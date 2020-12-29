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25 примеров дизайнерского ремонта, который подарил комнатам вторую жизнь

25 примеров дизайнерского ремонта, который подарил комнатам вторую жизнь (25 фото)

Автор:
29 декабря 2020 11:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Instagram   было стало   дизайн   идея   интерьер   креатив   фото   
2426
25
Аккаунт «Before And After Design» в Instagram с 1,3 миллиона подписчиков демонстрирует невероятные изменения, которых можно достичь посредством правильно спланированного ремонта.
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Метки: Instagram   было стало   дизайн   идея   интерьер   креатив   фото   
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15  комментариев
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8k
arhshed 2 часа назад
Комментарий к фото
В процессе "ремонта" от первоначального дома хоть фундамент остался? Стены то точно нет - высота потолков первого этажа совсем другая.
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18k
harrrysson 8 минут назад
Жирный минус за то что на некоторых картинках не ремонт, а стройка, и за то что почти на всех любой ремонт бы вдохнул в них жизнь...
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6k
Nikita Час назад
Фото №13 и 14.... А где гарантия того, что это через месяц-другой не превратиться в "Было"?
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34
Buba_kastorkin Час назад
Завидую людям у которых есть фантазия и руки...
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12k
Пумба 2 часа назад
25 примеров дизайнерского ремонта, который подарил комнатам вторую жизнь
25 примеров дизайнерского ремонта, который подарил комнатам вторую жизнь
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555
Вадим Vacony 37 минут назад
Ну может оооочень хотелось. Тогда отвод внизу со счётчиком для плиты и отвод верху со вторым счётчиком для котла. Либо вообще колонка вынесена в ванну и труба идёт под рабочей поверхностью.
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2k
avz-07 Vacony Полчаса назад
Не знаю,как у вас, но у нас раз в году газовые службы проводят проверки ВСЕГО газового оборудования в домах и квартирах на предмет утечек и соблюдения правил безопасности. Не пустившим отрубают газ. В особо тяжких случаях, как у вас, привлекают полицию. Жизни людей дороже.
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12k
Пумба Vacony 23 минуты назад
Газовая колонка осталась практически там же. Занимает второй слева шкафчик. Переварили разводку после газового счетчика, оставили только малюсенькие отводы трубы вверх-вниз с кранами сразу после счетчика. После кранов - гибкие газовые шланги. К колонке - по верху, за вытяжкой плиты, к плите - за газовым стояком. Так что всё в доступе, но не видно. ;) Как-то так.
Газовая колонка осталась практически там же. Занимает второй слева шкафчик. Переварили разводку после газового счетчика, оставили только малюсенькие отводы трубы вверх-вниз с кранами сразу после счетчика. После кранов - гибкие газовые шланги. К колонке - по верху, за вытяжкой плиты, к плите - за газовым стояком. Так что всё в доступе, но не видно. ;) Как-то так.
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12k
Пумба Franklin Benjamin 21 минуту назад
Я воробей стрелянный. Не впервой. Всё делала фирма из-под горгаза. Все документы в наличии. Так что штрафы не грозят. Как сделано - см. мой комментарий раньше.
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12k
Пумба Vacony 15 минут назад
Можно и так, конечно. Но тогда вполне можно нарваться на визит контролирующей комиссии в сопровождении участкового. И тогда шерстить будут по всем нормативам. У меня всё проще. Переделывала фирма, имеющая официальный договор с горгазом. Так что все документы у меня на руках. Да, 3600 грн. пришлось отдать за эту процедуру (переварка + документы). Но, как по мне, оно того стоило. Чем всю жизнь "любоваться" на кучу труб на кухне. В будущем и газовый стояк скрою декоративной хромированной трубой (прорезанной вдоль) с декоративными же фланцами сверху-снизу.
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12k
Пумба 2 часа назад
Практически всё из серии "было нестарое - сделали новое". Пфф! Вот настоящее было-стало:
Практически всё из серии "было нестарое - сделали новое". Пфф! Вот настоящее было-стало:
Практически всё из серии "было нестарое - сделали новое". Пфф! Вот настоящее было-стало:
Практически всё из серии "было нестарое - сделали новое". Пфф! Вот настоящее было-стало:
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6k
Garpia121 2 часа назад
Особо впечатлил ремонт домика, увеличившегося на 2 этажа.
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