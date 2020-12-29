25 примеров дизайнерского ремонта, который подарил комнатам вторую жизнь

Аккаунт «Before And After Design» в Instagram с 1,3 миллиона подписчиков демонстрирует невероятные изменения, которых можно достичь посредством правильно спланированного ремонта.
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Что определяет ваш стиль в интерьере — ваша любовь к антиквариату или ваша ненависть к беспорядку, ваше желание иметь больше развлечений или предпочтение видеть богемные элементы? По правде говоря, независимо от ответа, вы найдёте что-то, что вам определённо понравится, в Instagram-аккаунте "Before & After Design".
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Есть причина, по которой у него 1,3 миллиона подписчиков: он демонстрирует хорошо выполненные домашние ремонты и предлагает огромную коллекцию крутых идей на любой вкус. Так что если вы ищете что-то, что можно поставить на полку, или планируете полностью изменить своё жилое пространство, обязательно присмотритесь к этой страничке!
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