Галеры и галеасы. Объём мощности — в человеческих силах

Изображение древнегреческой галеры на керамике

Но не забывали европейцы и об османской угрозе. В течение XVI века османы прочно заняли ряд стратегически важных островов, таких как Крит и Родос, и в XVII веке всё южное побережье Средиземноморья однозначно принадлежало туркам.

Но что же позволило Великолепной Порте овладеть столь массивными территориями и стать важной морской державой? Кроме сильной армии и мощной экономики для этого жизненно необходим сильный флот, а для него требуется тип кораблей, который будет достаточно массовым и максимально универсальным. В Средиземном море еще с древних времён такими кораблями стали галеры.

Суть галеры — несколько рядов вёсел и парусное вооружение, которое служит для вспомогательных целей. В средние века наследники Древнего Рима — византийцы — использовали дромоны, ставшие основой галер, которые начали строить венецианцы, генуэзцы, арабы, а потом и турки.