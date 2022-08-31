В Ростовской области чиновник решил избавиться от сухой травы и спалил половину этнического центра

Он захотел помочь своей знакомой, но вместо этого устроил настоящее фаер-шоу.
Под Волгодонском воссоздали этническую деревню: дома, хозяйственные постройки, ворота с башнями. Всё уже было готово к открытию и наплыву туристов, но вмешался случай с зажигалкой в руке.
Замглавы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков нашёл «окончательно решение травяного вопроса». Вместо того, чтобы убрать сухую траву, он решил её поджечь.
Источник:
Огонь быстро перекинулся на постройки и чуть не спалил всю деревню. Руководство этноцентра «Степная застава» заявило, что ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.
Источник:
«Центр ещё даже не начал толком работать, мы только в сентябре готовились к открытию. Погибла вся наша основная ресурсная база: юрта-музей с экспонатами исторической реконструкции (для нас это самая большая и печальная потеря), технические строения, офис, ворота с башнями. Нам сейчас не с чем работать, вся идея нашего центра остановилась. Сказать, что мы полностью сгорели, нельзя, но работать мы сейчас не можем.
Это была глупая и трагическая инициатива отдельно взятого чиновника, вся наша администрация в этом не виновата. Это не системная проблема».
Мэрия Волгодонска также прокомментировала это дело:
«Служебная проверка не проводится. Здесь полномочия правоохранительных органов. Человек отстранён от работы на время следствия».
Компенсацию за причинённый ущерб с него будут требовать в суде.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок
- Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти
- Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать
- В Подмосковье сбежавшая из частного зоопарка обезьяна изуродовала двухлетнюю девочку
- 15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке
- Так у него нет там сухой травы.
- Да мы с собой...
https://ampravda.ru/2022/04/22/0112148.htmlhttps://ampravda.ru/2022/04/22/0112148.html
и среди велосипедистов
https://www.rzn.info/articles/v-meschere-pod-ryazan-yu-lovyat-diversanta-kotoryy-dvadcat-shest-raz-podzheg-les.htmlhttps://www.rzn.info/articles/v-meschere-pod-ryazan-yu-lovyat-diversanta-kotoryy-dvadcat-shest-raz-podzheg-les.html