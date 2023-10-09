Как рептилии и амфибии встречают зиму

Интересная информация о том, как некоторые представители земноводных и рептилий переживают холодные времена.
Если твоё сердце не похоже на пламенный мотор, то любая зима превращается в катастрофу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что земноводные и рептилии плохо дружат с морозами. Но и они нашли способы переживать холодные времена. Кто-то уходит на дно, а кто-то научился вмерзать прямо в лёд!
Например, большинство лягушек и некоторые виды тритонов, что живут в нашей полосе, поступают следующим образом. Они накапливают жирок летом, после чего плывут на дно водоёма — температура там не опускается ниже 4 ℃. А дальше амфибии включают энергосберегающий режим: снижают потребление всех необходимых веществ в 2-3 раза. Все это время они живут на тех запасах, что успели накопить. Но есть и подводные камни: речным хищникам относительно легко найти спящих амфибий и отобедать ими.
Поэтому жабы пошли другим путём. При первых заморозках они забираются в трухлявые пни и брошенные норы, где и впадают в анабиоз. Конечно, первое время им будет холодно, часть жаб обязательно погибнет. Но когда землю укроет толстый слой снега, земноводные окажутся надёжно изолированы от зимних холодов.
Сибирский углозуб и аляскинская лесная лягушка смотрят на свою тонкокожую родню с презрением. Эти животные научились вмерзать в лёд на всю зиму! Американская лягушка крайне устойчива к промораживанию: даже если 2/3 её тела превратятся в лёд, она не погибнет. Но углозуб отмачивает штуки и похлеще: в 1973 году экспедиция на Чукотке обнаружила углозуба, который продрых в вечной мерзлоте около 90 лет! Его аккуратно разбудили, обогрели, и животина продолжила жить с того места, на котором остановилась.
Рептилии переживают холода схожим образом. Их устойчивость к низким температурам почти не отличается от амфибийной. Чешуйчатые просто забиваются в укромные уголки и отправляются спать. Обычно они делают это поодиночке, реже — собираются группами от 2 до 300 особей. Места ящерицы и змеи выбирают тщательно. Никто из них не способен пережить длительного контакта со льдом.
Но аллигаторы могут делать вид, будто они без проблем вмерзают в лёд и потом оттаивают обратно. В холодные зимы американские интернеты пестрят фотографиями заледенелых озёр, из которых торчат пасти холоднокровных хищников. Они выглядят так, словно их сковало во время последней отчаянной попытки выбраться на поверхность.
На самом деле всё намного проще. При понижении температуры до 5 ℃ аллигаторы впадают в спячку. А чтобы не отморозить себе что-нибудь, рептилии погружаются в воду, из которой торчит только нос. Ведь дышать под водой они пока ещё не научились.
Эта тактика — временное решение. Аллигаторы в состоянии пережидать только кратковременные заморозки. Поэтому рептилии живут на самом юге США, где зимы мягкие, и потребность впадать в спячку появляется не каждый год.
Источник:
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