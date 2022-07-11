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Сухой закон: формально да, фактически - нет

Сухой закон: формально да, фактически - нет

Автор:
11 июля 2022 19:23
Сообщество : RealFishki
Метки: США   алкоголь   интересное   история   сухой закон.   факты   
479
10
В 1920 году в США был объявлен сухой закон. Для этого вносили массу изменений во всё, в том числе и в конституцию.
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Источник:

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Метки: США   алкоголь   интересное   история   сухой закон.   факты   
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15  комментариев
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5k
Горожанин 11 часов назад
"К каждому деревянному ящику с алкоголем крепили мешок с сахаром или солью, а ещё резиновые ёмкости, наполненные воздухом. Как только банду настигал непредвиденный таможенный досмотр ящик просто бросали в море".

Как вообще это можно понять? В чём в этом случае смысл сахара, соли, да ещё и ёмкостей с воздухом? Что за бред вообще.
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856
Змей Горыныч 11 часов назад
Первый сухой закон 1914 года в Российской Империи привел к её краху. Закон Горбачева от 1985 развалил СССР.
Кому-то ещё попробовать хочется, судя по высказываниям в ГД
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80k
parallax 11 часов назад
Арабы без всякого сухого закона с алкоголем прекрасно борятся. И спиртовой мафии у них нет. Правда богаче и счастливей, они при этом жить не стали.
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45k
Прораб 11 часов назад
Минус и лучи поноса за безграмотный копипаст. Я при первом прочтении 12 ошибок насчитал.
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4k
Tuskub 11 часов назад
Меня всегда интересовал вопрос про "некачественный алкоголь". Если не брать в учет непищевые спирты и не добавлять к пищевому спирту ничего кроме пищевых (опять же) красителей и (или) отдушек, то чем он плох? P.S. Рассматриваем именно спирт, а не самогонку или прочие радости )
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18k
Corvus Corax 12 часов назад
Короткий школьный реферат 4-го класса. Ни о чем. А тема богатая.
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112
Elise Norge 12 часов назад
Губошлёп пустопорожний Горбачёв некогда и у нас в СССР пытался что-то подобное ввести. Дуримар, который не только не учился на чужих ошибках, но ещё и всё привёл к полному краху...
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