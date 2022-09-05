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Утонули в сиропе: неожиданная причина гибели первых поборников трезвости

Утонули в сиропе: неожиданная причина гибели первых поборников трезвости

Автор:
05 сентября 2022 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: БАК   США   алкоголь   бостон   история   меласса   патока   сухой закон.   трагедия   усталость металла   
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В США давно планировалось запретить продажу алкоголя. Идея практически витала в воздухе. Но реализована она была совсем не так, как планировалось.

Но поскольку в Штаты хлынула толпа мигрантов, в том числе из Германии и Ирландии – практически алкогольных центров, то ввести в действие соответствующий закон не получалось. Но когда началась Первая мировая, немцы практически потеряли свое влияние. И власти США решили: антиалкогольному закону быть. И обсуждение поправки к Конституции началось полным ходом, в каждом штате.


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Шансы на большинство голосов были малы. Но вдруг? И производители спиртного бросились реализовывать запасы. В их числе была и компания Purity Distilling из Бостона. Предприятие производило этиловый спирт из кормовой черной патоки – мелассы. Сырье переливали сразу в порту, в огромные складские баки, в каждый их которых вмещалось до 8,5 млн тонн продукта.


14 января 1919 года прибыла очередная партия. Было морозно, поэтому мелассу приходилось немного подогревать, чтобы перелить в емкости.

На следующий день произошло резкое потепление. И жители окрестностей перепугались, услышав похожие на взрывы звуки. Баки были старыми и попросту не выдержали внутреннего давления. И те звуки, что бостонцы приняли за взрывы, были звуками, которые издавали вылетавшие из стенок клепки. Все усугубило и нагревание патоки: более теплые слои подогрели уже налитую сладкую массу, и та увеличилась в объеме. В город устремилась сладкая река мелассы.


В отдельных местах глубина жидкости на улице составляла без малого метр! И в этой вязкой субстанции, словно мухи в меде, плавали люди и животные.


Первыми среагировали и прибыли для спасения пострадавших кадеты морской школы. Затем к ним присоединились медики, армия и полиция. Чтобы извлечь прилившего человека, приходилось подныривать в глубину и отцеплять его прилипшие ноги.

Спасательные работы велись 4 суток. Потому их решено было прекратить, поскольку шансов на то, что оставшиеся в патоке люди выжили, не было. Порядка 150 человек получили травмы разной степени тяжести, 21 погиб.


Для очищения улиц от последствий использовали песок и морскую воду. И хотя в работе принимали участие сотни человек, она затянулась на месяцы. И еще долго на мостовых можно было видеть коричневатые разводы.


Расследование показало, что персонал Purity Distilling проявил халатность и упустил из виду усталость металла. Пострадавшие подали коллективный судебный иск. Представители фирмы пытались выдвинуть версию, что катастрофу спровоцировала заложенная анархистами бомба. Но она оказалась бездоказательной. Компанию обязали выплатить компенсацию пострадавшим и восстановить причиненный ущерб. В пересчете на современные деньги она составила порядка 10 млн долларов.


Фабрику и емкости решено было не восстанавливать. Участок перешел во владение города, и на месте производства разбили парк, оборудовали спортивную и детскую площадку. Участок, где стояли баки, снабдили памятной табличкой.

Иронично, но поправка к Конституции, вводившая сухой закон, действовавший 13 лет, была принята на следующий день после ЧП. Хотя с момента трагедии прошло без малого сто лет, бостонцы уверяют, что в жаркую погоду здесь в воздухе витает запах карамели.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БАК   США   алкоголь   бостон   история   меласса   патока   сухой закон.   трагедия   усталость металла   
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Б.Касторский 8 минут назад
Запрет алкоголя, впрочем как и курения не получится никогда. Вот что хотите делайте. Даже в мусульманских странах все равно вынуждены делать исключения как для некой группы людей, например, туристов, так и для некоторых мест, куда разрешен доступ местным. Вопрос только в контроле качества, упущенных налогах и криминогенной обстановке.
Что США подарил "сухой закон"? Рост преступности и перестрелки на улицах? Взяточничество среди полицейских? Отравления некачественным алкоголем?
Бороться надо иными методами.
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