Маньяк, после телефонного разговора с которым люди становились насильниками

Испуганную 18-летнюю «подозреваемую» Саммерс завела в кладовку. Все это время она держала трубку телефона у уха и выполняла приказы «полицейского». Тот велел вывернуть карманы Луизы, а потом снять фартук. Когда женщину вызвали по рабочим вопросам в зал, он велел оставить для присмотра за «преступницей» надежного человека.

Джейсон Бредли – еще один сотрудник наотрез отказался снимать с растерянной девушки форменный фартук. Тогда Донна вызвала своего жениха Уолтера Никса, чтобы тот помог в улаживании щекотливого вопроса.