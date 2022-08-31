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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 126 постов • 15 подписчиков подписаться
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В Ростовской области чиновник решил избавиться от сухой травы и спалил половину этнического центра

В Ростовской области чиновник решил избавиться от сухой травы и спалил половину этнического центра

Автор:
31 августа 2022 17:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: volgodonsk   Поджог   деревня   трава   чиновник   этноцентр   
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Он захотел помочь своей знакомой, но вместо этого устроил настоящее фаер-шоу.

Под Волгодонском воссоздали этническую деревню: дома, хозяйственные постройки, ворота с башнями. Всё уже было готово к открытию и наплыву туристов, но вмешался случай с зажигалкой в руке.

Замглавы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков нашёл «окончательно решение травяного вопроса». Вместо того, чтобы убрать сухую траву, он решил её поджечь.

Огонь быстро перекинулся на постройки и чуть не спалил всю деревню. Руководство этноцентра «Степная застава» заявило, что ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.

«Центр ещё даже не начал толком работать, мы только в сентябре готовились к открытию. Погибла вся наша основная ресурсная база: юрта-музей с экспонатами исторической реконструкции (для нас это самая большая и печальная потеря), технические строения, офис, ворота с башнями. Нам сейчас не с чем работать, вся идея нашего центра остановилась. Сказать, что мы полностью сгорели, нельзя, но работать мы сейчас не можем.

Это была глупая и трагическая инициатива отдельно взятого чиновника, вся наша администрация в этом не виновата. Это не системная проблема».

Мэрия Волгодонска также прокомментировала это дело:

«Служебная проверка не проводится. Здесь полномочия правоохранительных органов. Человек отстранён от работы на время следствия».

Компенсацию за причинённый ущерб с него будут требовать в суде.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: volgodonsk   Поджог   деревня   трава   чиновник   этноцентр   
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11  комментариев
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47k
Элек Мек Час назад
Талантище,х.у.л.и.
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269
Александр Чирков 21 минуту назад
а ведь могут и докопаться, типа чего это не было у вас средств противопожарной безопасности (гидрант, огнетушители и т.д.)
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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
сказочные у нас чиновники
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85
Александр Шевченко 56 минут назад
Как быстро открестились, это не системная проблема, как задним числом то не уволили, непонятно. Хотя может этот пожар нужен был для другого, но кто-то спалился на камеры и на него всех собак, вполне версия.
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23k
MrGod Час назад
Всё, что нам надо знать о чиновниках - дебилы.
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5k
мемфрид Час назад
А блэт, как бабки с населения рубить- это вот сразу их инициатива, а как ответить за своего сотрудника - так они и ни при чем. Не по-людски.
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−146
Thomsen Час назад
- Гоу с нами сухую траву возле дома Ляшкова жечь!
- Так у него нет там сухой травы.
- Да мы с собой...
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1k
emporio_ss Час назад
выродки в чинушах не перевелись
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22k
Serg2001 2 часа назад
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August

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