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Дело первого сексуального маньяка СССР

Дело первого сексуального маньяка СССР

Автор:
05 сентября 2022 15:42
Сообщество : Криминал
Метки: Следствие вели   берлизов   история   криминал   маньяк   расследование   
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Подлинная история серийного убийцы из Днепропетровска.

Подробный рассказ о маньяке Александре Берлизове и о том, как его ловили, от участников событий 50-летней давности. А также о мифах и заблуждениях, которыми обросло дело в интернете.


Ниже некоторые фотографии и документы, которые использовались в фильме.


Источник:

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Метки: Следствие вели   берлизов   история   криминал   маньяк   расследование   
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