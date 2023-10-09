Как рептилии и амфибии встречают зиму

Если твоё сердце не похоже на пламенный мотор, то любая зима превращается в катастрофу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что земноводные и рептилии плохо дружат с морозами. Но и они нашли способы переживать холодные времена. Кто-то уходит на дно, а кто-то научился вмерзать прямо в лёд!

Например, большинство лягушек и некоторые виды тритонов, что живут в нашей полосе, поступают следующим образом. Они накапливают жирок летом, после чего плывут на дно водоёма — температура там не опускается ниже 4 ℃. А дальше амфибии включают энергосберегающий режим: снижают потребление всех необходимых веществ в 2-3 раза. Все это время они живут на тех запасах, что успели накопить. Но есть и подводные камни: речным хищникам относительно легко найти спящих амфибий и отобедать ими.