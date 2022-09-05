Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах

Чтобы этого избежать, буквы, часто соседствующие в словах, раскидали привычным нам сегодня образом. Конечно, назвать её удобной сложно, но лишь до тех пор, пока не привыкнешь.

Вероятно, многие замечали на стеклянной таре наличие пупырышек. Оказывается, что они нужны лишь для кодировки номера формы непосредственно на предприятии и выявления дефектных бутылок.