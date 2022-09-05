Дело первого сексуального маньяка СССР

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Подлинная история серийного убийцы из Днепропетровска.
Подробный рассказ о маньяке Александре Берлизове и о том, как его ловили, от участников событий 50-летней давности. А также о мифах и заблуждениях, которыми обросло дело в интернете.
Ниже некоторые фотографии и документы, которые использовались в фильме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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