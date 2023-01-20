Рвем возрастные стереотипы: старички на скейте

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Даже если вам уже за 70, никогда не поздно встать на скейт и исполнить пару трюков, помогая себе зонтиком или тростью! Внуки будут в восторге!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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