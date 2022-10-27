Начало эры заправок в США: как это было

Но количество машин росло, нагрузка возрастала. И стало очевидным, что такой способ мало того что неудобный, так еще и небезопасный. И стал внедряться привычный сегодня формат площадки, включающей торговые киоски, закусочные и т.д.

На таких заправках уже устанавливали первые колонки. Но принцип их работы еще существенно отличался от современных. Сначала топливо подавалось посредством ручной помпы в резервуар в верхней части колонки.