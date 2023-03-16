30 фото нашей реальности, которые больше похожи на кадры из видеоигр

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Бывало у вас такое, что вы идете по улице и думаете: «Я что, в видеоигру попал?». Так вот, вы не одиноки! С появлением освещенных неоновым светом небоскребов, квадратных кустов и футуристической архитектуры некоторые города начинают выглядеть так, будто их достали прямо из Minecraft или других игр. Смотрите сами!
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2. Эффект светящейся основы дерева, полученный благодаря выложенным вокруг листьям. Как кадр из игры на PS2
11. "Это место в моем школьном дворе всегда вызывает у меня очень странное чувство, когда я иду тут один"
17. "Одна скамейка в нашем городском парке выглядит так, будто сделана из раскаленного металла"
18. "В моем городе есть уличные дефибрилляторы, и указатель для них похож на полоску здоровья в игре"
23. "Фотография, на которой я заправляюсь топливом во время моей сотой миссии над Афганистаном"
29. "Сегодня я случайно оказался в Скайримовском подземелье в реальной жизни"
30. Майнкрафтовые облака? Нет, это всего лишь отражение потолочных светильников аэропорта в окне
Источник: — переведено специально для fishki.net
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