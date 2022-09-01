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Деньги не пахнут: итальянскую виллу Зеленского сдали паре россиян

Деньги не пахнут: итальянскую виллу Зеленского сдали паре россиян

Автор:
01 сентября 2022 07:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зеленский   аренда   вилла   деньги не пахнут   италия   политика   пресса   россияне   сдача в аренду   
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На передовице газеты из Италии вышла любопытная статья, в которой говорится о том, что неоднократно озвученным принципом можно и пренебречь, если на горизонте маячит круглая сумма.

Итальянская газета вышла с разгромным материалом, в котором утверждается, что вилла в городе Форте-дей-Марми, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, была сдана паре граждан России, проживающих в настоящее время в Лондоне.


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Вроде бы ничего особенного, если не учитывать, что Зеленский неоднократно декларировал свою позицию относительно россиян и России в целом. Дескать, никаких дел с этой страной и её гражданами он иметь не хочет.


В статье рассказывается, что местное агентство недвижимости сначала вело переговоры с корейскими туристами, планировавшими арендовать виллу на август за €50-70 тысяч, однако сделка по какой-то причине не состоялась. А потом домишко все-таки сдали. Новыми нанимателями виллы стали некие россияне из Лондона. Вот они-то и провели отпуск в августе на вилле президента Незалежной, уточняет il Tirreno.


После такой оплеухи другое издание поискало и нашло риэлтера, который занимается сдачей виллы Зеленского. Клаудио Сальвини категорически опроверг информацию, выданную ранее il Tirreno. Риэлтер заявил, что это невозможно, т.к. имеются указания сверху не иметь ничего общего с россиянами. А что до русской речи, которую слышали на вилле в тот самый период, так это, возможно, были русскоязычные гости арендаторов.


А вообще, Зеленского на этой вилле никто никогда не видел, и формально она принадлежит киприотской компании, владелицей которой является жена президента Украины. В общем, история довольно мутная. С другой стороны, бизнес есть бизнес, а деньги, как известно, не пахнут. По крайней мере,по информации некоторых СМИ господин президент до сих пор получает барыши от сохранившегося в РФ бизнеса. Кстати, вилла в Италии сейчас свободна. Налетай!



Источник:

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Метки: Зеленский   аренда   вилла   деньги не пахнут   италия   политика   пресса   россияне   сдача в аренду   
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9  комментариев
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7k
Shtoppi 23 минуты назад
зеля вор ставший президентом и потому хавальник у него вырос до неприлично больших размеров. Главное говорить то что от него хотят услышать, пускать пыль в глаза, вешать лапшу и требовать от хозяев все больше и больше, а потом ХОБА!!! - и богатый буратино исчезает в юрисдикции, например британии, оставляя бедных лохов разгребать весь устроенный им бардак.
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47k
Элек Мек Минуту назад
Мерзкий типчик этот зеля,так и хочется втащить ему по е.б.а.л.ь.ц.у.
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13k
sonic24a 4 минуты назад
Чему вы радуетесь всё время? Объясните кто-нибудь?
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5k
Том Сойер 15 минут назад

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58k
Александр 18 минут назад
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6k
Котэ 2 часа назад
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Так у него и в Крыму есть недвижимость. Зеля - бизнесмен, своего не упустит.
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91k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Та че
По ТВ у нас до сих пор крутят сереалы, снятые "95 кварталом"
Ниче.....
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