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Галеры и галеасы. Объём мощности — в человеческих силах

Галеры и галеасы. Объём мощности — в человеческих силах

Автор:
03 сентября 2022 00:31
Метки: история   факты   флот   
455
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XVII век в истории Европы выдался крайне интересным с точки зрения историков. но очень тяжелым с точки зрения современников. В России — Смутное время, конфликты с Речью Посполитой и Турцией, щедро приправленные эпидемиями, бунтами и церковным расколом. Не менее напряженной была обстановка в Европе. Реформация привела к череде религиозных войн, самой кровавой из которых была, пожалуй, Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.

Изображение древнегреческой галеры на керамике

Но не забывали европейцы и об османской угрозе. В течение XVI века османы прочно заняли ряд стратегически важных островов, таких как Крит и Родос, и в XVII веке всё южное побережье Средиземноморья однозначно принадлежало туркам.

Но что же позволило Великолепной Порте овладеть столь массивными территориями и стать важной морской державой? Кроме сильной армии и мощной экономики для этого жизненно необходим сильный флот, а для него требуется тип кораблей, который будет достаточно массовым и максимально универсальным. В Средиземном море еще с древних времён такими кораблями стали галеры.

Суть галеры — несколько рядов вёсел и парусное вооружение, которое служит для вспомогательных целей. В средние века наследники Древнего Рима —  византийцы — использовали дромоны, ставшие основой галер, которые начали строить венецианцы, генуэзцы, арабы, а потом и турки.

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Реконструкция Византийского дромона в музее древнего судоходства города Майнца

К рубежу XVI-XVII веков галеры обзавелись пушками и специальными платформами для их размещения, но суть оставалась прежней — множество гребцов, которые по 8-12 часов монотонно орудуют вёслами в одном ритме.

Типичная турецкая галера

Несмотря на то, что галера не могла нести много пушек, она сохраняла свою значимость вплоть до XVIII века. К примеру, именно галеры составили основу молодого петровского флота. Их строительство было сравнительно недорогим, они не зависели от ветра, а низкая осадка позволяла действовать на мелководье.Однако главной проблемой галер были гребцы. Дело в том, что это очень тяжелая и изнурительная работа, а гребцов на галерном флоте требуется много, поэтому человека было не заманить туда большим жалованием.

Следующей стадией развития гребных кораблей стали галеасы, которые сразу снискали популярность на всех флотах, представленных на Средиземном море. Они представляли собой увеличенные галеры, у которых над банками гребцов находилась орудийная палуба, а парусное вооружение было более развитым. Впрочем, гребцам от этого было не легче.

Английский галеас «Чарльз», обеспечивающий защиту от берберских пиратов в XVII веке, вооружен 32 пушками

В Турции, как и во многих других странах и временах, с разрастанием флота в итоге пришли к тому, что на весла начали сажать невольников. Именно поэтому, турецкое слово «кадерга» — галера — перекочевало в русский язык как каторга. Такой метод комплектования кораблей гребцами порождал проблемы: в бою они не всегда были мотивированы и постоянно устраивали бунты.

Но откуда бралось такое количество невольников? Во-первых, Турция вела постоянные войны с Россией, Австрией, Венецией и прочими христианскими странами, поэтому военнопленные, которые подходили по здоровью, часто становились гребцами. А во вторых, Крымское ханство совершало постоянные набеги на территорию России и восток Речи Посполитой, поэтому основной контингент турецких гребцов — православные славяне.

Так, если верить работе «Рабство в странах Черного моря» Возгрина Е.В., с 1463 по 1779 год через невольничьи рынки Крымского ханства прошло около 3 млн человек — по тем временам очень существенная цифра. При этом русские невольники стоили несколько дешевле, поскольку они были склонны к бунтам и побегам. Только за XVII век зафиксировано около 20 успешных восстаний и угонов турецких кораблей в европейские порты. Но, к сожалению, чаще восстания не были успешными, поскольку большую часть дня гребцы были прикованы к скамье, а цепи снимали лишь для каких-то иных работ, например, погрузочно-разгрузочных. Питание было скудным, хоть и достаточным для тяжелой работы. Провинившихся гребцов нещадно били, а в особых случаях выбрасывали за борт. Матросы же были вооружены и не доверяли своим пленникам. И тому были причины.

Так, знаменит бунт под предводительством калужского стрельца Ивана Мошкина.

Русские стрельцы, XVII век

Захватив в плен, его отправили гребцом на крупный галеас, где насчитывалось 280 гребцов, 210 из которых были русские. Турецкая команда состояла из 250 человек. В 1642 году галеас, на котором томился Мошкин, участвовал в доставке припасов для войск, осаждающих Азов. Во время разгрузки Мошкину и его товарищам удалось украсть немного пороха и, благодаря содействию другого раба из Италии, отвечающего за учёт припасов, спрятать его в трюме. Также пленники смогли заранее разжиться небольшим количеством холодного оружия. И вот в ночь с 9 на 10 ноября 1642 года началось восстание. Мошкин подорвал каюту, в которой спали турецкие солдаты, после чего невольники, сумевшие освободиться от оков, полностью перебили турецкую команду. Бой был тяжелый, Мошкин был ранен четыре раза. Одна стрела попала ему в руку, вторая — в голову, а еще он получил два сабельных ранения. К счастью, внезапность обеспечила полный успех — среди вчерашних невольников только один погиб и 20 человек были ранены. Оставшихся хватило для управления галеасом, и в итоге беглецы достигли Мессины.

Художественное представление восстания на галере

Там они высадились на берег, а корабль передали местной администрации, которая тогда находилась под испанской короной. Все были безусловно впечатлены подвигом русских невольников, и им предложили службу испанской короне. Однако они отказались, ведь люди хотели на Родину. Дальнейший путь пролегал через папскую область, Австрию и Речь Посполитую. Везде бывших каторжан ждал тёплый приём и везде им предлагали поступить на службу. Однако они были неумолимы — они шли домой.

Вернувшись, бывшие пленники подали царю Алексею Михайловичу челобитные, в которых подробно излагали обстоятельства своего пленения, каторжной службы и освобождения. Царь благосклонно отнесся к бывшим пленникам, вернул их на службу и выделил жалование. Так бывшие крестьяне и холопы стали свободными людьми.

До сих пор море полно опасностей, но, к счастью, с развитием техники эффективность гребных кораблей сошла на нет и невольники больше не нужны для военно-морского флота. Однако для соседей Турции в XV-XVIII вв. угроза попасть на галеры была одной из самых страшных. Поэтому бунты на турецком флоте не были редкостью, и, к сожалению, невольники в них не всегда выходили победителями. В таких случаях их всех убивали, если была возможность — показательно на берегу, но, так или иначе, даже смерть для большинства гребцов была предпочтительнее жизни в цепях. Это придавало восставшим рабам большие силы, и в случае успеха у бывших господ тоже не было шанса на выживание. Как говорили римляне: Vae victis.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs

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Метки: история   факты   флот   
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4  комментария
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22k
hebpat 10 часов назад
Вот великолепный сюжет для фильма или даже сериала
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797
Просто прохожий 6 часов назад
"...парусное вооружение..."- наверно очень мощное вооружение?
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1k
bigkoss 8 часов назад
Объем мощности - это что такое?
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