Утонули в сиропе: неожиданная причина гибели первых поборников трезвости

Первыми среагировали и прибыли для спасения пострадавших кадеты морской школы. Затем к ним присоединились медики, армия и полиция. Чтобы извлечь прилившего человека, приходилось подныривать в глубину и отцеплять его прилипшие ноги.

Спасательные работы велись 4 суток. Потому их решено было прекратить, поскольку шансов на то, что оставшиеся в патоке люди выжили, не было. Порядка 150 человек получили травмы разной степени тяжести, 21 погиб.