Рвем возрастные стереотипы: старички на скейте

Даже если вам уже за 70, никогда не поздно встать на скейт и исполнить пару трюков, помогая себе зонтиком или тростью! Внуки будут в восторге!

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Мастерство не пропьешь 0 Источник:

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На работу с ветерком 0 Источник:

Помоги себе сам 0 Источник:

Муж и жена - одна сатана 0 Источник:

Экстремал 0 Источник:

Почти что зумер 0 Источник:

Как истинная леди 0 Источник:

А если вдруг дождик? 0 Источник:

Дед, давай! 0 Источник:

Троих поразил до онемения. Отсчет идет 0 Источник:

Да, были люди в наше время! 0 Источник:

Последний герой боевика 0 Источник:

Начинаем день с зарядки 0 Источник:

Для настроения 0 Источник: