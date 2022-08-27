Жизнь и месть Буфорда Пассера

В 1970 году срок полномочий Пассера на посту шерифа подошел к концу, и он вернулся к своей работе констебля еще на два года. В 1972 году Пассер снова баллотировался на пост шерифа, но потерпел поражение из-за разногласий вокруг биографического боевика о его жизни «Широко шагая». Больше он никогда не служил.

В 1974 году, когда Пассер ехал домой с окружной ярмарки, его машина врезалась в ограждение и разбилась. Автомобиль сразу же загорелся, Пассера выбросило через лобовое стекло. Он получил серьезные ожоги и другие травмы и в конечном итоге скончался в результате аварии. Ему было всего 36 лет.

Хотя официальный вердикт о его смерти гласил, что это был несчастный случай, и мать, и дочь Пассера считали, что он был убит. Однако эти утверждения так и не были расследованы, и его тело никогда не подвергалось вскрытию. Интересно, что Никс воспользовался возможностью организовать несколько нападений на своих врагов, пока находился в тюрьме, что добавило вопросов к тому, была ли смерть Пассера случайной или нет.

О жизни Пассера снят фильм «Широко шагая», по следам которого вышли несколько ремейков и сериал. В доме, в котором он вырос в округе Макнейри, открыт мемориальный музей Буфорда Пассера.