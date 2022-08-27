Жизнь и месть Буфорда Пассера

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Буфорд Пассер был сильным парнем с тягой к к справедливости. Он прожил короткую, но яркую жизнь и еще при ней стал легендой. Попытки Пассера избавить улицы от преступности стали причиной одной из величайших трагедий в его жизни и сделали месть главной целью его жизни.
Пассер всегда был спортивным, его почти двухметровый рост помогал ему преуспевать в спорте и не только. Он хотел служить стране и после школы попытался поступить в морскую пехоту. Если бы не его астма, из него вышел бы отличный офицер, но болезнь заставила его вскоре уволиться по состоянию здоровья. Пассер отказался от службы, но только временно.
После выписки из больницы Пассер переехал в Чикаго, где стал борцом. Его физическое телосложение принесло ему прозвище «Бык Буфорд», и вскоре он стал местной знаменитостью. Находясь в Чикаго, он познакомился и женился на местной девушке Паулине. Они прожили в Чикаго еще три года, прежде чем приняли решение вернуться в родной город Пассера Адамсвилл, штат Теннесси.
После выписки из больницы Пассер переехал в Чикаго, где стал борцом. Его физическое телосложение принесло ему прозвище «Бык Буфорд», и вскоре он стал местной знаменитостью. Находясь в Чикаго, он познакомился и женился на местной девушке Паулине. Они прожили в Чикаго еще три года, прежде чем приняли решение вернуться в родной город Пассера Адамсвилл, штат Теннесси.
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Отец Пассера когда-то был начальником полицейского управления Адамсвилля, и, вернувшись в свой родной город, Пассер устроился на работу в полицию. Он был избран начальником полиции и констеблем в возрасте 25 лет. В 1964 году шериф округа Макнейри погиб в автокатастрофе, и Пассер был избран новым шерифом всего в 27 лет. Это сделало Пассера самым молодым шерифом в истории Теннесси.
Будучи шерифом, Пассер поставил перед собой задачу очистить улицы от преступности и нацелился на две самые опасные группировки в городе - мафию Дикси и мафию Стейт Лайн. Эти две группы работали на границе штатов Теннесси и Миссисипи и заработали тысячи долларов на незаконной продаже самогона. Став шерифом, Пассер был полон решимости положить конец их незаконной деятельности.
Пассер преуспел в этом. Он очищал улицы от преступников и при этом нажил себе немало врагов. Он пережил несколько покушений. К 1967 году в Пассера стреляли трижды, он сам застрелил нескольких киллеров, которые должны были его убить. В округе Макнейри он был местным героем.
Будучи шерифом, Пассер поставил перед собой задачу очистить улицы от преступности и нацелился на две самые опасные группировки в городе - мафию Дикси и мафию Стейт Лайн. Эти две группы работали на границе штатов Теннесси и Миссисипи и заработали тысячи долларов на незаконной продаже самогона. Став шерифом, Пассер был полон решимости положить конец их незаконной деятельности.
Пассер преуспел в этом. Он очищал улицы от преступников и при этом нажил себе немало врагов. Он пережил несколько покушений. К 1967 году в Пассера стреляли трижды, он сам застрелил нескольких киллеров, которые должны были его убить. В округе Макнейри он был местным героем.
Ранним утром 12 августа 1967 года Пассеру позвонили по поводу беспорядков на окраине города. Паулина попросилась поехать с ним, они сели в машину и поехали к месту событий. По путирядом с ними остановилась другая машина и открыла огонь по машине Пассера.
Две пули попали в левую часть челюсти Пассера. Его жена погибла мгновенно. Преступники покинули место преступления, оставив Пассера умирать. Когда его доставили в больницу, ему потребовалось 18 дней и несколько операций, чтобы прийти в себя. Выстрелы оставили шрам на лице, который будет напоминать ему о роковой ночи всю оставшуюся жизнь.
Две пули попали в левую часть челюсти Пассера. Его жена погибла мгновенно. Преступники покинули место преступления, оставив Пассера умирать. Когда его доставили в больницу, ему потребовалось 18 дней и несколько операций, чтобы прийти в себя. Выстрелы оставили шрам на лице, который будет напоминать ему о роковой ночи всю оставшуюся жизнь.
Пассер чувствовал вину за смерть своей жены и поклялся отомстить всем, кто причастен к ее убийству. Никто так и не был обвинен в смерти Паулины, но вскоре после выхода из госпиталя он назвал четырех убийц, ответственных за нападение: Карла Дугласа «Горожанина» Уайта, Джорджа Макканна, Гэри МакДэниела и главу мафии Дикси Киркси МакКорда Никса-младшего.
