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Нерешительный лосёнок впервые переходит дорогу

Нерешительный лосёнок впервые переходит дорогу

Автор:
29 марта 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Лосёнок   видео   добро   животные   лосиха   лось   милота   
352
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Автомобилист запечатлел, как лосиха переводит своего детёныша через дорогу. Совсем юный лосёнок очень долго не решался ступить на "каменную тропу", но в итоге победил свой страх.

Высоко задирая ноги и превозмогая страх, малыш проследовал за мамой.

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Метки: Лосёнок   видео   добро   животные   лосиха   лось   милота   
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3  комментария
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6k
Станислав 56 минут назад
Как котики по снегу ходят, также задирая лапы пошел =) Незнакомая и неизведанная поверхность.
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2k
Maxim 3 минуты назад
Думаю, он такую ровную поверхность принял за затопленную водой поляну, по которой уже доводилось ходить.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
на видео Лосиха с лосёнком ! музыка не в кассу
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Себастьян Перейра

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