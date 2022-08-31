В Ростовской области чиновник решил избавиться от сухой травы и спалил половину этнического центра

Под Волгодонском воссоздали этническую деревню: дома, хозяйственные постройки, ворота с башнями. Всё уже было готово к открытию и наплыву туристов, но вмешался случай с зажигалкой в руке.

Замглавы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков нашёл «окончательно решение травяного вопроса». Вместо того, чтобы убрать сухую траву, он решил её поджечь.