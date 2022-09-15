Королеву Елизавету похоронят без попкорна

Также в день похорон королевы будут закрыты и театры Великобритании. Лондонское театральное общество (Solt) и Британский театр заявили, что решение было принято «из уважения ко всем, кто скорбит».

Известно, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Вчера, 14 сентября, гроб с телом королевы был перемещен из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где до самых похорон будет проходить церемония публичного прощания.