Пассер считал Никса организатором покушения. За год до засады Пассер расследовал ограбление, во время следствия в него стреляла женщина по имени Луиза Хэткок. Пассер открыл ответный огонь и убил Хэткок. Она была гражданской женой Киркси Никса.
В течение пары лет все подозреваемые, кроме Никса, были «привлечены к ответственности» способом, который Пассер считал удовлетворительным,. Уайт был застрелен возле мотеля в Миссисипи в 1969 году. Макканн и Макдэниел были застрелены в Техасе в 1970 году. Многие считают, что именно Пассер несет ответственность за смерть этих трех мужчин, но в ъходе следствия так и не было найдено никаких улик, которые позволили бы осудить его.
Никс избежал мести Пассера, поскольку был пойман с поличным. В 1972 году его посадили в тюрьму за убийство Фрэнка Дж. Корсо, владельца бакалейной лавки из Нового Орлеана. Если бы его не посадили, вполне возможно, его тоже постигла бы та же участь, что и остальных троих, причастных к убийству Паулины Пассер. Впрочем, Никс отрицал свою причастность к засаде на Буфорда.
Пассер считал Никса организатором покушения. За год до засады Пассер расследовал ограбление, во время следствия в него стреляла женщина по имени Луиза Хэткок. Пассер открыл ответный огонь и убил Хэткок. Она была гражданской женой Киркси Никса.
В течение пары лет все подозреваемые, кроме Никса, были «привлечены к ответственности» способом, который Пассер считал удовлетворительным,. Уайт был застрелен возле мотеля в Миссисипи в 1969 году. Макканн и Макдэниел были застрелены в Техасе в 1970 году. Многие считают, что именно Пассер несет ответственность за смерть этих трех мужчин, но в ъходе следствия так и не было найдено никаких улик, которые позволили бы осудить его.
Никс избежал мести Пассера, поскольку был пойман с поличным. В 1972 году его посадили в тюрьму за убийство Фрэнка Дж. Корсо, владельца бакалейной лавки из Нового Орлеана. Если бы его не посадили, вполне возможно, его тоже постигла бы та же участь, что и остальных троих, причастных к убийству Паулины Пассер. Впрочем, Никс отрицал свою причастность к засаде на Буфорда.
В 1970 году срок полномочий Пассера на посту шерифа подошел к концу, и он вернулся к своей работе констебля еще на два года. В 1972 году Пассер снова баллотировался на пост шерифа, но потерпел поражение из-за разногласий вокруг биографического боевика о его жизни «Широко шагая». Больше он никогда не служил.
В 1974 году, когда Пассер ехал домой с окружной ярмарки, его машина врезалась в ограждение и разбилась. Автомобиль сразу же загорелся, Пассера выбросило через лобовое стекло. Он получил серьезные ожоги и другие травмы и в конечном итоге скончался в результате аварии. Ему было всего 36 лет.
Хотя официальный вердикт о его смерти гласил, что это был несчастный случай, и мать, и дочь Пассера считали, что он был убит. Однако эти утверждения так и не были расследованы, и его тело никогда не подвергалось вскрытию. Интересно, что Никс воспользовался возможностью организовать несколько нападений на своих врагов, пока находился в тюрьме, что добавило вопросов к тому, была ли смерть Пассера случайной или нет.
О жизни Пассера снят фильм «Широко шагая», по следам которого вышли несколько ремейков и сериал. В доме, в котором он вырос в округе Макнейри, открыт мемориальный музей Буфорда Пассера.
В 1974 году, когда Пассер ехал домой с окружной ярмарки, его машина врезалась в ограждение и разбилась. Автомобиль сразу же загорелся, Пассера выбросило через лобовое стекло. Он получил серьезные ожоги и другие травмы и в конечном итоге скончался в результате аварии. Ему было всего 36 лет.
Хотя официальный вердикт о его смерти гласил, что это был несчастный случай, и мать, и дочь Пассера считали, что он был убит. Однако эти утверждения так и не были расследованы, и его тело никогда не подвергалось вскрытию. Интересно, что Никс воспользовался возможностью организовать несколько нападений на своих врагов, пока находился в тюрьме, что добавило вопросов к тому, была ли смерть Пассера случайной или нет.
О жизни Пассера снят фильм «Широко шагая», по следам которого вышли несколько ремейков и сериал. В доме, в котором он вырос в округе Макнейри, открыт мемориальный музей Буфорда Пассера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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