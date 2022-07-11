Сухой закон: формально да, фактически - нет

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В 1920 году в США был объявлен сухой закон. Для этого вносили массу изменений во всё, в том числе и в конституцию.
18-ая поправка к основному закону страны полностью лишила частный бизнес лицензии на производство, поставку и продажу алкоголя. Запрет поддержало общество, его сторонниками стали крупные бизнесмены, вроде Рокфеллера, которому конечно же нужны были дисциплинированные и трезвые рабочие. Через уже несколько лет потребление алкоголя в стране было сокращено вдвое.
Но вместе с тем не всех устраивали новые порядки. Те, кто были поклонниками горячительного, породили нелегальный алкоголь. Ну что ж... где спрос, там и предложение. Палёный алкоголь был не идеального качества, готовили его из дешёвого спирта и можжевелового масла. А чтобы сделать эту смесь похожей на виски, её подкрашивали йодом. Сначала такие самодельные напитки, спрятав их за голенище. Да, вот отсюда и пошло слово "бутлегеры": "boot" - ботинок и "leg" - нога.
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Дамы не отставали от мужчин, ведь их костюмы давали больше укромных уголков, чтобы спрятать бутылочку спиртного. В некоторых штатах мужчинам-полицейским было законодательно запрещено обыскивать женщин. Да и к выпивающим американкам было более снисходительное отношение.
В период сухого закона в Америке ожидаемо выросло число преступных банд, занимающихся контрабандой, производство и распространением нелегального алкоголя. Именно на этой почве родилась знаменитая американская мафия. Среди политиков и полицейских пышным цветом распускалась коррупция.
В одном только Нью-Йорке насчитывалось в то время больше ста тысяч мест подпольной продажи спиртного. Просто для справки: в 2012 году во всем штате Нью-Йорк работало 55 тысяч заведений, у которых была лицензия на продажу алкоголя.
В одном только Нью-Йорке насчитывалось в то время больше ста тысяч мест подпольной продажи спиртного. Просто для справки: в 2012 году во всем штате Нью-Йорк работало 55 тысяч заведений, у которых была лицензия на продажу алкоголя.
Превалирующая часть напитков шла в обход таможни. Контрабандисты были всегда готовы ко всяким внезапным проверкам и ситуациям и их находчивость вызывает восхищение. К каждому деревянному ящику с алкоголем крепили мешок с сахаром или солью, а ещё резиновые ёмкости, наполненные воздухом. Как только банду настигал непредвиденный таможенный досмотр ящик просто бросали в море.
Шли войны между гангстерами за контроль над продажей алкоголя. Самым известным, пожалуй, был Аль Капоне, который пережил сражение между бандами, в которой погибло примерно 500 человек. Аль Капоне стал одним из самых влиятельных людей в Чикаго. В одном только 1927 году он заработал 60 млн долларов на продаже горячительных напитков.
Существовали и женщины-бутлегеры, которые вместе с мужчинами активно уничтожали население некачественным алкоголем во времена сухого закона. Ни о каких стандартах и речи быть не могло, а бедные люди, которые могли себе позволить себе ничего, дороже этого пойла, попросту умирали. И не стоит забывать о том, сколько полицейских и гангстеров гибли во время перестрелок.
Самой известной такой женщиной была Мэгги Бейли (штат Кентукки).
Она начала гнать самогон ещё в 17 лет, а закончила свою карьеру аж в 101 год. И в таком, уже почтенном возрасте, она ловко обманывала власти и за все это время она провела в тюрьме всего-то 18 месяцев. Мэгги в своём роде занималась благотворительностью: давала самогон в долг, чтобы бедные семьи могли его перепродать его и немного заработать. Она даже иногда ссужала деньги бедным, за что её очень ценили. А вот с настоящими алкашами она дела не имела, слишком уж ненадёжные.
Она начала гнать самогон ещё в 17 лет, а закончила свою карьеру аж в 101 год. И в таком, уже почтенном возрасте, она ловко обманывала власти и за все это время она провела в тюрьме всего-то 18 месяцев. Мэгги в своём роде занималась благотворительностью: давала самогон в долг, чтобы бедные семьи могли его перепродать его и немного заработать. Она даже иногда ссужала деньги бедным, за что её очень ценили. А вот с настоящими алкашами она дела не имела, слишком уж ненадёжные.
Очень дешёвый ром с Багамских островов поставлялся в США Гертрудой Лифго. (на фото) Знакомые её звали Клео из-за необычной внешности. У неё были английские и шотландские корни и она представлялась то испанкой, то русской, то цыганской и сама стояла на капитанском мостике, наблюдая за погрузкой алкоголя на корабль.
А настоящей королевой самогонного бизнеса считалась Дженни Хусто. Она была из преступной семьи, а главными её клиентами стали студенты университета Висконсина. Они были настоящими поклонниками симпатичной и весёлой хозяйки бара. Когда Дженни вернулась из очередного тюремного заключения, то её встретили шквалом аплодисментов и букетами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США алкоголь интересное история сухой закон. факты
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Как вообще это можно понять? В чём в этом случае смысл сахара, соли, да ещё и ёмкостей с воздухом? Что за бред вообще.
Соль (сахар) утягивает ящик на дно. Таможня осмотрелась и уехала. А сахар (соль) тем временем растворились, ящик за счет резиновой грелки получал положительную плавучесть и всплывал. Там его ловили и везли дальше по назначению.
Кому-то ещё попробовать хочется, судя по высказываниям в ГД
Арабы? Просто бедняжки!
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ага ,завозя его контейнерами, и не абы что а элитное бухлишко.и не для продажи а для себя.