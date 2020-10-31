Гештальт в психологии: что это простыми словами

В большинстве случаев мы стараемся избавиться от гештальтов, но они вполне могут приносить пользу. Рассмотрим несколько наиболее показательных примеров:



1. Списки задач. Многим людям они добавляют мотивации и энергии, помогая работать эффективнее. Если вы тоже ведёте списки задач и с удовлетворением отмечаете выполненные, значит, вы используете мощь гештальта себе во благо.



2. Память о незавершенных делах. Мы непроизвольно используем гештальт, удерживая в памяти нечто важное (например, обещание позвонить родителям в 19:00). И мы помним об этом весь день не благодаря тому, что у нас хорошая память, а благодаря тому, что сознательно оставили гештальт незакрытым.



3. Правило «15 минут». Вероятно, вы знаете это правило, помогающее выполнять сложную и нудную работу. К примеру, перед вами стоит рутинная задача, которую придется решать часа 2. Согласно правилу «15 минут», нужно начать прямо сейчас, но через 15 минут можно переключиться на другие дела. Довольно часто в дело вступает гештальт, помогающий выполнить скучную работу за 1 раз.



4. Талоны с наклейками. Речь идет о буклетах, в которых нужно вклеивать наклейки, чтобы в конце получить какой то бонус. Секрет в том, что несколько наклеек уже вклеены за Вас, и это формирует гештальт — желание доклеить все недостающие наклейки, даже если бонус копеечный. Вам наверняка вручали такие талоны промоутеры или кассиры гипермаркета.



Рассмотренный пример с наклейками выглядит скорее вредным, чем полезным, поскольку маркетологи используют особенность нашей психики в собственных интересах. Подсказка: чтобы закрыть такой гештальт, достаточно старательно скомкать талон и с чувством выполненного долга выбросить в урну.



И всё же из данного формата можно извлечь пользу. Например, вы можете распечатать подобный талон и наклейки к нему для себя. Далее, выполняя определенные (не очень приятные) задачи, можно будет вклеивать наклейки, а когда талон заполнится – купить себе награду.



А ещё этот подход отлично работает на детях. Ваш ребёнок хочет новый смартфон? Напечатайте ему небольшой плакат с изображением его цели и местом под наклейки. После этого выдавайте ему очередную наклейку за каждое достижение, которое считаете важным.