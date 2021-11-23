40 примеров отличного дизайна

Автор:
23 ноября 2021 19:09
По-настоящему хорошие дизайнеры умело сочетают в продукте форму и функциональность, чтобы сделать его уникальным. Примеры такого умного дизайна и собирают участники одного из сообществ Reddit, которое доказывает, что, хотя за деньги и нельзя купить счастье, их можно обменять на множество разных крутых штук.
2. Вилка, которая не мешает другим
3. Блюдце для соевого соуса, на котором проявляется картина, стоит его наполнить
4. Мотивационная футболка для зала, на которой проявляется надпись "Теперь можешь идти домой"
5. Светильники из треснувших пней
6. Тетрадь в шестиугольник для занятий по химии
7. Столик в виде наполовину погруженного в воду бегемота
8. Регулируемая настольная лампа
10. Набор флаконов духов L'orange Parfums de Marcy, 1925 год
11. Подставка для наушников в виде танцующего кота
12. Игральные карты с собакой
13. Кострище в виде Звезды Смерти
14. Часовой шкаф с уникальным дизайном
15. Прозрачный маркер, который не перекрывает обзор
16. Чашка для кофе, которая останавливает подтеки
17. Мерные ложки, чей объем отображен в дизайне для интуитивного использования
18. Угловой светильник, который выглядит так, как будто обои отклеиваются, обнажая стену
19. Чемодан, который показывает вес
20. Печатная машинка для нот
21. Знак "Осторожно, мокрый пол" в виде банановой кожуры
22. Встроенный водопой для питомцев
24. Omoshiro-блок: блок бумаги для заметок, на котором проявляются фигуры по мере использования
26. Ящик для инструментов в виде молота Тора
27. Горшок для растений в виде Грута
28. Норвежская сушилка для обуви
29. Шезлонг, встроенный в причал
30. Керамическая кружка, как будто бы сделанная из картона
32. Стол в виде драккара викингов
33. Минималистичные игральные карты
34. Уютная сумка для питомца
35. Обложка для романа ужасов
36. Выдвижной гриль для экономии места
37. Банка в форме пакета с замком
39. Обратные песочные часы
40. Лучшая футболка для беременных
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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