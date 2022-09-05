Красный американец. Крейсер «Мурманск», он же «Милуоки»

FISHKINET
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах 35 странных и крутых штук, найденных на магнитной рыбалке 35 странных и крутых штук, найденных на магнитной рыбалке Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть... Немного черно-белого юмора на вечер Немного черно-белого юмора на вечер По-настоящему умное ограждение По-настоящему умное ограждение Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно... Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Народные изобретения, или пост про истинных гениев современности Народные изобретения, или пост про истинных гениев современности Подборка демотиваторов для отличного настроения Подборка демотиваторов для отличного настроения Владелец «Рендж Ровера» устроил гонки на пляже под Волгоградом и чуть не сжёг свой автомобиль Владелец «Рендж Ровера» устроил гонки на пляже под Волгоградом и... Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании Актёр Брендан Фрейзер не смог сдержать слёз после премьеры нового фильма Актёр Брендан Фрейзер не смог сдержать слёз после премьеры нового... "Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании "Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра... В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты
Красный американец. Крейсер «Мурманск», он же «Милуоки»

Красный американец. Крейсер «Мурманск», он же «Милуоки»

Автор:
05 сентября 2022 23:39
Метки: истоиря   корабль   факты   флот   
204
3

Помимо кораблей, производимых собственной промышленностью, советский флот получал немало образцов иностранной постройки, особенно в 1942-1945 годах. Каждый из представителей этой категории имел уникальную и неповторимую историю, в том числе и крейсер «Милуоки». Временно переданный Северному флоту СССР и переименованный в «Мурманск», он стал первым крейсером этого соединения.

Одно из немногих сохранившихся фото USS CL-5 Milwaukee на службе в ВМС США


Краткая предыстория


В ходе участия в Первой мировой войне американское командование осознало, что имеющиеся крейсеры не в полной мере справляются со своими задачами и необходима постройка новых кораблей этого класса. С 1914 года командование ВМС США начало рассмотрение множества различных проектов. Вскоре из них выделили два: так называемый «крейсер-скаут» водоизмещением 8000 тонн и 44000-тонный линейный крейсер. В 1916 году американский конгресс подписал акт о постройке кораблей по этим проектам. По первому из них было построено десять крейсеров типа «Омаха», среди которых был и «Милуоки». Результатом второго стали два корабля, «Лексингтон» и «Саратога», которые, в связи с подписанием в 1922 г. Вашингтонского договора, впоследствии были переделаны в авианосцы. «Милуоки» был заложен 13 декабря 1918 года. Через три года его спустили на воду, а в 1923 году он вступил в строй. Корабль отличало несколько деталей. Его конструкция с казематными артустановками была крайне архаичной даже по меркам времени разработки проекта. Бронирование башен составляло всего 6 мм, что не всегда защищало даже от осколков при попадании фугасных снарядов. 152-мм орудия Mk.12 отличались хорошей баллистикой, но в них применялось ручное картузное заряжание, а потому их скорострельность по сравнению с аналогами была крайне низкой. Кроме того, башенные установки по сравнению с казематными имели УВН больше на 10 градусов вверх. Поэтому дальность стрельбы башен превышала казематную, что было одновременно плюсом и минусом. ПВО было представлено 76-мм универсальными орудиями Mk.10/0 и устарело как морально, так и технически. Однако был и хороший плюс в виде наличия 10 торпедных аппаратов с необычной схемой. Шесть из них представляли собой трёхтрубные установки по бортам на корме корабля, там же находились побортно остальные 4 ТА в специальных лацпортах. До начала Второй мировой войны крейсер отличился вкладом в исследования Тихого и Атлантического океанов. В 1929 году при помощи собственного гидроакустического оборудования корабль исследовал подводные горы в северной части Тихого океана, которые впоследствии были названы в его честь. Спустя 10 лет, уже в Атлантическом океане, он смог отыскать самое глубокое его место глубиной 8740 метров, которое затем также в честь корабля назовут «Впадиной Милуоки».


