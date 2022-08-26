В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла участница, которая не пользуется косметикой

362
4
1
Студентка-политолог, участвовавшая в финале конкурса «Мисс Англия», может стать первой королевой красоты без макияжа за 94-летнюю историю конкурса. 20-летняя Мелисса Рауф произвела большое впечатление на судей в Лондоне во время полуфинала, выйдя на подиум без косметики.
Хотя организаторы ранее представили один раунд «топ-модель без макияжа», случай с Мелиссой - это первый раз, когда участница прошла все этапы соревнования абсолютно без косметики. Теперь, дойдя до финала, Мелисса, которая учится в Королевском колледже Лондона, говорит, что планирует и на него отправиться в своём натуральном виде.
По словам девушки, она никогда не чувствовала себя комфортно в макияже
Мелисса описала выход в финал как довольно пугающий опыт, добавив, что выиграть таким образом было очень здорово.
Попробовав в юности начать пользоваться косметикой, она поняла, что ей это не нравится, признаётся Мелисса. По её мнению, многие девушки и женщины наносят макияж, потому что чувствуют на себе давление. Как будто их кто-то заставляет маскироваться, скрывать собственное лицо и рисовать себе новое.
Попробовав в юности начать пользоваться косметикой, она поняла, что ей это не нравится, признаётся Мелисса. По её мнению, многие девушки и женщины наносят макияж, потому что чувствуют на себе давление. Как будто их кто-то заставляет маскироваться, скрывать собственное лицо и рисовать себе новое.
«Если человек счастлив в собственной шкуре, не следует заставлять его маскировать лицо косметикой. Наши недостатки делают нас теми, кто мы есть, и именно это делает каждого человека уникальным. Я думаю, что люди должны любить и принимать свои недостатки, ведь истинная красота заключается в простоте», — считает Мелисса.
Поэтому она и решила соревноваться без макияжа. Чтобы и самой почувствовать больше уверенности, и других девушек вдохновить.
Поэтому она и решила соревноваться без макияжа. Чтобы и самой почувствовать больше уверенности, и других девушек вдохновить.
Организатор конкурса «Мисс Англия» Энджи Бизли заявила, что представила модель с обнаженным лицом еще в 2019 году после того, как была удивлена и обеспокоена количеством густого макияжа и филлеров, которые были у многих конкурсанток.
Обеспокоенная тем, что королева красоты находится под влиянием «множества нереалистичных изображений в соцсетях», Энджи говорит, что этот раунд помогает участницам «быть теми, кто они есть на самом деле, без необходимости прятаться за макияжем и фильтрами».
Пожелав Мелиссе успехов в конкурсе, она добавила: «Это первый раз, когда я вижу, как участница выходит в полуфинал абсолютно без косметики, и при этом говорит, что чувствует себя сильнее, чем все остальные участницы. Я нормально отношусь к макияжу, призванному подчеркнуть естественную красоту. Но подросткам не нужно наносить его слишком густо, чтобы лицо не выглядело как маска».
Обеспокоенная тем, что королева красоты находится под влиянием «множества нереалистичных изображений в соцсетях», Энджи говорит, что этот раунд помогает участницам «быть теми, кто они есть на самом деле, без необходимости прятаться за макияжем и фильтрами».
Пожелав Мелиссе успехов в конкурсе, она добавила: «Это первый раз, когда я вижу, как участница выходит в полуфинал абсолютно без косметики, и при этом говорит, что чувствует себя сильнее, чем все остальные участницы. Я нормально отношусь к макияжу, призванному подчеркнуть естественную красоту. Но подросткам не нужно наносить его слишком густо, чтобы лицо не выглядело как маска».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»
- Видео: семейный Hyundai переехал роскошный Lamborghini на перекрестке
- Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде
- Британский музей вернет 72 бенинских артефакта в Нигерию
- В Великобритании заработала первая аэротруба под открытым небом для полетов на высоте 10 метров
Метки: Ynews Великобритания без косметики без макияжа естественная красота конкурс красоты красивая девушка финалистка
Новости партнёров