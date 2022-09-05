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Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах

Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах

Автор:
05 сентября 2022 22:07
Сообщество : Истории
Метки: qwerty клавиатура   истории   история вещей   кеды   мороженое   повседневные вещи   почему   
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Мы уже привыкли ко многим повседневным вещам, однако иногда, смотря на них, всё-таки возникает вопрос: почему они выглядят именно так? Возможно, о некоторых из них вы узнаете немного больше.

Сегодня в магазине можно встретить много вещей со своеобразными «заплатками» на локтях. Правда, практического назначения после 50-х годов прошлого столетия в них нет. Но вообще эта «мода» взята от военных, которым приходилось много ползать. Дабы ткань не протиралась, на форму пришивали дополнительный слой ткани.

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Позже эту фишку позаимствовали и охотники, которым часто приходилось стрелять с упора, а уже следом американские студенты решили применять эту «заплатку» для красоты.

В общем-то, сегодня для красоты делают и резиновый нос на кедах, которые изначально считались обувью для баскетболистов. Именно для них делали нос из твёрдой резины (не той, что сейчас), так как был риск, что во время игры отдавят пальцы на ногах.

Ответ на вопрос, почему ПИН-код состоит из 4 цифр, предсказуем. В 1996 году его придумал шотландец Джеймс Гудфеллоу. Правда, изначально он состоял  из 6 цифр. Их число пришлось сократить из-за жалоб супруги на то, что такой код проблематично запомнить.

Сегодня никого не удивляет, что мороженое продается в вафельных стаканчиках и рожках, хотя в конце 19 века его подавали в многоразовых стеклянных рюмочках и называли «лизни за пенни». Вот только лизать было опасно, ведь эти самые рюмки не всегда ополаскивались должны образом.

Решение этой проблемы появилось летом 1904 года, когда к мороженщику выстроилась слишком большая очередь.  Стеклянных рюмок не хватало, зато у продавца вафель было полное затишье. Последний свернул свой товар в конус и предложил вложить в него мороженое. Результат порадовал всех, но в особенности врачей, поскольку из-за «лизни за пенни» не слабо разгуливался туберкулез.

Наверняка найдутся те, кто хотя бы раз задумывался, почему буквы на клавиатуре расставлены в так называемой раскладке QWERTY. Дело в том, что на первых печатных машинках они размещались по алфавиту, но рычажки стоящих рядом клавиш цеплялись друг за друга.

Чтобы этого избежать, буквы, часто соседствующие в словах, раскидали привычным нам сегодня образом. Конечно, назвать её удобной сложно, но лишь до тех пор, пока не привыкнешь.


Вероятно, многие замечали на стеклянной таре наличие пупырышек. Оказывается, что они нужны лишь для кодировки номера формы непосредственно на предприятии и выявления дефектных бутылок.

Несмотря на то, что сегодня существуют копилки абсолютно разных форм, классической считается в виде свиньи. Но почему? В средневековой Англии деньги хранились в глиняных горшках, называемых pygg jars. Позже горшки исчезли, однако слово осталось,  со временем превратившись в созвучное pig. Так что этот тот редкий случай, когда сначала появилось название, а уж затем и сам предмет.

Ну и закончим формой кренделя, по поводу происхождения которой существует сразу несколько версий. Самая популярная отсылает к французским монахам 7 века, использовавшим еду в качестве награждения детей за изучение молитв. Именно поэтому они изготавливали лакомство в форме, напоминающей сложенные в молитве руки ребёнка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: qwerty клавиатура   истории   история вещей   кеды   мороженое   повседневные вещи   почему   
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1  комментарий
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paranoid Полчаса назад
Имхо заплатки на локтях появились задолго до того как солдаты начали ползать по полю боя. У писак и прочих "офисных" работников это защищало и продолжает защищать локти от протирания об стол.
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Антибиотик
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