Календарь 1986 года с самым привередливым котом в мире

Рыжий кот Моррис является «самым привередливым котом в мире». Он ест только кошачий корм 9Lives и сообщает об этом с помощью юмористических сардонических комментариев за кадром, когда ему предлагают другие бренды. На каждой банке 9Lives есть личная «подпись» Морриса. Кота Морриса сыграли три разных кота.

В 1968 году профессиональный дрессировщик животных Боб Мартвик нашел первого Морриса в Обществе защиты животных Хинсдейла, приюте для животных в Чикаго. С 1969 по 1978 год Моррис снялся в 58 рекламных роликах для агентства Leo Burnett, где работал Мартвик. Кота озвучивал Джон Эрвин. Моррис получил премию PATSY Awards (награда для животных в кино и на телевидении) в 1972 и 1973 годах. Первый Моррис скончался в 1978 году. Почти все исполнители роли Морриса — это кошки, спасенные из приютов или с улиц. Когда Боб Мартвик получил несколько сообщений от людей, утверждающих, что именно они являются настоящими владельцами первого Морриса, он решил не раскрывать информацию о том, где взял второго. В 1979 году Мартвик выбрал второго Морриса, и тот начал сниматься в рекламе. Первые два кота играли Морриса, будучи домашними животными Мартвика. На протяжении 1980-х годов популярность Морриса продолжала расти, и в 1988 году Leo Burnett даже организовало для него шутливую кампанию к выборам президента США.

Нынешний Моррис живет со своим дрессировщиком Роуз Ордайл в Лос-Анджелесе. Компания Heinz, владелец 9Lives, рассталась с агентством Leo Burnett в 1994 году.