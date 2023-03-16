30 фото нашей реальности, которые больше похожи на кадры из видеоигр

Бывало у вас такое, что вы идете по улице и думаете: «Я что, в видеоигру попал?». Так вот, вы не одиноки! С появлением освещенных неоновым светом небоскребов, квадратных кустов и футуристической архитектуры некоторые города начинают выглядеть так, будто их достали прямо из Minecraft или других игр. Смотрите сами!