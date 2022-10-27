Начало эры заправок в США: как это было

Первые заправки в США начали работать больше ста лет назад. И выглядели они совсем не так, как сейчас.
Первоначально заправочные станции представляли собой цистерны небольшого размера, которые фиксировались на подставке высотой примерно 2,5 метра. От них отходили шланги с запорным краном, от которого топливо поступало в баки автомобилей.
Но количество машин росло, нагрузка возрастала. И стало очевидным, что такой способ мало того что неудобный, так еще и небезопасный. И стал внедряться привычный сегодня формат площадки, включающей торговые киоски, закусочные и т.д.
На таких заправках уже устанавливали первые колонки. Но принцип их работы еще существенно отличался от современных. Сначала топливо подавалось посредством ручной помпы в резервуар в верхней части колонки.
Поскольку емкость была прозрачной, то клиент хорошо видел, сколько еще топлива в нем осталось.
Количество залитого топлива определялось благодаря шкале. И, наконец, бензин из резервуара в бак поступал самотеком, поскольку электронасосов еще не существовало.
Источник:
АНТИФИШКИ
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