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Рвем возрастные стереотипы: старички на скейте

Рвем возрастные стереотипы: старички на скейте

Автор:
20 января 2023 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   возраст   все возрасты покорны   забавно   пожилые скейтбордисты   скейт   удивительное рядом   
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Даже если вам уже за 70, никогда не поздно встать на скейт и исполнить пару трюков, помогая себе зонтиком или тростью! Внуки будут в восторге!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   Юмор   возраст   все возрасты покорны   забавно   пожилые скейтбордисты   скейт   удивительное рядом   
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Алексей Полчаса назад
Шейка бедра передает привет.
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Константин 5 минут назад
в прошлом году встретил на Розе (горнолыжный курорт) дедушку >80 лет на подъемнике. Буря восхищения, конечно. Самому 46, каждый год, думаю что последний на лыжах катаю, а тут такая встреча. Очень мотивирует
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