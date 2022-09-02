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В Великобритании поставили памятник "Пурбекскому Шиндлеру"

В Великобритании поставили памятник "Пурбекскому Шиндлеру"

Автор:
02 сентября 2022 11:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Николас Уинтон   Тревор Чедвик   Шиндлер   геройский поступок   памятник   спасение детей   холокост   
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Британец Тревор Чедвик был одним из тех, кто вместе с сэром Николасом Уинтоном организовал спасение 669 еврейских детей из Чехословакии перед Второй мировой войной. Их вывезли в Великобританию в рамках программы "Киндертранспорт". Спустя почти 85 лет заслуги Чедвика признали в родном городе Суонедж (остров Пурбек). "Пурбекскому Шиндлеру" поставили памятник в натуральную величину.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Николас Уинтон   Тревор Чедвик   Шиндлер   геройский поступок   памятник   спасение детей   холокост   
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Григорий Час назад
за спасённых детей всегда зелень!, особенно если их спасли из лап фашистской мрази!
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