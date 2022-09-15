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Королеву Елизавету похоронят без попкорна

Королеву Елизавету похоронят без попкорна

Автор:
15 сентября 2022 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   королева Елизавета II   монарх   похороны   смерть   церемония прощания   
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Ряд кинотеатров Великобритании организуют бесплатные просмотры похорон Елизаветы II, но при этом запретят продажу попкорна, шоколада и другой еды.

В день похорон королевы Елизаветы большнство кинотеатров Британии будут закрыты. Однако некоторые, в числе которых Curzon и Arc, объявили, что готовы транслировать церемонию погребения монарха. Посмотреть за действом на большом экране сможет любой желающий - в кинотеатр на этот показ зрителей будут пускать бесплатно. Однако традицию хрустеть попкорном на время придется позабыть. Максимум на что смогут рассчитывать зрители - бесплатная вода в бутылках.


Также в день похорон королевы будут закрыты и театры Великобритании. Лондонское театральное общество (Solt) и Британский театр заявили, что решение было принято «из уважения ко всем, кто скорбит».


Известно, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Вчера, 14 сентября, гроб с телом королевы был перемещен из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где до самых похорон будет проходить церемония публичного прощания.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Великобритания   королева Елизавета II   монарх   похороны   смерть   церемония прощания   
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8  комментариев
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2k
5010_BIRD 17 минут назад
Баяны не запретили?
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9k
arhshed Полчаса назад
Ну со своим значит придут, делов то.
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27k
Квантовый переход 40 минут назад
Тухлые яйца и помидоры не запретили?Значит можно.Можно ещё плевать в экран.
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6k
klop 47 минут назад
Заипали с этой бабкой и её семейкой на фишках.
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