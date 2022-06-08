Семь редких исторических фото на которые стоит взглянуть

1908
8
Официальная дата создания фотографии - 7 января 1839 года. Именно тогда Франсуа Аарго показал во Французской академии наук доклад о дагерротипии.
Но за 20 лет до Аарго французский изобретатель Жозеф Ньепс удивил публику первым устойчивым фотографическим изображением. К сожалению, оно до нас дошло.
Со второй половины 20-го века фотография захватила мир, которая сначала была исключительно деятельностью профессионалов, а потом уже каждый мог приобрести любительский фотоаппарат и начать снимать.
Со второй половины 20-го века фотография захватила мир, которая сначала была исключительно деятельностью профессионалов, а потом уже каждый мог приобрести любительский фотоаппарат и начать снимать.
Самая опасная разведка
Про этот снимок ходит много разных историй. Кто-то пишет, что на нём изображены члены Союза немецких девушек на строевом смотре в 1930-е. Писали даже, что это ни много, ни мало - первый дивизион специальной разведки времён Второй мировой войны. Дескать красивых девушек отбирали и заставляли выполнять самые щекотливые приказы.
Но на самом деле это не фото, а кадр из немецкого фильма 1958 года "Blitzmädels an die Front", в котором рассказывается о девушках-связистках вермахта.
Но на самом деле это не фото, а кадр из немецкого фильма 1958 года "Blitzmädels an die Front", в котором рассказывается о девушках-связистках вермахта.
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Репетиция "Щелкунчика"
1987 год. Москва, Большой театр, репетиция балета "Щелкунчик". Впервые этот спектакль был представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 18 декабря 1892 года. Сначала публика была недовольна постановкой, из-за того, что главные партии танцевали дети, ученики Театрального училища. Но вскоре они пересмотрели свои взгляды и оценили это, по-настоящему, великое произведение искусства. И сейчас - это один из самых популярных спектаклей по всему миру.
Якутская семья
На снимке 1890 года мы видим семью известного мецената и купца из Якутска - Михаила Ларионова. Михаил Прохорович был членом якутской делегации, которая принимала участие в коронации Николая II в 1896 году в Петербурге.
Деятельность Ларионова - золотодобыча, пушнина, а в Якутске было два магазина и гостиный двор. На собственные деньги Михаил Прохорович построил в роддоме большую церковь, которая простояла до 80-х годов XX века. После революции у Ларионова было отнято всё имущество, но ему удалось спрятаться в одном из отдалённых наслегов (в переводе с якутского - небольшой посёлок), где он прожил со своей семьёй ещё долгие годы.
Деятельность Ларионова - золотодобыча, пушнина, а в Якутске было два магазина и гостиный двор. На собственные деньги Михаил Прохорович построил в роддоме большую церковь, которая простояла до 80-х годов XX века. После революции у Ларионова было отнято всё имущество, но ему удалось спрятаться в одном из отдалённых наслегов (в переводе с якутского - небольшой посёлок), где он прожил со своей семьёй ещё долгие годы.
Носитель цивилизации
Британская Индия, 1883 год. Английский мужчина, на плечах которого, как говорил Редьярд Киплинг, лежит так называемое "бремя белых". Он демонстрирует трофеи, которые добыл на охоте. Это черепа буйволов, антилоп, кутенейских баранов, горных козлов, шкуры леопардов и других живых существ. Глядя на такие фотографии становится понятно, почему индусы так радостно избавлялись от "носителей цивилизации" и вспоминают английских колонистов недобрым словом.
А он был прав
Эта фотография 1961 года. Эрнест Хемингуэй позирует со своим обожаемым дробовиком. Рано утром, 2 июня 1961 года, жена писателя Мария найдет его на полу в одной из комнат их дома в штате Айдахо. Хемингуэй застрелился из этого дробовика.
В последние годы своей жизни писатель практически всегда думал, что за ним следят, не раз лежал в психиатрических клиниках. Он был уверен, что вокруг установлены "жучки" и что за ним следит ФБР.
Писателя лечили электрошоком, но безуспешно. И только спустя практически 50 лет после смерти старины Хэма ФБР призналось, что агенты бюро действительно следили за ним, подозревая лауреата Нобелевской премии в связях с кубинскими революционерами. И "жучки" действительно стояли в его машине, гараже, доме и даже в больничной палате. Он был прав, но никто ему не верил.
В последние годы своей жизни писатель практически всегда думал, что за ним следят, не раз лежал в психиатрических клиниках. Он был уверен, что вокруг установлены "жучки" и что за ним следит ФБР.
Писателя лечили электрошоком, но безуспешно. И только спустя практически 50 лет после смерти старины Хэма ФБР призналось, что агенты бюро действительно следили за ним, подозревая лауреата Нобелевской премии в связях с кубинскими революционерами. И "жучки" действительно стояли в его машине, гараже, доме и даже в больничной палате. Он был прав, но никто ему не верил.
Спасём МММ - спасём Россию
Снимок 1994 года. Митинг вкладчиков МММ. Резкое падение стоимости бумаг, ценность которых обеспечивалась только притоком денег от новых вкладчиков, привела к полному краху финансовой пирамиды. Миллионы россиян потеряли все свои сбережения, 50 человек покончили с собой. Прокуратура оценила ущерб, который нанесла МММ "партнёрами Лёни Голубкова" в 110 млн долларов, но большинство специалистов считают эту цифру заниженной в разы.
Бутылочки-убийцы
Это викторианская эпоха. Ребёнок пьёт из специальной бутылочки для вскармливания питательную смесь. Сначала это изобретение было с восторгом встречено мамами той эпохи - ведь для кормления нужно было снимать (а потом надевать) неудобные корсеты с бесконечными завязками. Бутылочки облегчили жизнь, а вот расплата была жестокой: в Британии резко выросла детская смертность. Довольно-таки скоро врачи поняли, что причиной бактериальных инфекций стали именно хвалёные бутылочки, которые невозможно было хорошо помыть. Пресса тут же обозвала их "бутылочками-убийцами".
Источник:
АНТИФИШКИ
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