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Маньяк, после телефонного разговора с которым люди становились насильниками

Маньяк, после телефонного разговора с которым люди становились насильниками

Автор:
08 сентября 2022 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: Дэвид Стюарт   Луиза Огборн   Телефон   жертва   насилие   преступник   убеждение   эпизод   
2701
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Целых 12 лет длился этот ужас, пока один полицейский не дал клятву поймать безумца.

Когда преступника наконец поймали, самым сложным оказалось предъявить ему обвинения. Ведь технически он ничего не делал.


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В ресторанчике McDonald's в Маунт-Вашингтон (штат Вашингтон) 9 апреля 2004 года раздался телефонный звонок. Донне Саммерс – помощнику менеджера звонивший представился как офицер Скотт. И якобы озвучил важную информацию: одну из сотрудниц заведения – молодую светловолосую девушку обвиняют в воровстве. Под описание подходила Луиза Огборн.


«Офицер» предложил растерянной Донне два варианта развития событий: или в заведение сейчас прибудет группа для проведения досмотра, либо женщина сама обыщет подозреваемую. Сотруднице совершенно не хотелось, чтобы толпа полицейских распугала посетителей. И она согласилась на второй вариант.


Испуганную 18-летнюю «подозреваемую» Саммерс завела в кладовку. Все это время она держала трубку телефона у уха и выполняла приказы «полицейского». Тот велел вывернуть карманы Луизы, а потом снять фартук. Когда женщину вызвали по рабочим вопросам в зал, он велел оставить для присмотра за «преступницей» надежного человека.

Джейсон Бредли – еще один сотрудник наотрез отказался снимать с растерянной девушки форменный фартук. Тогда Донна вызвала своего жениха Уолтера Никса, чтобы тот помог в улаживании щекотливого вопроса.


Бредли ушел, но в полицию не позвонил. Хотя и понимал, что в подсобке, где остались надзирательница и жертва, творится что-то ненормальное. Приехавший Никс четко выполнял все указания телефонного садиста, заставив девушку поприседать, попрыгать, понаклоняться. И даже проверил половые органы несчастной, на случай если там «спрятаны ценности».

Огборн к тому времени находилась в полуобморочном состоянии. При этом девушка искренне верила, что мужчина в подсобке выполняет распоряжения настоящего стража порядка. Поэтому она послушно позволила Никсу ее отшлепать, а затем занялась с ним оральным сексом.

Никс был, мягко говоря, человеком не самых выдающихся интеллектуальных способностей. Поэтому начал просить звонившего отпустить его. Тот согласился, но потребовал оставить на смену еще одного «надзирателя».


Вошедший Томас Симс, которого привела Донна, от увиденного пришел в ужас и велел незамедлительно звонить в полицию. Донна сделала то, что должна была сделать в первые минуты разговора с незнакомцем.

Естественно, никакого полицейского Скотта не существовало. Это следователь Бадди Стамп, занявшийся делом, сразу понял. Но он пришел в ужас, узнав, что подобные звонки уже длятся целых 10 лет по всей стране!


Обычно «шутника» игнорировали, но встречались и те, что выполняли требования звонившего. Поразительно, но когда его взяли, то маньяком оказался примерный семьянин и отец пятерых детей Дэвид Стюарт 38 лет. Мужчина работал в тюрьме охранником и страдал редким психическим расстройством – виртуальным вуайеризмом. То есть он не нуждался в том, чтобы осуществлять насильственные действия самому. Стюарту требовалось, чтобы это делал кто-то другой. А он наблюдал и ловил кайф от ощущения собственной безраздельной власти.

За решеткой он пробыл недолго: прямых доказательств против него не было, и судьи сочли мужчину невиновным. Саммерс получила условный срок, а ее жених, с которым женщина, увидев кадры с камер наблюдения, сразу расторгла помолвку, был приговорен к 5 годам заключения.


Луизе пришлось пройти курс психотерапии. Девушка отсудила у работодателей 6 млн долларов. А на основе этой истории был снят фильм «Эксперимент «Повиновение». Звонки после задержания Стюарта прекратились. А ведь за период с 1994 по 2004 год было зафиксировано 70 подобных эпизодов, которые не удалось доказать из-за отсутствия прямых улик. Сколько их было точно – неизвестно. Ведь люди определенно побоялись заявить о преступлениях, на которые их подбил вуайерист.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дэвид Стюарт   Луиза Огборн   Телефон   жертва   насилие   преступник   убеждение   эпизод   
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11  комментариев
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8k
Владимир 2 часа назад
Это сколько везения должно быть, чтобы 3 еб@нько, без грамма мозгов собрались в одной комнате.....
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4k
Эль Кукуй 15 секунд назад
Нормальная схема, как получить 6 мультов и остаться на свободе.....ну ладно, 3 мульта, если напополам))
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9k
Хатуль Мадан 43 минуты назад
Да в наше время телефонным мошенникам с дикими и откровенно дурацкими при рассмотрении историями переводят миллионы, часами следуя их подробным инструкциям. Включая скинуть пачку денег незнакомцу в окно или перевести кредитные миллионы на счёт экстрасенсов и гадалок, которые убедили идиотов в том, что на них порча.
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9k
Juli Час назад
обыск членом во рту? Затейники)
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23k
Matrosskin Час назад
- Такое дело, вот ту симпотную девчёнку с раздачи нужно отвести в подсобку и обыскать с пристрастием, а потом трахнуть
- а вы точно поли... а впрочем, не важно ! /звуки шуршания одежды, вздохи. стоны/
Вы прослушали обычный звонок в обычную закусочную МакДак
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1k
Миклухо Поклал Час назад
""молодую светловолосую девушку обвиняют в воровстве. Под описание подходила Луиза Огборн.""

Так где же у нее светлые волосы? Там, где они не попали в кадр?
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434
SerGoGo 3 часа назад
Нормальные люди сразу посылали подальше этого больного. Остальные не в ладах с головой.
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179
costarox SerGoGo 3 часа назад
Вообще, люди достаточно внушаемы. Главное, найти точку , на которую нужно давить. Данное существо, видимо, действовало по стандартной схеме со всеми, ну и иногда он в эту точку характера попадал.
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59k
pynh 3 часа назад
Видос есть? Друг спрашивает.
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