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Гигантский гимнопил: что это за гриб, и почему его собирают, если он несъедобный?

Гигантский гимнопил: что это за гриб, и почему его собирают, если он несъедобный?

Автор:
04 сентября 2022 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: гриб   интересно   расетние   удивительно   факты   фото   
281
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Несколько дней назад промелькнула новость, что в Кировском районе Ленинградской области любителями «тихой охоты» был найден огромный гриб (фото прилагается). Экземпляр и правда поражает своими размерами, особенно жителей широт, не избалованных экзотическими грибами. Гигантом оказался гимнопил Юноны, он же гимнопил видный.

Итак, герой статьи происходит из семейства Паутинниковые, и включает это семейство очень небольшое количество съедобных грибов. Так что гимнопил видный в рот тащить точно не стоит, но почему - мы расскажем чуть позже. О том, что в Ленинградской области нашли действительно возрастной гриб, говорит несколько признаков. Во-первых, обратите внимание на шляпку (шляпище!). У молодых грибов она в виде полушара, а со временем становится практически плоской с небольшим бугорком посередине. Во-вторых, пластинки у гриба на фото уже скорее ржаво-коричневые, а в молодости были желтоватыми. Чем чаще расположены пластинки, тем старше гимнопил. А ножка прямо эталонная: длинная, толстая, бледноватая, с кожистым кольцом.

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Лето и осень - самое подходящее время, чтобы найти гимнопил в лесу. А обнаружить его можно на всей Европейской части России, кроме северных территорий, причём гриб предпочитает смешанные леса. Растёт, как правило, группками, близко к дубам или на их пнях и мёртвой древесине. Некоторые исследователи считают, что гимнопил паразитирует на деревьях, но мы наверняка утверждать не будем.

Но зато точно известно, что гимнопил употреблять не стоит. Банально гриб просто невкусный, говорят, горький (мы не пробовали). Но главное - в нём содержится галлюциногенное вещество псилобицин. Это природное наркотическое вещество, которое начинает действовать через 10-40 минут после попадания в организм (зависит от вида грибов, дозы и метаболизма человека).

Псилобицин вызывает галлюцинации и приступ счастья и радости, активируя рецепторы серотонина, однако может с таким же успехом привести к приступу неконтролируемой паники. Чем всё это закончится для конкретного человека, простым путешествием в мир единорогов или прыжком из окна - никто спрогнозировать не может. Именно поэтому псилобициновые грибы фактически запрещены в большинстве стран.

Наркотики в любом виде - это плохо! Так что найденный огромный гриб никому пользы не принесёт: съесть его всё равно не получится.

Но зато фотографировать гимнопил видный можно сколько угодно. Среди фотографов-натуралистов гриб по праву считается одним из самых фотогеничных. Отправляясь в лес, смотри по сторонам внимательно, а если заметите что-то интересное, снимайте и присылайте нам!

Источник:

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Метки: гриб   интересно   расетние   удивительно   факты   фото   
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сеньор Леонсио Час назад
Псилобицин вызывает галлюцинации и приступ счастья и радости, активируя рецепторы серотонина, однако может с таким же успехом привести к приступу неконтролируемой паники.(ц)

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ПаганецЪ 41 минуту назад
(С)...Но главное - в нём содержится галлюциногенное вещество псилобицин...(/С)

Вы прямо рекламу этому грибу сейчас сделали.
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