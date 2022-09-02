В Великобритании поставили памятник "Пурбекскому Шиндлеру"

В 1939 году Тревор Чедвик курсировал между Англией и Прагой, чтобы контролировать передвижение сотен детей поездом и самолетом, договаривался по поводу вывоза, занимался оформлением документов. Он был одним из самых активных участников этого движения, и потом его заслуги были незаслуженно забыты, а сам он нигде о них не упоминал.



Тревор Чедвик провел большую часть своей дальнейшей жизни в Осло, Норвегия, со своей женой-немкой Сигрид и умер в 1979 году в возрасте 72 лет. О его смелости и участии в "Киндертранспорте" не было известно до 1990-х годов.