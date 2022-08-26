FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9384 поста • 1338 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла участница, которая не пользуется косметикой

В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла участница, которая не пользуется косметикой

Автор:
26 августа 2022 17:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   без косметики   без макияжа   естественная красота   конкурс красоты   красивая девушка   финалистка   
362
4
1
Студентка-политолог, участвовавшая в финале конкурса «Мисс Англия», может стать первой королевой красоты без макияжа за 94-летнюю историю конкурса. 20-летняя Мелисса Рауф произвела большое впечатление на судей в Лондоне во время полуфинала, выйдя на подиум без косметики.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Великобритания   без косметики   без макияжа   естественная красота   конкурс красоты   красивая девушка   финалистка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Copycat Час назад
ну она и без косметики имеет приятные черты лица, если косметикой подчеркнуть то ещй лучше будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
лицо блестит от крэма ..видно же, али крэм это не косметика уже)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Влад 44 минуты назад
Рад за неё, а может и не очень. Если она победит и станет по контракту "лицом" косметической компании, как обычно и бывает, то даже не знаю что получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 49 минут назад
сомнительный конкурс конечно, но тем не менее девушка симпатичная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
GROMOZEKA Час назад
Симпатичная британка, это большая редкость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar Час назад
А победит та подруга, которая не пользуется мылом, водой и туалетной бумагой))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77252



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД
Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
"Куплю бункер недорого": россияне присоединились к мировому тренду по продаже, покупке и строительству бомбоубежищ
"Куплю бункер недорого": россияне присоединились к мировому тренду по продаже, покупке...
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#автомир#фотографии#авто аварии#фильм#сатира#актеры
#Юмор#факты#в мире#дтп#подборка#интересное#кино#Китай#СССР#дикая природа
#прикол#животные#картинки#люди#аварии#сарказм#Приколы#новости#Разное#истории
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни В Британском музее покажут Розеттский камень В Британском музее покажут Розеттский камень Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде Видео: семейный Hyundai переехал роскошный Lamborghini на перекрестке Видео: семейный Hyundai переехал роскошный Lamborghini на перекрестке В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022» В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»

На что жалуетесь?

Вернуться