В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла участница, которая не пользуется косметикой

Организатор конкурса «Мисс Англия» Энджи Бизли заявила, что представила модель с обнаженным лицом еще в 2019 году после того, как была удивлена ​​и обеспокоена количеством густого макияжа и филлеров, которые были у многих конкурсанток.



Обеспокоенная тем, что королева красоты находится под влиянием «множества нереалистичных изображений в соцсетях», Энджи говорит, что этот раунд помогает участницам «быть теми, кто они есть на самом деле, без необходимости прятаться за макияжем и фильтрами».



Пожелав Мелиссе успехов в конкурсе, она добавила: «Это первый раз, когда я вижу, как участница выходит в полуфинал абсолютно без косметики, и при этом говорит, что чувствует себя сильнее, чем все остальные участницы. Я нормально отношусь к макияжу, призванному подчеркнуть естественную красоту. Но подросткам не нужно наносить его слишком густо, чтобы лицо не выглядело как маска».