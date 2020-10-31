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Гештальт в психологии: что это простыми словами

Гештальт в психологии: что это простыми словами (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:16
Сообщество : Психология
Метки: гештальт   интересно   психология   факты   фото   
701
3
Слово «гештальт» сегодня очень популярно. Выражение «гештальт не закрыт» знает каждый, многие слышали также о гештальт-терапии и видели многочисленные объявления гештальт-терапевтов. При этом далеко не все правильно понимают данных терминов, поэтому не всегда используют их по делу. Сегодня мы устраним данный пробел и разберемся, что такое гештальт, как он появляется, как его закрыть и можно ли его использовать во благо.
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Метки: гештальт   интересно   психология   факты   фото   
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5  комментариев
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11k
Иван 2 часа назад
когда я от врача слышу, что у меня не закрыт гештальт, я понимаю, что у врача в этом гешефт
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4k
Макаров Александр Полчаса назад
Слова вроде бы простые но я никуя не понял. Что не так с моим гештальтом? Я в панике
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Последствия закрытия гештальта из детства.
Ссылка youtu.be
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Гештальт в психологии: что это простыми словами
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69
Дядя Витя 2 часа назад
Минус. Зае идио нав янгл яз. В том числе и ты! Может я окажусь в меньшисчтве НО СЧИТАЮ РУССКИЙ САМЫЙ ДОСТОЙНЫМ!
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