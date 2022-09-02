В Великобритании поставили памятник "Пурбекскому Шиндлеру"

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Британец Тревор Чедвик был одним из тех, кто вместе с сэром Николасом Уинтоном организовал спасение 669 еврейских детей из Чехословакии перед Второй мировой войной. Их вывезли в Великобританию в рамках программы "Киндертранспорт". Спустя почти 85 лет заслуги Чедвика признали в родном городе Суонедж (остров Пурбек). "Пурбекскому Шиндлеру" поставили памятник в натуральную величину.
Открыт памятник невоспетому британскому герою, спасшему сотни еврейских детей от смерти в нацистских концентрационных лагерях.
Тревор Чедвик по прозвищу "Пурбекский Шиндлер" помог сэру Николасу Уинтону спасти 669 еврейских детей из Чехословакии перед Второй мировой войной. Рискуя собственной безопасностью, школьный учитель из Дорсета помог подделать выездные пропуска, чтобы обмануть нацистов и помочь доставить детей в безопасную Британию.
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Тревор Чедвик, учитель латыни, впервые принял участие в "Киндертранспорте" в 1938 году. Он отправился в Прагу с целью вывезти оттуда двух еврейских беженцев, чтобы они могли получить образование в Суонедже. Он был так тронут увиденным, что вернулся, чтобы спасти других.
Вместе с шестью единомышленниками он организовал в общей сложности восемь поездов из Праги. Их тяжелую работу сравнивают с работой Оскара Шиндлера, чья история была рассказана в фильме 1993 года "Список Шиндлера".
Вместе с шестью единомышленниками он организовал в общей сложности восемь поездов из Праги. Их тяжелую работу сравнивают с работой Оскара Шиндлера, чья история была рассказана в фильме 1993 года "Список Шиндлера".
В 1939 году Тревор Чедвик курсировал между Англией и Прагой, чтобы контролировать передвижение сотен детей поездом и самолетом, договаривался по поводу вывоза, занимался оформлением документов. Он был одним из самых активных участников этого движения, и потом его заслуги были незаслуженно забыты, а сам он нигде о них не упоминал.
Тревор Чедвик провел большую часть своей дальнейшей жизни в Осло, Норвегия, со своей женой-немкой Сигрид и умер в 1979 году в возрасте 72 лет. О его смелости и участии в "Киндертранспорте" не было известно до 1990-х годов.
Тревор Чедвик провел большую часть своей дальнейшей жизни в Осло, Норвегия, со своей женой-немкой Сигрид и умер в 1979 году в возрасте 72 лет. О его смелости и участии в "Киндертранспорте" не было известно до 1990-х годов.
В родном городе Тревора Чедвика наконец-то было решено увековечить память о нем. На церемонии открытия присутствовали внуки Чедвика, а также Ник Уинтон, сын покойного сэра Николаса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания Николас Уинтон Тревор Чедвик Шиндлер геройский поступок памятник спасение детей холокост
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