассиры гипермаркета.
Рассмотренный пример с наклейками выглядит скорее вредным, чем полезным, поскольку маркетологи используют особенность нашей психики в собственных интересах. Подсказка: чтобы закрыть такой гештальт, достаточно старательно скомкать талон и с чувством выполненного долга выбросить в урну.
И всё же из данного формата можно извлечь пользу. Например, вы можете распечатать подобный талон и наклейки к нему для себя. Далее, выполняя определенные (не очень приятные) задачи, можно будет вклеивать наклейки, а когда талон заполнится – купить себе награду.
А ещё этот подход отлично работает на детях. Ваш ребёнок хочет новый смартфон? Напечатайте ему небольшой плакат с изображением его цели и местом под наклейки. После этого выдавайте ему очередную наклейку за каждое достижение, которое считаете важным.
Заключение
Гештальт – это нечто, что является для нашей психики целостным и неразрывным, несмотря на то, что состоит нескольких элементов. Если целостность гештальта нарушается, он превращается в тяжелый груз, мешающий эффективно работать и спокойно наслаждаться жизнью. При наличии болезненного гештальта, спровоцированного неприятными событиями из прошлого, необходима помощь специалиста.
А вот от повседневных раздражающих мелочей можно избавляться и самостоятельно. Для этого есть простое упражнение: необходимо концентрироваться на всех приятных ощущениях в течение дня. Во время завтрака старайтесь лучше почувствовать вкус, консистенцию и температуру пищи. Гуляя по парку, обращайте внимание на пение птиц, на окружающие запахи и на все другие ощущения, которые сможете обнаружить. Это очень эффективная техника, помогающая отвлекаться от переживаний и освобождать мысли.
И не забывайте, что гештальт может приносить не только вред, но и пользу. Гештальты используют маркетологи, чтобы привязывать клиента к своей компании. Также это отличный инструмент для повышения собственной эффективности, а родители могут применить данное явление, чтобы мотивировать детей лучше учиться и заниматься правильными вещами.
А вот от повседневных раздражающих мелочей можно избавляться и самостоятельно. Для этого есть простое упражнение: необходимо концентрироваться на всех приятных ощущениях в течение дня. Во время завтрака старайтесь лучше почувствовать вкус, консистенцию и температуру пищи. Гуляя по парку, обращайте внимание на пение птиц, на окружающие запахи и на все другие ощущения, которые сможете обнаружить. Это очень эффективная техника, помогающая отвлекаться от переживаний и освобождать мысли.
И не забывайте, что гештальт может приносить не только вред, но и пользу. Гештальты используют маркетологи, чтобы привязывать клиента к своей компании. Также это отличный инструмент для повышения собственной эффективности, а родители могут применить данное явление, чтобы мотивировать детей лучше учиться и заниматься правильными вещами.
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Метки: гештальт интересно психология факты фото
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