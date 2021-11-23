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40 примеров отличного дизайна

40 примеров отличного дизайна (41 фото)

Автор:
23 ноября 2021 19:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнерские решения   идеи   креатив   стиль   умный дизайн   
3019
41

По-настоящему хорошие дизайнеры умело сочетают в продукте форму и функциональность, чтобы сделать его уникальным. Примеры такого умного дизайна и собирают участники одного из сообществ Reddit, которое доказывает, что, хотя за деньги и нельзя купить счастье, их можно обменять на множество разных крутых штук.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерские решения   идеи   креатив   стиль   умный дизайн   
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a_komolow 2 часа назад
Попробуй потом отмыть!

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4k
Шизопряников 8 минут назад
Очень плохо, когда автор поста не понимает смысла слова дизайн, как его понимают во всем мире. Попробуй [мат] потягай этот молот тора - удобно тебе будет? ) вот и ответишь, отличный это дизайн или говно ) и так почти по всем пунктам
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Andrey Abramov 46 минут назад
Лампе в виде человечка нужно руки добавить для устойчивости.
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