Вступление во Вторую Мировую Войну

В момент нападения японцев на Пёрл-Харбор крейсер «Милуоки» находился на капитальном ремонте и модернизации на Бруклинской военно-морской верфи. В ходе переоборудования он получил радары обнаружения воздушных (SC) и морских (SG) целей, а также системы управления огнём — два артиллерийских директора Mk.34 и Mk.18/0. ПВО было усилено путём демонтажа части 76-мм орудий и установки двух четырёхствольных зенитных батарей 1.1”/75 Mark 1 (которые на флоте прозвали «Чикагское пианино»). Вскоре их было решено сменить на три более удачные и надёжные 40-мм двуствольные установки «Бофорс», а также дополнительно смонтировать 12 одноствольных автоматов «Эрликон» калибра 20 мм. В таком виде корабль был отправлен на службу в южную часть Атлантического океана. Несмотря на почтенный возраст и устаревшую конструкцию, благодаря переоборудованию корабль все ещё был пригоден для патрулей и сопровождения конвоев. Этим он и занимался вплоть до 8 февраля 1944 года, а затем был направлен на ремонт на Бруклинскую верфь с дальнейшей отправкой в Советский Союз.

Передача корабля СССР

После ремонта «Милуоки» отправился в Северную Ирландию и вошёл в состав конвоя JW58, вышедшего в Мурманск 27 марта 1944 года. Чуть меньше, чем через месяц, 20 апреля, состоялась передача корабля под советские знамёна и его переименование в «Мурманск». Один из первых крейсеров, построенных в США после Первой мировой войны, стал первым крейсером Северного флота Советского Союза. Крейсер был передан временно в счёт кораблей Италии, положенных СССР по репарациям. Сами итальянские корабли, в том числе Duca D’Aosta, на тот момент доставить в Союз было невозможно. К июлю 1944 года «Мурманск» был освоен советским экипажем и приступил к выполнению отработки совместных действий с другими кораблями. Особый интерес для специалистов представляли системы SC, SG и управления огнём. Их активно изучали с целью заимствования и введения подобных систем на советские корабли. За всё время в советском флоте «Мурманск» участвовал в единственной боевой операции — сопровождении конвоя RA-61. После этого он выполнял только учебные стрельбы и служил плавучей базой для обучения моряков. Так продолжалось вплоть до 1949 года, когда корабль был обратно передан США.

×
×

«Мурманск» и подводная лодка Л-22, 15 июня 1945 года

Незавидная участь старожила

«Мурманск» и его американские систершипы постигла одинаковая судьба. Ни один корабль не был потерян в ходе боёв. Несмотря на их большой срок службы, боевые заслуги и вклад в океанографию, все крейсеры типа «Омаха» после войны были проданы на слом. «Мурманск» принял эту участь последним из своей серии 10 декабря 1949 года. Корабль внёс вклад в исследование двух океанов, патрулировал южную Атлантику, стал первым крейсером Северного флота СССР. Он дал бесценный опыт и материалы для развития радиоэлектронных средств ВМФ Советского Союза. Но по итогу этот крейсер стал очередной страницей истории, которая незаслуженно остаётся в тени более ярких событий и лиц своего века.



Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: истоиря   корабль   факты   флот   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Дворняга 23 минуты назад
Интересно, спасибо.
Подкину. Советские моряки на полученном по ленд-лизу корабле. (Почему бы и не "Мурманск"?) Матрос слева в каске Mk 2 NAVY, позволявшей носить наушники без ущерба для защиты головы. Корабли поставлялись с комплектом защитного снаряжения для экипажей, часто встречаются на фото, особенно моряков ТОФ, американские каски и прорезиненные плащи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
teamwows

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19211



Другие посты автора
Популярное
Пост юмора о людях в белых халатах
Пост юмора о людях в белых халатах
Разрешу бить себя по четвергам: коротко о девушках, знакомящихся через интернет
Разрешу бить себя по четвергам: коротко о девушках, знакомящихся через интернет
Набирающие популярность
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
В Иркутской области водитель не уступил дорогу и перевернул на крышу полицейский «УАЗик»
В Иркутской области водитель не уступил дорогу и перевернул на крышу полицейский «УАЗик»
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошки идеальны!

Лучшие демотиваторы
Ассоль заждалась

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#прикол#автомобили#автомир#природа#комментарии#США#Разное
#фото#интересно#сарказм#подборка#Приколы#кино#аварии#Мемы#фотографии#смех
#картинки#животные#факты#в мире#СССР#криминал#дтп#сатира#авто аварии#интересное
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире? Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире? "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль «Корабль-призрак», который много лет стоит в порту Петербурга «Корабль-призрак», который много лет стоит в порту Петербурга Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду

На что жалуетесь?

Вернуться