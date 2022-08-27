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Жизнь и месть Буфорда Пассера

Жизнь и месть Буфорда Пассера

Автор:
27 августа 2022 08:40
Сообщество : Факты
Метки: Буфорд Пассер   америка   интересно   история   месть   трагедия   факты   шериф   
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Буфорд Пассер был сильным парнем с тягой к к справедливости. Он прожил короткую, но яркую жизнь и еще при ней стал легендой. Попытки Пассера избавить улицы от преступности стали причиной одной из величайших трагедий в его жизни и сделали месть главной целью его жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Буфорд Пассер   америка   интересно   история   месть   трагедия   факты   шериф   
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2  комментария
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14k
Patmaz Час назад
Шериф здорового человека...
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
И чо?
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