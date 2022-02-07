«Корабль-призрак», которые много лет стоит в порту Петербурга

Оказываемся на борту корабля, длина которого больше 130 метров. Ощущаешь всю его мощь и размеры! Стоя у руля капитана судна и пытаясь осознать габариты, становится страшно представить, как же сложно управлять этой махиной в узких речках, ведь эти танкеры имели класс река-море.

Мостик сохранился вполне не плохо, правда, вся навигация давно уже уничтожена мародерами, скорее всего, еще несколько лет назад. И все это останется безнаказанным, так как управляющей компании больше нет, а хозяин этого плавающего железа сидит в местах не столь отдаленных.

Повсюду разбросаны документы, карты навигации и разобранное оборудование.