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Начало эры заправок в США: как это было

Начало эры заправок в США: как это было

Автор:
27 октября 2022 14:04
Сообщество : RealFishki
Метки: БАК   США   бензин   заправка   история   конструкция   прогресс   топливо   
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Первые заправки в США начали работать больше ста лет назад. И выглядели они совсем не так, как сейчас.

Первоначально заправочные станции представляли собой цистерны небольшого размера, которые фиксировались на подставке высотой примерно 2,5 метра. От них отходили шланги с запорным краном, от которого топливо поступало в баки автомобилей.

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Но количество машин росло, нагрузка возрастала. И стало очевидным, что такой способ мало того что неудобный, так еще и небезопасный. И стал внедряться привычный сегодня формат площадки, включающей торговые киоски, закусочные и т.д.

На таких заправках уже устанавливали первые колонки. Но принцип их работы еще существенно отличался от современных. Сначала топливо подавалось посредством ручной помпы в резервуар в верхней части колонки.

Поскольку емкость была прозрачной, то клиент хорошо видел, сколько еще топлива в нем осталось.

Количество залитого топлива определялось благодаря шкале. И, наконец, бензин из резервуара в бак поступал самотеком, поскольку электронасосов еще не существовало.

Источник:

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Метки: БАК   США   бензин   заправка   история   конструкция   прогресс   топливо   
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