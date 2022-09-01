30 примеров простого, но умного дизайна

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Казалось бы, человечество на протяжении всего своего существования пытается упростить себе жизнь. Но тогда почему мы до сих пор не можем разобраться с простыми ежедненвыми задачками: например, как сделать так, чтобы всегда застегивать пуговицы на рубашке правильно? Примеры простого, но умного дизайна из этой подборки спешат на помощь!
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4. "На комбинезоне сына посередине есть пуговица другого цвета, чтобы их было проще правильно застегнуть"
7. "Я заказал образцы цветов для новых жалюзи, и они прислали мне настоящие маленькие жалюзи"
8. В Нидерландах вдоль велосипедных дорожек установлены урны, которые позволяют выбрасывать мусор, не снижая скорости
17. На тюбике зубной пасты написано, откуда берется каждый ее ингредиент и для чего он нужен
25. Эту таблетку можно разделить на дозы по 5 мг или по 7,5 мг в зависимости от того, с какой стороны ее разломать
27. Корзины рахных цветов для покупателей, которым нужна консультация, и тех, кого не нужно беспокоить
29. Круглый вырез в упаковке позволяет "примерить" перчатки, чтобы определить нужный размер
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Владельцы Барсиков, точно брать не будут.
2. Стеклянная банка с крышкой. Ничего не черствеет и мусора в природе меньше
3. На сколько литров банка, чтоб это имело смысл? На 200?
4.-5. Мальчик дебил? Нормальные люди застёгивают снизу или сверху. И вообще давно придумана застёжка-молния
6.-7. Обычная реклама-втюхиватель
8. На какой скорости они едут, что, во-первых, могут попасть в эту урну и, во-вторых, могут чем то заниматься, чтоб у них появилось что выбрасывать?
9. Умному не нужно. Либо разбирается, либо осознаёт, что руки не заточены и приглашает спеца. А глупый всё равно перепутает
10. Масло по миллилитрам? Машу каслом не испортишь
17. Ингредиенты по отдельности выдавливаются и потом в разные места запихиваются? Их специално смешали, чтоб ты сразу запихнул это в рот. Не доверяешь - не бери
18. Ещё как утонет, Чтоб не тонула, она должна быть гораздо длиннее тарелки. Но это уже поварёжка
19. Если есть лёд, то есть и холодильник, почему там нельзя держать пиво?
20. Это хоть где-то работает? Потому что у нас не совпадают даже номера размеров
21. На моей простыне можно спать на любой стороне
22. Отнюдь. Либо не пропустишь обычный, либо ничего не поможет до самого камаза с кирпичом
23. Пазл для мальчика-дебила с разноцветными пуговицами
25 раскрошится. Проще таблетки разной наполненности делать
26. Представляю себе бабок, катающих эти вагонетки
27. У нас один цвет не будет использован. Разве что зайдёт мальчик-дебил в рубашке с разноцветными пуговицами
28. Его пьют?
29. На презиках такого нет?
Большая часть поделок - перевод ресурсов на херню. Не используемо.
Говорю ответственно, как муж фармацевта.
Если на продукте написан подробный состав, это не значит, что ингридиенты в него по отдельности запиханы.
У вас-то пуговицы не разноцветные? )
Хотя почему наушники от это должны беситься - не понятно)