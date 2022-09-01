30 примеров простого, но умного дизайна

Казалось бы, человечество на протяжении всего своего существования пытается упростить себе жизнь. Но тогда почему мы до сих пор не можем разобраться с простыми ежедненвыми задачками: например, как сделать так, чтобы всегда застегивать пуговицы на рубашке правильно? Примеры простого, но умного дизайна из этой подборки спешат на помощь!