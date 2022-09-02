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Календарь 1986 года с самым привередливым котом в мире

Календарь 1986 года с самым привередливым котом в мире

Автор:
02 сентября 2022 19:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: 1980-е   Юмор   забавно   календарь   коты   ретро   
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Кот Моррис появился на упаковках и в рекламе кошачьего корма 9Lives еще в 70-х годах, задолго до онлайн-мемов. Однако, если судить по этому забавному календарю 1986 года, то этот саркастичный рыжий котяра прекрасно бы вписался в современную интернет-культуру!

Рыжий кот Моррис является «самым привередливым котом в мире». Он ест только кошачий корм 9Lives и сообщает об этом с помощью юмористических сардонических комментариев за кадром, когда ему предлагают другие бренды. На каждой банке 9Lives есть личная «подпись» Морриса. Кота Морриса сыграли три разных кота.

В 1968 году профессиональный дрессировщик животных Боб Мартвик нашел первого Морриса в Обществе защиты животных Хинсдейла, приюте для животных в Чикаго. С 1969 по 1978 год Моррис снялся в 58 рекламных роликах для агентства Leo Burnett, где работал Мартвик. Кота озвучивал Джон Эрвин. Моррис получил премию PATSY Awards (награда для животных в кино и на телевидении) в 1972 и 1973 годах. Первый Моррис скончался в 1978 году. Почти все исполнители роли Морриса — это кошки, спасенные из приютов или с улиц. Когда Боб Мартвик получил несколько сообщений от людей, утверждающих, что именно они являются настоящими владельцами первого Морриса, он решил не раскрывать информацию о том, где взял второго. В 1979 году Мартвик выбрал второго Морриса, и тот начал сниматься в рекламе. Первые два кота играли Морриса, будучи домашними животными Мартвика. На протяжении 1980-х годов популярность Морриса продолжала расти, и в 1988 году Leo Burnett даже организовало для него шутливую кампанию к выборам президента США.

Нынешний Моррис живет со своим дрессировщиком Роуз Ордайл в Лос-Анджелесе. Компания Heinz, владелец 9Lives, рассталась с агентством Leo Burnett в 1994 году.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1980-е   Юмор   забавно   календарь   коты   ретро   
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2  комментария
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Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Вот так вот...Ребятки...

А сегодня Третье Сентября...
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