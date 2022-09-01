Деньги не пахнут: итальянскую виллу Зеленского сдали паре россиян

После такой оплеухи другое издание поискало и нашло риэлтера, который занимается сдачей виллы Зеленского. Клаудио Сальвини категорически опроверг информацию, выданную ранее il Tirreno. Риэлтер заявил, что это невозможно, т.к. имеются указания сверху не иметь ничего общего с россиянами. А что до русской речи, которую слышали на вилле в тот самый период, так это, возможно, были русскоязычные гости арендаторов.

А вообще, Зеленского на этой вилле никто никогда не видел, и формально она принадлежит киприотской компании, владелицей которой является жена президента Украины. В общем, история довольно мутная. С другой стороны, бизнес есть бизнес, а деньги, как известно, не пахнут. По крайней мере,по информации некоторых СМИ господин президент до сих пор получает барыши от сохранившегося в РФ бизнеса. Кстати, вилла в Италии сейчас свободна. Налетай!