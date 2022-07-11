Сухой закон: формально да, фактически - нет

Самой известной такой женщиной была Мэгги Бейли (штат Кентукки).

Она начала гнать самогон ещё в 17 лет, а закончила свою карьеру аж в 101 год. И в таком, уже почтенном возрасте, она ловко обманывала власти и за все это время она провела в тюрьме всего-то 18 месяцев. Мэгги в своём роде занималась благотворительностью: давала самогон в долг, чтобы бедные семьи могли его перепродать его и немного заработать. Она даже иногда ссужала деньги бедным, за что её очень ценили. А вот с настоящими алкашами она дела не имела, слишком уж ненадёжные.