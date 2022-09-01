Деньги не пахнут: итальянскую виллу Зеленского сдали паре россиян

На передовице газеты из Италии вышла любопытная статья, в которой говорится о том, что неоднократно озвученным принципом можно и пренебречь, если на горизонте маячит круглая сумма.
Итальянская газета вышла с разгромным материалом, в котором утверждается, что вилла в городе Форте-дей-Марми, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, была сдана паре граждан России, проживающих в настоящее время в Лондоне.
Вроде бы ничего особенного, если не учитывать, что Зеленский неоднократно декларировал свою позицию относительно россиян и России в целом. Дескать, никаких дел с этой страной и её гражданами он иметь не хочет.
В статье рассказывается, что местное агентство недвижимости сначала вело переговоры с корейскими туристами, планировавшими арендовать виллу на август за €50-70 тысяч, однако сделка по какой-то причине не состоялась. А потом домишко все-таки сдали. Новыми нанимателями виллы стали некие россияне из Лондона. Вот они-то и провели отпуск в августе на вилле президента Незалежной, уточняет il Tirreno.
После такой оплеухи другое издание поискало и нашло риэлтера, который занимается сдачей виллы Зеленского. Клаудио Сальвини категорически опроверг информацию, выданную ранее il Tirreno. Риэлтер заявил, что это невозможно, т.к. имеются указания сверху не иметь ничего общего с россиянами. А что до русской речи, которую слышали на вилле в тот самый период, так это, возможно, были русскоязычные гости арендаторов.
А вообще, Зеленского на этой вилле никто никогда не видел, и формально она принадлежит киприотской компании, владелицей которой является жена президента Украины. В общем, история довольно мутная. С другой стороны, бизнес есть бизнес, а деньги, как известно, не пахнут. По крайней мере,по информации некоторых СМИ господин президент до сих пор получает барыши от сохранившегося в РФ бизнеса. Кстати, вилла в Италии сейчас свободна. Налетай!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ниче.....