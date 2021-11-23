40 примеров отличного дизайна

Азартное развлечение, с которого все началось

Когда упаковка лучше самого товара

Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда

В искусстве найдется место всему! Даже мусору

Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи

Домашний дизайн: так модно, что даже противно