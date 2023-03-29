Нерешительный лосёнок впервые переходит дорогу

352
1
1
Автомобилист запечатлел, как лосиха переводит своего детёныша через дорогу. Совсем юный лосёнок очень долго не решался ступить на "каменную тропу", но в итоге победил свой страх.
Высоко задирая ноги и превозмогая страх, малыш проследовал за мамой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Знакомство взрослого пса с новым другом
- В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных
- Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить
- Как спасти осиротевшую зебру, притворившись ее сородичем
- Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя
Новости партнёров
реклама