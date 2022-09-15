Королеву Елизавету похоронят без попкорна

Ряд кинотеатров Великобритании организуют бесплатные просмотры похорон Елизаветы II, но при этом запретят продажу попкорна, шоколада и другой еды.
В день похорон королевы Елизаветы большнство кинотеатров Британии будут закрыты. Однако некоторые, в числе которых Curzon и Arc, объявили, что готовы транслировать церемонию погребения монарха. Посмотреть за действом на большом экране сможет любой желающий - в кинотеатр на этот показ зрителей будут пускать бесплатно. Однако традицию хрустеть попкорном на время придется позабыть. Максимум на что смогут рассчитывать зрители - бесплатная вода в бутылках.
Также в день похорон королевы будут закрыты и театры Великобритании. Лондонское театральное общество (Solt) и Британский театр заявили, что решение было принято «из уважения ко всем, кто скорбит».
Известно, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Вчера, 14 сентября, гроб с телом королевы был перемещен из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где до самых похорон будет проходить церемония публичного прощания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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