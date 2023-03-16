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30 фото нашей реальности, которые больше похожи на кадры из видеоигр

30 фото нашей реальности, которые больше похожи на кадры из видеоигр

Автор:
16 марта 2023 18:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Фотоподборка   видеоигры   забавно   игровая реальность   удивительное рядом   
2266
31

Бывало у вас такое, что вы идете по улице и думаете: «Я что, в видеоигру попал?». Так вот, вы не одиноки! С появлением освещенных неоновым светом небоскребов, квадратных кустов и футуристической архитектуры некоторые города начинают выглядеть так, будто их достали прямо из Minecraft или других игр. Смотрите сами!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотоподборка   видеоигры   забавно   игровая реальность   удивительное рядом   
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4  комментария
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
какие нахрен побочные квесты??? там три легендарки бесхозные валяются!!!!
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23k
Евгений 5 минут назад
Гулял в лесу, недалеко от своего посёлка.
Кто вытащит - станет прорабом.
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428
adssaf afasffdsga 41 минуту назад
Комментарий к фото
Интересное решение - а как мимопроходил определит фибрилляцию? Ладно ещё остановку сердца определить можно и качать с определённой долей успеха, но этим-то убить можно при припадке каком. А если при остановке сердца долбить начнут?
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166
dm.star2011 2 часа назад
круг на дороге-это же явно оттуда.

Ссылка www.youtube.com
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