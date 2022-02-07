«Корабль-призрак», которые много лет стоит в порту Петербурга

В наше трудное и непростое время, порой, удивляешься, какие только вещи не бросают на произвол судьбы. Объектом нашего сегодняшнего исследования будет достаточно интересный танкер типа "Волгонефть", который стоит вот уже много лет в порту Петербурга. Местные в шутку уже стали называть его - «корабль-призрак».
Появился этот танкер здесь, на Канонерском СРЗ, еще в 2015 году. Но как это часто бывает, директор компании, владелец и оператор, который находился в Самаре, попал под следствие и, похоже, сел в тюрьму, из-за чего пригнанный сюда танкер попросту остался брошен и никому не нужен. Он не нужен компании-оператору, потому что все его суда встали на прикол, он не нужен и начальству СРЗ, которое, кстати, еще в 2016 году выиграло дело о взыскании с ООО Судоходная Компания "Волго-Дон-Флот" задолженность в размере 257 340 рублей за хранение танкера "Волгонефть-118".
С какой целью танкер прибыл сюда - непонятно. На капитальный ремонт или стоянку - это останется неизвестным. Но факт остается фактом: с 2015 года судно полностью заброшено и не охраняется. Сотрудники и охрана СРЗ на себя такой ответственности не берут, поэтому на борт при должной сноровке попасть может каждый.
Единственно серьезное препятствие на пути к танкеру - это лед, а точнее - его отсутствие даже в самую холодную зиму. Все из-за очистных сооружений, который сбрасывают горячую воду в Невскую губу, от чего лед здесь почти никогда не встает, либо его прочность явно вызывает сомнения. Поэтому всех, кто вздумал податься на танкер - спешу попросить этого не делать. Такие подвиги чреваты для жизни и здоровья, а ваши крики и вопли из воды здесь попросту никто не услышит.
Даже не смотря на двадцатиградусные морозы, которые стояли не один день, лед оказался тонким, а каждый след от нашего ботинка моментально заполнялся ледяной водой, что подсказывало нам о плачевности ситуации. Но несмотря на все это, соблюдая технику безопасности нахождения на льду, мы все же рискнули и, пройдя по тонкому льду, нам удалось попасть на борт судна.
Оказываемся на борту корабля, длина которого больше 130 метров. Ощущаешь всю его мощь и размеры! Стоя у руля капитана судна и пытаясь осознать габариты, становится страшно представить, как же сложно управлять этой махиной в узких речках, ведь эти танкеры имели класс река-море.
Мостик сохранился вполне не плохо, правда, вся навигация давно уже уничтожена мародерами, скорее всего, еще несколько лет назад. И все это останется безнаказанным, так как управляющей компании больше нет, а хозяин этого плавающего железа сидит в местах не столь отдаленных.
Повсюду разбросаны документы, карты навигации и разобранное оборудование.
Спустившись ниже, попадаем в комнату связи. Здесь ситуация похожая - все оборудование вскрыто и разворовано. На полках и под ногами творится полный бардак, ведь здесь уже вынесли все, что можно было унести, оставив лишь мусор и хлам.
Выходим на корму судна. Нам открываются впечатляющие виды на судоремонтный завод и его плавучие доки. Здесь, будучи в одиночестве и слушая шум, доносящийся с моста ЗСД, можно часами всматриваться в эту красивую техногенную картинку: мощные краны, различные суда, которые стоят на зимовке, и огромные ржавые сухие доки!
Вернемся обратно. Здесь при входе нас встречает камбуз и столовая для моряков. Все выглядит аскетично и минималистично, в духе старых советских судов.
Пройдясь по одинаковым каютам моряков, становится немного скучно: все они типичные и похожи как две капли воды. Каюты даже не привлекли внимание мародеров, поэтому многие кровати все еще заправлены, а в шкафах висит одежда.
Еще одна из необычных находок, которые мне до этого не приходилось встречать - это аварийный запас пресной питьевой воды для моряков. Вот такие пакетики по 100 миллилитров просто валялись на полу. Из любопытства мы открыли один и даже выпили. На вкус вода оказалась вполне не плохой и ничем не уступала магазинной.
Немного поискав информацию в интернете, удалось найти и старые фотографии этого танкера при его жизни. Например, на этом фото - судно шлюзуется в шлюзе №16 Городецкого гидроузла на Волге.
Теперь давайте спустимся в сердце судна - машину, или машинно-котельное отделение танкера. Здесь расположены силовые установки и различные агрегаты, необходимые для нормальной работы судна. Также здесь находятся котлы, предназначенные для обогрева судна и груза. К сожалению, я достаточно далек от данной тематики и во многом могу сильно ошибаться, поэтому лучше пусть меня поправят знающие люди в комментариях к этой статье.
Как я понимаю, здесь находятся несколько судовых дизельных двигателя модели 8nvd48a. Судя по их состоянию и покраске, капитальной ремонт они не проходили достаточно давно, возможно, даже никогда. Рядом расположены еще три дизельных двигателя типа NVD-24, а этажом выше - котлы КОАВ-200, КОАВ-200 и КУВ-100.
По центру зала стоит ярко выкрашенный ГЭРЩ - или главный электрический распределительный щит.
Сбоку замечаю огромных размеров баллоны со сжатым воздухом. Они предназначены для пуска главных дизельных двигателей судна и дизель-генераторов.
К сожалению, долго находиться внутри попросту не возможно, ведь запах дизеля и масла здесь такой, что голова начинает болеть после нескольких минут, проведенных внутри. Как можно заметить по фото - все полы в машинном отделении сняты, двигатели и установки раскурочены, а все помещения машины покрыты толстым слоем масла и дизеля. Видимо, и здесь уже на славу постарались вандалы, которые как могли разворовали на цветной металл старые дизеля.
Поднявшись снова наверх и оказавшись на корме с другой стороны, попадаем в отдельную комнату, посреди которой стоит маленький дизель-генератор. Так как я не эксперт в данной теме, то могу лишь предположить, что это какой-то резервный агрегат на случай блэкаута судна.
Гулять здесь и изучать каждый уголок танкера, разглядывать механизмы и схемы можно целый день. На улице уже рассвело, а это значит, что на изучение судна у меня ушел далеко не один час. Я спешу собираться обратно, на землю.
Но на последок я еще раз решил вернуться на мостик и сделать дневные фотографии всех органов управления судном, точнее, того, что от них по итогу осталось за многие годы простоя.
Если Вам мало отснятого материла, то предлагаю к просмотру видео, на котором мне удалось запечатлеть почти каждый квадратный метр данного плавучего металлолома и передать всю атмосферу места. Само видео будет чуть ниже, в конце статьи.
Хочу сказать, что судно хоть и сильно разворовано, но все же за 6 лет простоя без охраны оно хорошо сохранилось. Его состояние меня и в правду поразило! К сожалению, я с полной уверенностью могу сказать, что судно совсем скоро отправится в металлоприемку, как и весь парк оператора, которому все это когда-то принадлежало.
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