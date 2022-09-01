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30 примеров простого, но умного дизайна

30 примеров простого, но умного дизайна

Автор:
01 сентября 2022 23:39
Сообщество : Фабрика идей
Метки: все гениальное просто   дизайн   дизайнерские решения   идеи   креатив   умный дизайн   
2730
31

Казалось бы, человечество на протяжении всего своего существования пытается упростить себе жизнь. Но тогда почему мы до сих пор не можем разобраться с простыми ежедненвыми задачками: например, как сделать так, чтобы всегда застегивать пуговицы на рубашке правильно? Примеры простого, но умного дизайна из этой подборки спешат на помощь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: все гениальное просто   дизайн   дизайнерские решения   идеи   креатив   умный дизайн   
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22  комментария
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6k
М С 8 часов назад
На 29 не перчатки, а напальчники.
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7k
hairov 20 минут назад
В Уфе такие светофоры на центральных улицах стоят.
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4k
perekrestok Полчаса назад
Картинка 26. Лавочки на рельсах а не на перилах. Перила забыли поставить.
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
боюсь, что лавочки могут долго не прожить, народ у нас дикий
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7k
RIZ deadening Час назад
Тут расизмом не попахивает ? Или мне кажется ?

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764
basil pupkin 3 часа назад
У нас такой дизайн от западных маркетологов не пройдет.
Владельцы Барсиков, точно брать не будут.

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27k
Андрей Иванов 8 часов назад
1. Если пиво в ведре, то нахрена мне открывашка?
2. Стеклянная банка с крышкой. Ничего не черствеет и мусора в природе меньше
3. На сколько литров банка, чтоб это имело смысл? На 200?
4.-5. Мальчик дебил? Нормальные люди застёгивают снизу или сверху. И вообще давно придумана застёжка-молния
6.-7. Обычная реклама-втюхиватель
8. На какой скорости они едут, что, во-первых, могут попасть в эту урну и, во-вторых, могут чем то заниматься, чтоб у них появилось что выбрасывать?
9. Умному не нужно. Либо разбирается, либо осознаёт, что руки не заточены и приглашает спеца. А глупый всё равно перепутает
10. Масло по миллилитрам? Машу каслом не испортишь
17. Ингредиенты по отдельности выдавливаются и потом в разные места запихиваются? Их специално смешали, чтоб ты сразу запихнул это в рот. Не доверяешь - не бери
18. Ещё как утонет, Чтоб не тонула, она должна быть гораздо длиннее тарелки. Но это уже поварёжка
19. Если есть лёд, то есть и холодильник, почему там нельзя держать пиво?
20. Это хоть где-то работает? Потому что у нас не совпадают даже номера размеров
21. На моей простыне можно спать на любой стороне
22. Отнюдь. Либо не пропустишь обычный, либо ничего не поможет до самого камаза с кирпичом
23. Пазл для мальчика-дебила с разноцветными пуговицами
25 раскрошится. Проще таблетки разной наполненности делать
26. Представляю себе бабок, катающих эти вагонетки
27. У нас один цвет не будет использован. Разве что зайдёт мальчик-дебил в рубашке с разноцветными пуговицами
28. Его пьют?
29. На презиках такого нет?

Большая часть поделок - перевод ресурсов на херню. Не используемо.
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121
MAXIMUS 8 часов назад
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27
Леонид Борисов MAXIMUS 2 часа назад
Я что-то не вижу как закрепляется положение спинки скамейки...
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121
MAXIMUS Леонид Борисов 41 минуту назад
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15k
Bill 8 часов назад
Разноцветные пуговицы на рубашке взрослого человека вызовут подозрение что рубашка не новая. Что ты нищий и вынужден сам пришивать пуговицы, заклеивать презервативы и ездить на велосипеде.
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5k
yahaomsk 9 часов назад
с корзинами замута путёвая а то на вопрос "вам чем помочь?" отвечаю"ходи рядом и отгоняй таких же как ты..."
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409
Macht эмосурикат прямоползающий 13 минут назад
А вдруг всё правильно написано)
Хотя почему наушники от это должны беситься - не понятно)
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