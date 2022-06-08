Семь редких исторических фото на которые стоит взглянуть

Эта фотография 1961 года. Эрнест Хемингуэй позирует со своим обожаемым дробовиком. Рано утром, 2 июня 1961 года, жена писателя Мария найдет его на полу в одной из комнат их дома в штате Айдахо. Хемингуэй застрелился из этого дробовика.

В последние годы своей жизни писатель практически всегда думал, что за ним следят, не раз лежал в психиатрических клиниках. Он был уверен, что вокруг установлены "жучки" и что за ним следит ФБР.

Писателя лечили электрошоком, но безуспешно. И только спустя практически 50 лет после смерти старины Хэма ФБР призналось, что агенты бюро действительно следили за ним, подозревая лауреата Нобелевской премии в связях с кубинскими революционерами. И "жучки" действительно стояли в его машине, гараже, доме и даже в больничной палате. Он был прав, но никто ему не верил.