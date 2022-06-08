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Семь редких исторических фото на которые стоит взглянуть

Семь редких исторических фото на которые стоит взглянуть

Автор:
08 июня 2022 19:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересное   история   описание   факты   фото   
1908
8
Официальная дата создания фотографии - 7 января 1839 года. Именно тогда Франсуа Аарго показал во Французской академии наук доклад о дагерротипии.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   описание   факты   фото   
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5  комментариев
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9k
DumDum 38 минут назад
Отличие современных (стеклянных) бутылочек от бутылочек-убийц викторианской эпохи, по большому счету, в стерилизующем кипячении.
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9k
DumDum 36 минут назад
Друг заинтересовался. Друг много слышал про доинтернетовские немецкие фильмы...
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2k
kappaneed Час назад
Михаил Прохорович Ларионов с семьей удивил))
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