Гигантский гимнопил: что это за гриб, и почему его собирают, если он несъедобный?

Псилобицин вызывает галлюцинации и приступ счастья и радости, активируя рецепторы серотонина, однако может с таким же успехом привести к приступу неконтролируемой паники. Чем всё это закончится для конкретного человека, простым путешествием в мир единорогов или прыжком из окна - никто спрогнозировать не может. Именно поэтому псилобициновые грибы фактически запрещены в большинстве стран.

Наркотики в любом виде - это плохо! Так что найденный огромный гриб никому пользы не принесёт: съесть его всё равно не получится.