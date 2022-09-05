Красный американец. Крейсер «Мурманск», он же «Милуоки»

Одно из немногих сохранившихся фото USS CL-5 Milwaukee на службе в ВМС США

Краткая предыстория

В ходе участия в Первой мировой войне американское командование осознало, что имеющиеся крейсеры не в полной мере справляются со своими задачами и необходима постройка новых кораблей этого класса. С 1914 года командование ВМС США начало рассмотрение множества различных проектов. Вскоре из них выделили два: так называемый «крейсер-скаут» водоизмещением 8000 тонн и 44000-тонный линейный крейсер. В 1916 году американский конгресс подписал акт о постройке кораблей по этим проектам. По первому из них было построено десять крейсеров типа «Омаха», среди которых был и «Милуоки». Результатом второго стали два корабля, «Лексингтон» и «Саратога», которые, в связи с подписанием в 1922 г. Вашингтонского договора, впоследствии были переделаны в авианосцы. «Милуоки» был заложен 13 декабря 1918 года. Через три года его спустили на воду, а в 1923 году он вступил в строй. Корабль отличало несколько деталей. Его конструкция с казематными артустановками была крайне архаичной даже по меркам времени разработки проекта. Бронирование башен составляло всего 6 мм, что не всегда защищало даже от осколков при попадании фугасных снарядов. 152-мм орудия Mk.12 отличались хорошей баллистикой, но в них применялось ручное картузное заряжание, а потому их скорострельность по сравнению с аналогами была крайне низкой. Кроме того, башенные установки по сравнению с казематными имели УВН больше на 10 градусов вверх. Поэтому дальность стрельбы башен превышала казематную, что было одновременно плюсом и минусом. ПВО было представлено 76-мм универсальными орудиями Mk.10/0 и устарело как морально, так и технически. Однако был и хороший плюс в виде наличия 10 торпедных аппаратов с необычной схемой. Шесть из них представляли собой трёхтрубные установки по бортам на корме корабля, там же находились побортно остальные 4 ТА в специальных лацпортах. До начала Второй мировой войны крейсер отличился вкладом в исследования Тихого и Атлантического океанов. В 1929 году при помощи собственного гидроакустического оборудования корабль исследовал подводные горы в северной части Тихого океана, которые впоследствии были названы в его честь. Спустя 10 лет, уже в Атлантическом океане, он смог отыскать самое глубокое его место глубиной 8740 метров, которое затем также в честь корабля назовут «Впадиной Милуоки».



Вступление во Вторую Мировую Войну





В момент нападения японцев на Пёрл-Харбор крейсер «Милуоки» находился на капитальном ремонте и модернизации на Бруклинской военно-морской верфи. В ходе переоборудования он получил радары обнаружения воздушных (SC) и морских (SG) целей, а также системы управления огнём — два артиллерийских директора Mk.34 и Mk.18/0. ПВО было усилено путём демонтажа части 76-мм орудий и установки двух четырёхствольных зенитных батарей 1.1”/75 Mark 1 (которые на флоте прозвали «Чикагское пианино»). Вскоре их было решено сменить на три более удачные и надёжные 40-мм двуствольные установки «Бофорс», а также дополнительно смонтировать 12 одноствольных автоматов «Эрликон» калибра 20 мм. В таком виде корабль был отправлен на службу в южную часть Атлантического океана. Несмотря на почтенный возраст и устаревшую конструкцию, благодаря переоборудованию корабль все ещё был пригоден для патрулей и сопровождения конвоев. Этим он и занимался вплоть до 8 февраля 1944 года, а затем был направлен на ремонт на Бруклинскую верфь с дальнейшей отправкой в Советский Союз.

Передача корабля СССР

После ремонта «Милуоки» отправился в Северную Ирландию и вошёл в состав конвоя JW58, вышедшего в Мурманск 27 марта 1944 года. Чуть меньше, чем через месяц, 20 апреля, состоялась передача корабля под советские знамёна и его переименование в «Мурманск». Один из первых крейсеров, построенных в США после Первой мировой войны, стал первым крейсером Северного флота Советского Союза. Крейсер был передан временно в счёт кораблей Италии, положенных СССР по репарациям. Сами итальянские корабли, в том числе Duca D’Aosta, на тот момент доставить в Союз было невозможно. К июлю 1944 года «Мурманск» был освоен советским экипажем и приступил к выполнению отработки совместных действий с другими кораблями. Особый интерес для специалистов представляли системы SC, SG и управления огнём. Их активно изучали с целью заимствования и введения подобных систем на советские корабли. За всё время в советском флоте «Мурманск» участвовал в единственной боевой операции — сопровождении конвоя RA-61. После этого он выполнял только учебные стрельбы и служил плавучей базой для обучения моряков. Так продолжалось вплоть до 1949 года, когда корабль был обратно передан США.